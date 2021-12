Die Kubernauts stellen ein – Jetzt bewerben

Bei den Kubernauts können großartige Ideen sehr schnell zu großartigen Lösungen für Menschen werden. Bringen Sie Leidenschaft in Ihre Arbeit ein und Sie werden sehen, was Sie erreichen können. Wir arbeiten mit den angesehensten Unternehmen und innovativen Ingenieurteams der Branche zusammen, um innovative Open-Source-Cloud-Technologien zu entwickeln. Bei uns mitzumachen bedeutet, sich in Open-Source-Communities zu engagieren. Wir sind aktiv an der Organisation von Community-Events durch unsere weltweiten Meetups beteiligt und würden gerne mit Ihnen gemeinsam die ganze Reise antreten.

Zuständigkeiten sind:

Planen, Entwerfen und Implementieren von groß angelegten Unternehmensprojekten

Spaß an der Entwicklung und sicheren Auslieferung funktionierender Anwendungen

Arbeiten Sie in der Open-Source-Community, helfen Sie anderen und bitten Sie um Hilfe

Entwickeln Sie Helm Charts und bringen Sie die Arbeit in die Community ein

Helfen Sie unseren Kunden, den Cloud-Native-Stack zu nutzen und ihre Service-Infrastruktur auf die nächste Stufe zu heben

Sie sind bereit, für geschäftliche Zwecke zu reisen

Anforderungen sind:

3+ Jahre Erfahrung in der Arbeit an großen verteilten Systemen

Signifikante Erfahrung in der Entwicklung sicherer verteilter Lösungen

Ausgezeichnete Kenntnisse von Kubernetes oder Mesos (DC/OS) oder Docker Swarm oder Cloud Foundry

Erfahrung mit Ansible, Terraform, SaltStack oder CloudFormation

Starke organisatorische Fähigkeiten und gutes Zeitmanagement

Abgeschlossenes Studium in einem relevanten technischen Bereich; zusätzliche Zertifizierungen wie CKA (Certified Kubernetes Administrator, in Kürze) sind ein Bonus

Gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch

Verantwortlichkeiten sind:

Softwareentwicklung und Automatisierung mit Golang (Java / Springboot Erfahrung ist ein Plus)

Schreiben von Microservices in Golang für Backend-Dienste

Bereitstellung einer Toolkette für die Entwicklerproduktivität

Erstellung von Fachkonzepten und Microservices – Softwarearchitekturen sowie treibende Kraft für alle Entwicklungsaufgaben

Aufbau der Infrastruktur hinter hochverfügbaren Diensten

Entwurf und Implementierung neuer Dienste und Funktionen

Schlüsselqualifikationen und Erfahrungen:

Zu Ihren Aufgaben und Verantwortlichkeiten gehören die folgenden:

Fähigkeiten, die wir suchen:

Verantwortlichkeiten sind:

Betrieb und Verwaltung von verteilten Systemen und Anwendungen durch Automatisierung der Bereitstellung

Halten Sie sich über die offenen Cloud-Technologien auf dem Laufenden

Kontaktaufnahme mit Kunden und Beratung zur optimalen Nutzung von Open-Source-Technologien

Unterstützung und Überwachung neuer Plattformen und Anwendungsstacks, um den Bedürfnissen unserer Kunden voraus zu sein

Repräsentation von Kubernauts bei Community-Veranstaltungen

Schlüsselqualifikationen und Erfahrung:

Mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Entwicklung, dem Design und der Fehlerbehebung von großen verteilten Systemen

Praktische Erfahrung mit hochgradig konkurrierenden Systemen in Produktionsqualität

Erfahrung mit Programmier- und/oder Skriptsprachen (Golang, Python, Perl, Java, Bash, Ruby)

Erfahrung mit DevOps-Kultur!

Fehlerbehebung und kreative Problemlösungsfähigkeiten

Frühere Erfahrungen in agilen Entwicklungsteams

Nachgewiesene Fähigkeit, Ergebnisse pünktlich und in hoher Qualität zu liefern

Gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache

Bei den 4 ausgeschriebenen Stellen Kubernetes Engineer, Golang Software Engineer, SRE Solution Architect, Lead DevOps Engineer gilt gleichermaßen:

Was wir bieten:

Jährliches Gewinnbeteiligungsprogramm

Jobticket / Bahncard 100

Homeoffice / flexible Arbeitszeiten

Kostenlose Getränke und Obst im Büro

Team-Lunch einmal im Monat

2 kostenlose Konferenztickets pro Jahr

Kostenlose Zertifizierungsschulungen

Wie man sich bewirbt

Interessiert? Bitte kontaktieren Sie uns!

per E-Mail an careers@kubernauts.de

Erste Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Anja Daniels Telefon +49 221 960 28 202

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Über die Kubernauts

Die Kubernauts GmbH hilft Ihren Kunden, die Kosten für IT-Infrastruktur in der Cloud um 80 -90% zu senken. Kubernauts – als gemeinnützige Initiative – unterstützt eine weltweite Gemeinschaft und ein Netzwerk von Cloud-Native Thinkern und Praktikern, die durch ihr Wissen, ihre Ideen und ihre realen Implementierungen von Cloud-Native Apps und Plattformen für jede Branche die Welt ein kleines bisschen besser machen wollen,

die ihren Geist und ihre IT-Strategie durch die Anwendung des Reaktiven Manifests (http://www.reactivemanifesto.org/), DevOps und SRE-Prinzipien in ihrer täglichen Entwicklung und ihrem Betrieb neu gestalten muss.

Die Kubernauts sind der Meinung, dass es an Talenten und Werkzeugen fehlt, die Fachkompetenz mit cloud-nativem Denken und Strategien kombinieren können, um cloud-fähige Anwendungen auf der Grundlage von Mikrodienstarchitekturen zu entwickeln.

Jeder Cloud-Native Thinker kann unserem Netzwerk beitreten, um sein Wissen und seine Fähigkeiten durch unsere kostenlosen Online-Schulungsprogramme zu erweitern oder zu teilen ...

Wir planen, über unsere Mentoren und Ausbilder weltweit kostenlose Online-Schulungen für Kubernetes-, Container-, Serverless– und andere Cloud-bezogene Technologien wie OpenStack und Cloud Foundry anzubieten.

Dabei unterstützen die Kubernauts ganz im Sinne der Open Source Bewegung ausdrücklich auch die kommerzielle Auswertung dieser Grundlagen im Sinne von Dienstleistungen und Services

Die Kubernauts GmbH aus Köln ist Teil der Kubernauts Initiative und bietet mit Diensten & Services wie den Kubernauts Kubernetes Services und etwa Rancher dedicated as a Service erprobte Plattformen, die vielen Unternehmen eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur bei gleichzeitiger Kostensenkung bringen.

Die Kubernauts GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht Ihre Kunden nicht nur im Betrieb und Setup on Kubernetes Clustern zu unterstützen, sondern diese auch auf das nächste CloudLess Level zu heben. Neben Umfangreichen DevOps Projekten arbeitet die Kubernauts GmbH an automatisierten Setup Systemen für den Multi- und Hybrid Cloud Betrieb, die OpenSource zur Verfügung stehen oder als “As a Service” gemanaged genutzt werden könne. Zudem bildet die Kubernauts GmbH in der eigenen Akademie Fachkräfte weiter und lebt dabei nach der OpenSource Mentalität, so dass sie zahlreiche Informationen, Tools und Lehrmaterialien kostenlos und frei zur Verfügung stellt.

Kontakt

Kubernauts GmbH

Im Klapperhof 33b

50670 Cologne

Web: https://kubernauts.de

Phone: +49 221 960 28 202

Email: support@kubernauts.de

