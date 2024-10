Die Kultur Hongkongs im Herzen von Paris erleben

Das Hong Kong Tourism Board feiert den Auftakt seiner Partnerschaft mit der Kunstmesse Art Basel

Das Hong Kong Tourism Board (HKTB) präsentiert auf der diesjährigen Art Basel Paris, die vom 16. bis 20. Oktober 2024 stattfindet, ein Cafe im Hongkonger Stil, ein sogenanntes „Cha Chaan Teng“. Der in Hongkong lebende Künstler Trevor Yeung wird mit seiner Lichtkunst die Lokalität im Grand Palais erleuchten. Nach der offiziellen Ankündigung der dreijährigen Partnerschaft zwischen dem HKTB und der Art Basel, die im Juni 2024 in Basel erfolgte, ist dies die erste Veranstaltung im Rahmen der globalen Kooperation.

Cha Chaan Teng präsentiert die pulsierende Kultur Hongkongs

Das Cha Chaan Teng-Erlebnis auf die Art Basel Paris geht auf Restaurants der 1950er Jahre zurück, die für ihr lebhaftes Ambiente und ihre eklektischen Menüs bekannt waren, die östliche und westliche Kulturen miteinander verbinden. Dieser lebendige Treffpunkt im Herzen des Grand Palais wird dem internationalen Publikum der Kunstmesse die einzigartige Kultur der Stadt näherbringen.

Yeung hat eigens für das Cha Chaan Teng ein neues Kunstwerk geschaffen: die Fortsetzung einer bekannten Serie des Künstlers mit dem Titel Chaotic Suns, die leuchterartige Lichtkunstwerke umfasst und zuletzt auf der 24. Biennale von Sydney im Jahr 2024 zu sehen war. Yeung nutzt den Lichtverlauf, um das klassische Cha Chaan Teng zum Leben zu erwecken.

Als Inspiration diente Yeungs Vater, der in seiner Jugend ein Restaurant betrieb, in dem er die Menschenströme in dem mit Aquarien und Meerestieren geschmückten Lokal beobachtete. Infolgedessen findet Yeung in Aquariensystemen, Lichtkonfigurationen und botanischer Ökologie Metaphern für menschliche Beziehungen. Da Yeung in Hongkong ausgebildet wurde und dort seine Karriere aufgebaut hat, ist seine konzeptionelle Arbeit stark von der Kultur und den täglichen Erfahrungen der Stadt inspiriert. In dieser neuesten Iteration der Installationsserie Chaotic Suns (Transiting 01) erforscht er weiterhin die Grenzen zwischen Chaos und Ordnung durch Bündel von nicht zusammenpassenden Glühbirnen, die eine eigene Ökologie oder soziale Konfiguration zu bilden scheinen.

Über das Projekt sagte Yeung: „Dies ist das erste Mal, dass ich die Installation Chaotic Suns für eine Kunstmesse und ein Cafe aufstelle. Es war eine interessante Herausforderung, die Serie an einen neuen Kontext anzupassen und die Möglichkeiten und die Bedeutung dieses Werks zu erweitern.“

Dane Cheng, Executive Director des Hong Kong Tourism Board sagte: „Wir freuen uns, unsere dreijährige Art Basel-Partnerschaft mit der Präsentation des Cha Chaan Teng auf der Art Basel Paris zu beginnen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, Hongkong als Zentrum des internationalen Kulturaustauschs, in dem Ost und West aufeinandertreffen, und als Kunstzentrum in Asien zu positionieren. Mit dem Cafe wollen wir den einzigartigen Charakter der Stadt ins Grand Palais holen und hoffen, Reisende zu inspirieren, unsere Stadt zu besuchen und ihre reichen kulturellen Erfahrungen zu entdecken.“

Hongkong: Ein Reiseziel für Kunst- und Kulturbegeisterte

Die Zusammenarbeit zwischen der Art Basel und dem HKTB stärkt Hongkongs Position als Asiens Kunst- und Kulturzentrum. Die asiatische Metropole ist Austragungsort hochkarätiger Kunstveranstaltungen wie der Art Basel Hongkong. Die Stadt beherbergt Museen von Weltrang, darunter das M+ und das Hong Kong Palace Museum, sowie pulsierende Künstlerviertel, in denen internationale und lokale Galerien vertreten sind. Zu den bemerkenswerten Standorten gehören das Zentrum von Hongkong Island mit der berühmten Hollywood Road und dem der Kunst gewidmeten Gebäude H Queen’s, in dem sich etablierte Galerien befinden. Darüber hinaus dienen die wiederbelebten Industriegebäude in Wong Chuk Hang als trendiges Zentrum für eine Vielzahl von einheimischen Galerien.

Für Kulturliebhaber, die ein einzigartiges multikulturelles Erbe erleben möchten, ist Hongkong ein unvergleichliches Reiseziel. Die Stadt rühmt sich einer bemerkenswerten Reihe historischer Wahrzeichen mit modernen Einflüssen, darunter Tai Kwun, PMQ, Central Market und The Mills. Hongkong verfügt über eine der höchsten Restaurantdichten der Welt, mit einer bemerkenswerten Auswahl an Küchen, die von erschwinglichen Gerichten bis hin zu mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Lokalen reicht.

Besucher der Stadt haben die Möglichkeit sich in Hongkong auf ganz unterschiedliche Weise fortzubewegen, von der Star Ferry bis hin zu den Hong Kong Tramways, der weltweit größten doppelstöckigen Straßenbahnflotte, die heute in Betrieb ist, sowie der neu renovierten Peak Tram, die Zugang zu einem der besten Aussichtspunkte der Stadt bietet.

Hong Kong Cafe – Cha Chaan Teng auf der Art Basel Paris

Wo: Galerie Nord, Grand Palais

Wann: VIP-Tage: 16. Oktober, 10-20 Uhr; 17. Oktober, 11-20 Uhr /Öffentlichkeit: 18.-20. Oktober, 11-19 Uhr

Conversations | Cultural crossroads: Hong Kong, Shanghai, Abu Dhabi

Referenten: Stephanie Rosenthal, Project Director des Guggenheim Abu Dhabi & Paul Freches, Managing Director des Centre Pompidou x West Bund Museum Project, Shanghai

Moderation: Doryun Chong, Deputy Director, Curatorial and Chief Curator M+, Hong Kong

Datum: Freitag, 18. Oktober 2024

Uhrzeit: 13-14 Uhr

Ort: Petit Palais, Av. Winston Churchill, 75008 Paris

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

