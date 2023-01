Die Karnevalssaison geht endlich los nach 2 Jahren Pause

Welche Verkleidungen sind gefragt? 80er Jahre Kostüme?

Das ewige Warten hat ein Ende – Schon seit dem 11.11 ist die Karnevalssaison im Gange, aber nun geht es nach 3 Jahren Corona erst wieder so richtig los.

Noch klingt „Stille Nacht“ im Ohr nach, die Sternensinger waren gerade noch unterwegs, die Weihnachtsbäume sind gerade erst abgeschmückt, als bei uns – den Karnevalsfreunden- die Vorfreude auf die nahende Karnevalssession steigt.

Gefeiert wird, sowie in den Vor-Corona Jahren – „Back to the Roots“ – Auch dieses Jahre sind die 80er Jahre Kostüme im Trend. Partygänger setzen auf seidig glänzende Stoffe, wilde Muster, Hemden mit Rüschen und weit geschnittene Anzüge. 80er Jahre Trainingsanzüge – Als Overall oder als Hose mit Jacke zu erwerben, bieten die eine tolle Möglichkeit, beim Straßenkarneval etwas drunter zu ziehen und trotzdem warm angezogen und verkleidet zu sein.

Doch auch dieses Jahr wird vor allem ein Thema im Vordergrund stehen – Der Krieg in der Ukraine. Viele Gruppen werden das Thema in Ihren Outfits aufgreifen und die 60er Jahre und die Hippie Bewegung aufleben lassen.

Ganz nach dem Motto „Make Love not War“ – ist dieses Jahr der Trend nach Flower Power Kostümen in knalligen Farben gesetzt. Machen Sie Ihre Verkleidung oder Karnevalsparty perfekt, indem Sie Stulpen, Stirnbänder und Peace Ohrringe oder Ketten tragen. Dekorieren können sie mit Regenbogen Flaggen, Blumen und vielem mehr.

Startet mit uns in die Karnevalssaison 2023!

Kostüme von Scherzwelt.de

Onlineshop für Kostüme und Faschingszubehör. Große Auswahl an Faschingskostüme für Mann, Frau, Divers und Kinder. Kostüme für Gruppen mit besonderen Angeboten.

Firmenkontakt

Scherzwelt

Petra Fuhrmann

Im Luckenloch 8

77974 Meißenheim

07824 6618477

email@scherzwelt.de

https://www.scherzwelt.de/

Pressekontakt

Scherzwelt

Petra Fuhrmann

Im Luckenloch 8

77974 Meißenheim

07824 6618477

sf@scherzwelt.de

https://www.scherzwelt.de/

