Die Kommissionierung im Lager

Tipps zur Optimierung und Beschleunigung der Kommissionierung im Lager

Derzeit gibt es verschiedene Methoden zur Optimierung und Beschleunigung des Kommissionierprozesses, wobei die Vorbereitung von Paketen und Aufträgen als der komplizierteste Prozess in der Lieferkette gilt. Je nach Industriezweig, Größe des Lagers und Art des Produkts können verschiedene Strategien gewählt werden, um einen flexibleren und effizienteren Kommissionierprozess zu erreichen.

Was ist Kommissionierung in der Logistik?

Bei der Kommissionierung handelt es sich um den Prozess der Vorbereitung und des Versands von Bestellungen, die an den Endkunden gesendet werden sollen, was bedeutet, dass die Optimierung der Kommissionierung der Schlüssel zur Gewährleistung der Kundenzufriedenheit und zur Minimierung der Kosten der Lieferkette ist.

Lagerarbeiter oder Angestellte verwenden Auftragslisten oder automatisierte Systeme, um die richtigen Produkte zu identifizieren und aus ihren Lagerplätzen zu entnehmen.

Unterschiede zwischen Kommissionierung und Verpackung in einem Lager

Die Konzepte der Kommissionierung und der Verpackung sind zwei wichtige, aber unterschiedliche Prozesse in der Lieferkette.

Einerseits ist die Kommissionierung, wie bereits erwähnt, die Phase, in der die einzelnen Artikel, aus denen ein bestimmter Auftrag besteht, ausgewählt und gesammelt werden.

Andererseits ist das Verpacken die Phase, in der die bei der Kommissionierung gesammelten Produkte für ihren sicheren Versand verpackt werden. In dieser Phase wird die geeignete Verpackung ausgewählt. Die Produkte werden dann in der Verpackung angeordnet und mit Schutzmaterialien versehen, um Transportschäden zu vermeiden.

Die Hauptunterschiede zwischen beiden liegen in ihren Zielen und Tätigkeiten. Bei der Kommissionierung liegt der Schwerpunkt auf der Genauigkeit und Effizienz der Produktauswahl, während beim Verpacken sichergestellt werden soll, dass die Artikel geschützt sind und die Verpackung den Versandanforderungen entspricht. Beide Prozesse sind für eine reibungslose Logistik und eine zufriedenstellende Lieferung an den Kunden von entscheidender Bedeutung, da eine fehlerhafte Kommissionierung zu Bestellfehlern führen kann, während eine unsachgemäße Verpackung Schäden an den Produkten während des Transports verursachen kann. Daher ist eine effiziente Koordinierung zwischen beiden Phasen für den Erfolg des Logistikvorgangs entscheidend.

Wie lässt sich die Kommissionierung effizienter und schneller gestalten?

Im Folgenden werden verschiedene Tipps gegeben, die helfen können, den Kommissionierprozess zu verbessern, zu beschleunigen und zu rationalisieren, um die Produktivität des Lagers zu erhöhen.

Entwerfen Sie ein effizientes Lagerlayout

Das Lager muss entsprechend der Logistikplanung und den Bedürfnissen richtig und angemessen gestaltet sein. Der erste Schritt besteht darin, ein Layout zu erstellen, das die Abläufe verbessert und die Bewegung von Robotern und Mitarbeitern erleichtert. Das Layout muss die verschiedenen Bereiche der Auftragsvorbereitung berücksichtigen und die Bereiche für den Wareneingang, die Lagerung und den Produktversand festlegen.

Optimale Lagersysteme installieren

Es gibt verschiedene Lagersysteme, die sich nach Kriterien wie der zu lagernden Stückgutmenge, der Gestaltung des Lagers, der in die Installation einbezogenen Wartungsgeräte oder den Produkteigenschaften richten. Daher muss die Wahl des Lagersystems auf die Produkteigenschaften und die Bedürfnisse des Logistiksektors und des Lagers selbst abgestimmt werden.

Richtige Kommissionierstrategien anwenden

Es müssen eine oder mehrere Auftragsplanungsstrategien eingesetzt werden, um Ordnung und Kontrolle bei der Auftragsvorbereitung zu gewährleisten und die Prozessleistung zu verbessern. In einem manuellen Lager ist es zwar üblich, Methoden wie die Batch-Kommissionierung oder die Zonenkommissionierung zu verwenden, doch gibt es keine ideale und standardisierte Kommissionierstrategie, die für alle Lager gleichermaßen angewendet werden kann. Jede Anlage weist spezifische Merkmale auf, die Strategien erfordern, die sich an die verschiedenen Faktoren des Lagers anpassen.

Prozessabläufe automatisieren

Ein automatisiertes Lager ist ein optimales System für die Kommissionierung, da es die Auftragsvorbereitung erleichtert, die zu den kostenintensivsten Prozessen innerhalb der Lieferkette und des Lagers gehört. Die Einbeziehung neuer technologischer Fortschritte in die Auftragsvorbereitung bringt wirtschaftliche Vorteile mit sich, weshalb sich Unternehmen für ein hybrides Kommissioniersystem entscheiden sollten. Mit anderen Worten, eine Methode, bei der die technologischen Einrichtungen die Lagerarbeiter bei ihren täglichen Aufgaben unterstützen, um die Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.

Automatisierte Kommissionierlager beschleunigen die Kontrolle und Verteilung der Waren mit einem einzigen Ziel: die Auslieferung der Bestellungen an die Kunden zu beschleunigen. Angesichts eines immer anspruchsvolleren Marktes und Sektors kann die Prozessautomatisierung in einem Lager dazu beitragen, die neuen Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen, da sie die Produktivität erhöht und mögliche Fehler und Ineffizienzen beseitigt. Um dies zu erreichen, greifen Unternehmen auf automatisierte Kommissionierlösungen zurück, um Kosten zu senken, eine höhere Präzision zu erreichen, die Auslieferung von Aufträgen zu beschleunigen und die Erwartungen der Kunden zu erfüllen, indem sie eine pünktliche Lieferung garantieren.

Optimale Kommissionierrouten entwerfen

Zu den verschiedenen Funktionen und Vorteilen der Installation einer Lagerverwaltungssoftware gehört insbesondere die Gestaltung effizienter und optimaler Kommissionierwege. Da die Routen der Mitarbeiter einen großen Teil der Kosten für die Auftragsvorbereitung ausmachen, hilft die Installation der Software, die Routen der Mitarbeiter im Lager zu verbessern.

Bestimmung der geeigneten Kommissionier-KPIs

Der Logistikmanager muss die am besten geeigneten KPIs für die Organisation und Bearbeitung von Aufträgen auswählen und definieren, die am besten zu den Unternehmenszielen, der Art des Geschäfts, den Produkteigenschaften oder den verschiedenen im Lager implementierten Kommissionierungsstrategien passen, um die volle Effizienz der Auftragsvorbereitung zu erreichen.

Überwachung der Kommissionierung in Echtzeit

Die permanente Bestandsaufnahme liefert uns jederzeit einen sofortigen, automatisierten und genauen Bericht über den aktuellen Stand des Bestands, um eine korrekte Kontrolle über die im Lager vorhandenen Produkte zu gewährleisten und die Kommissionierung zu optimieren.

Optimale Lagerverteilung planen

Die Warenverteilungsstrategie muss ständig überprüft werden, um sich an die veränderte Produktnachfrage anzupassen.

Die Digitalisierung und Automatisierung der Lagerprozesse mit Hilfe von Software ermöglicht es, den perfekten Standort für jedes Produkt zu bestimmen. Die Software-Installation analysiert die aktuelle Nachfrage und die Historie jeder Referenz und empfiehlt in regelmäßigen Abständen eine Neuverteilung der Standorte für eine produktivere, effizientere und fehlerfreie Kommissionierung.

Automatisieren Sie den Warentransport

Ersetzen Sie manuelle Auftragsvorbereitungsstrategien durch automatisierte Methoden, wie z. B. das „Ware zur Person“-System, bei dem die Ware direkt am Arbeitsplatz des Bedieners ankommt, ohne das Lager passieren zu müssen, was die Zeiten verkürzt, die Kommissionierung beschleunigt und die Effizienz des Prozesses erhöht.

Ebenso können Lager mit automatisierten Transportsystemen ausgestattet werden, die die neuesten Technologien nutzen, um Aufgaben zu erfüllen und Waren im Lager zu bewegen, ohne dass jemand sie anleitet, um Kosten zu sparen, Zeit zu sparen und die Auftragsvorbereitung zu optimieren.

