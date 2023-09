AVA-Klauenworkshop und klauenorthopädische Maßnahmen für Tierärzte zur zielgerichteten Verbesserung der Klauengesundheit für mehr Tierwohl u.Tierschutz

AVA-Klauenworkshop am 18. Oktober 2023 für Tierärztinnen und Tierärzte in der Rinderbestandsbetreuung zur zielgerichteten Verbesserung der Klauengesundheit u. Durchführung klauenorthopädischer Maßnahmen in Milchviehbetrieben.

Die Lahmheitsprävalenzen der Milchkühe steigen leider in den letzten Jahren stetig an, obwohl hinreichend bekannt ist, dass eine stabile Klauengesundheit eine der Grundvoraussetzungen für leistungsbereite und langlebige Milchkühe ist. WIR MÜSSEN HANDELN:

Aus diesem Grunde bietet die Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA), eine Fortbildungsgesellschaft für Tierärzte und Landwirte im Münsterland, einen völlig neu strukturierten Klauenworkshop zur zielgerichteten Verbesserung der Klauengesundheit und Durchführung klauenorthopädischer Maßnahmen für Tierärztinnen und Tierärzte in der Milchviehbetreuung an. Die teilnehmenden Veterinäre werden nach neuester tiermedizinischer und landwirtschaftlicher Wissenschaft im praktischen Workshop zur Überwachung und Optimierung der Klauengesundheit in der Bestandsbetreuung von Milchviehbetrieben upgedatet. Die Workshopleitung übernimmt der praktische Tierarzt und Instrukteur für funktionelle Klauenpflege, Dr. med.vet. Christoph Meis, der als Klauenspezialist sich schwerpunktmäßig seit vielen Jahren „nur“ mit der Klauengesundheit von Milchkuhherden beschäftigt.

Die fachgerechte funktionelle Klauenpflege gilt als eine der wichtigsten Vorbeuge- und Kontrollmaßnahmen für die Klauengesundheit von Kühen. Obwohl diese immens wichtige Aufgabe in der Regel von Klauenpflegern, bzw. Landwirten selbst übernommen wird, muss der bestandsbetreuende Tierarzt aber unbedingt wissen und somit das nötige Know-how besitzen, wie die Klauen optimal und letztendlich nach tierärztlicher und landwirtschaftlicher Wissenschaft zu pflegen/korrigieren sind, damit die „optimale Klauenpflege“ tatsächlich ihren prophylaktischen Nutzen ausspielen kann. Die milchviehbetreuende Tierarztpraxis muss also profunde Kenntnisse der Klauengesundheit und -prophylaxe besitzen, um Schmerzen und Leiden, bedingt durch Klauenerkrankungen, von den Tieren fernzuhalten, um Tiergesundheit, Tierwohl und Tierschutz – als originäre Aufgabe der Tierärzte – gewährleisten zu können.

Da sich auch die funktionelle Klauenpflege und Klauenorthopädie immer weiterentwickeln, ist es Unabdingbar, dass Tierärzte und Tierärztinnen sich in regelmäßigen Abständen updaten, um auf dem modernsten Stand der tiermedizinischen Wissenschaften zu sein.

Neben den theoretischen Grundlagen, die Dr. Meis vermittelt, stehen für die praktischen Übungen Kuhfüße zur Verfügung, damit jeder Teilnehmende genügend Übungsmaterial zur Verfügung hat, um unter individueller Anleitung des Klauenspezialisten Meis, Schritt für Schritt, die Arbeitsgänge zu üben, um später im landwirtschaftlichen Betrieb mit dem professionellen Klauenpfleger, auf Augenhöhe, die Klauengesundheit und Klauenpflegemaßnahmen zum Wohle der Tiere kommunizieren, anleiten und optimieren kann. Eventuelle Klauenorthopädische Maßnahmen an den Kuhfüßen werden selbstverständlich nur von Tiermedizinern vorgenommen.

Im Klauenkurs der Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) werden u.a. Grundlagen einer modernen Klauenpflege besprochen, aber auch die Ursachen von Klauenerkrankungen diskutiert – und vor allem, wie man Klauenerkrankungen vorbeugen kann. Auch die „kleine Klauenchirurgie“ wie die Hornlücken OP, die Behandlung von sogenannten „nicht heilenden Klauenläsionen“ oder Klauenspitzennekrosen werden diskutiert und praktisch geübt. Die praktischen Übungen der Kursteilnehmer/-innen an Klauen vertiefen das Erlernte.

Die teilnehmenden Tiermediziner werden erstaunt sein, wie schnell Sie nach nur wenigen „Übungsstunden“ sicher und fachmännisch die Klauenpflege kritisch hinterfragen können und letztendlich dafür sorgen, dass im Milchviehbetrieb nach tierärztlichen Vorgaben das Klauengesundheitsmanagement verbessert werden kann.

Sowohl „junge“ als auch „altgediente“ Tierärztinnen und Tierärzte der Milchviehbetreuung werden gleichermaßen angesprochen, diesen AVA-Workshop zu besuchen, um sich entsprechend, je nach Vorkenntnissen, upzudaten. Kursleiter Dr. Christoph Meis aus Almetal wird jeden Teilnehmer individuell „mitnehmen“ und nach neuesten tiermedizinischen Wissenschaften fortzubilden.

Weitere Infos zu diesem Klauenworkshop am 18. Oktober und anderen Fortbildungen findet man auf der AVA-Homepage unter www.ava1.de , per Mail ( post@ava1.de) oder telefonisch unter +49-2551-7878.

Die AVA ist eine Fortbildungsgesellschaft mit dem Ziel der Aus- und Weiterbildung und der Verteilung von Informationen für den landwirtschaftlichen und tiermedizinischen Bereich. Gleichzeitig ist die AVA ein Forum für Landwirte und Tierärzte, die die Herausforderungen der Produktion gesunder Nahrungsmittel in den nächsten Jahrzehnten in den Blick nimmt.

Ziel der Agrar- und Veterinär-Akademie ist es, die Probleme der modernen, nachhaltigen Landwirtschaft und Tierhaltung zu erörtern. Wir wollen gemeinsam Wege finden, um tiergerecht, praxisbezogen und verbraucherorientiert zu arbeiten. AVA-Fortbildungen helfen Arzneimittel einsparen! Ernst-Günther Hellwig, Gründer und Leiter der AVA, Steinfurt, Burgsteinfurt

Ernst-Günther Hellwig

Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) EG Hellwig

Wettringer Straße 10 – D 48565 Steinfurt-Burgsteinfurt

fon: +49-(0)2551- 7878 fax: +49-(0)2551-83 43 00

info@ava1.de www.ava1.de

Keywords:

Agrar- und Veterinär- Akademie (AVA), Milchkuh, Klauengesundheit, Klauenorthopädie, Klauenpflege, Lahmheit, Ernst-Günther Hellwig, Tiermedizin, Tierschutz, Tierwohl, Dr. Christoph Meis,

Die AVA ist eine Fortbildungsgesellschaft mit dem Ziel der Aus- und Weiterbildung und der Verteilung von Informationen für den landwirtschaftlichen und tiermedizinischen Bereich. Gleichzeitig ist die AVA ein Forum für Landwirte und Tierärzte, das die Herausforderungen der Produktion gesunder Nahrungsmittel in den nächsten Jahrzehnten in den Blick nimmt.

»Ziel der Agrar- und Veterinär-Akademie ist es, die Probleme der modernen, nachhaltigen Landwirtschaft und Tierhaltung zu erörtern. Wir wollen gemeinsam Wege finden, um tiergerecht, praxisbezogen und verbraucherorientiert zu arbeiten.«

Ernst-Günther Hellwig, Gründer und Leiter der AVA, Steinfurt-Burgsteinfurt

Kontakt

Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA)

EG Hellwig

Wettringer Str. 10

48565 Steinfurt

02551-7878



http://www.ava1.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.