Die kleine Welt – Neuerscheinung im August

Margita Arendt veröffentlicht zweites Buch

„Lies ein Buch, dir wird leicht, lies ein Buch, dir wird schwer“, schreibt Margita Arendt in ihrem Gedichtband „Mutters Augenstern“. Die freischaffende Künstlerin hat in der DDR an der Hochschule für „Bildende und angewandte Kunst“ Berlin-Weißensee Textil-Design studiert und damals bereits veröffentlicht.

Nachdem sie jahrelang ihr Leben und ihre Umwelt in Gedichten verarbeitete, hat sie im letzten Jahr den – für sie großen – Schritt gewagt, ihren ersten Lyrikband veröffentlicht.

Leserstimmen, © Amazon.de

„Diese schönen Gedichte erinnern an meine frühe Kindheit bis hinein in die Gegenwart. Es sind sehr bewegende und lustig geschriebene Gedichte, die sich gut verinnerlichen lassen.“

„Was das Kind selbst bewegt und beschäftigt, ist in „Mutters Augenstern“ zu finden, und spaßig ist es auch.“

Mit „Die kleine Welt“ erscheint im August Teil zwei ihrer Gedichte – durchzogen von Reflexionen über persönliche Erlebnisse, Emotionen und philosophische Betrachtungen des Lebens, sind ihre Texte häufig sehr melancholisch und nachdenklich; aber immer wieder auch spitz, gespickt mit Wortwitz und einem Augenzwinkern.

Margita Arendt ist eine Vollblutkünstlerin mit dem Kopf voller Kreativität, einem Gespür für die wichtigen Dinge im Leben und dem Mut, ihre Wortkunst mit uns zu teilen!

978-3-03830-836-2, Mutters Augenstern, Margita Arendt, gebunden, 98 Seiten, 18EUR/ 20CHF

978-3-03830-891-1, Die kleine Welt, Margita Arendt, gebunden, 240 Seiten, 22EUR/ 24CHF

