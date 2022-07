Die Kochschau 75cl bei Koch’s anders im hr-fernsehen

Jens Tausch alias Jay Tee & Thomas Hirschbiegel alias TH – Musiker, passionierte Hobbyköche, Getränkeexperten, Zigarren Aficionados und vieles mehr. Zwei Hessen lieben die Region und zelebrieren ihre Leidenschaft für gutes Essen und Trinken auf dem Youtube Kochkanal – die Kochschau 75cl. Von einfacher Küche bis Sterneniveau ist alles dabei. Gezeigt werden Küchenbasics, Küchentricks, Rezepte und Speisen von einfach bis High-end plus Getränkeempfehlungen. Außerdem: eigene Songs live & unplugged. Und Gebabbel satt mit viel Spaß und vor allem im eigenen Dialekt. Es gibt bei den Folgen kein Script, es steht nur vorher fest was gekocht und welche Weine dazu gereicht werden. Dann die Handykamera an und ab dafür, einfach so aus der Lameng heraus. Wischdisch…immer im Auftrag des Genusses!

Nun hat die Kochschau 75cl an dem Format Koch“s anders des hr-fernsehen teilgenommen. Sendetermin ist Dienstag, der 19.07.2022, um 20:15 Uhr.

Die große Leidenschaft von Jens Tausch ist bereits seit Jahren die Sensorik in ihrer kompletten Bandbreite; beginnend mit der Analyse von Parfüm-Düften und der Passion für das Kochen in seiner Jugend, entdeckte er bereits mit 18 Jahren die Vielfalt des schottisches Wasser des Lebens, den Whisky. Daraus entstand eine grundsätzliche Faszination für hochwertige Produkte aus der Welt des Genusses. Die Begegnung mit der Zigarre war also unumgänglich.

Jens Tausch arbeitet unter anderem seit 2003 als freier Redakteur für das Magazin Cigar Journal, ehemals European Cigar Cult Journal. Das bilinguale Magazin für Fine Smoke und Savoir Vivre erscheint Europaweit, in Kanada und den USA.

Aufgrund der grenzüberschreitenden Fachkompetenz wurde Jens Tausch durch den renommierten Whiskygroßhändler Ian MacLeod Destillers Ltd. in eine Expertengruppe berufen, die alljährlich in Broxburn/Schottland den speziellen, streng limitierten Cigar Malt für das jeweilige Jahr auswählte.

Zudem leitet Jens Tausch deutschlandweit zahlreiche Seminare und Verkostungen rund um das Thema Spirituosen und Zigarre.

