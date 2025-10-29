Die japanische Brettspiele-Marke „Taipa“ Supremacy® debütiert auf der SPIEL Essen 2025 und präsentiert eine neue Serie.

„Erleben Sie die Essenz jedes Spiels in kürzester Zeit.“ Die japanische Brettspiele-Marke „Taipa“ Supremacy hat einen Einzelstand und bringt frischen Wind.

Der japanische Analogspiel-Hersteller „TRYBE“ für die digitale Native-Generation wird seine gemeinsam mit „Boku to Watashi to Inc.“, das auf Konzepte und Emo-Marketing® für die Generation Z spezialisiert ist, entwickelte Brettspiele- Marke „“Taipa“ Supremacy®“ erstmals auf der weltweit größten Brettspielmesse SPIEL Essen 2025 präsentieren.

Anlässlich dieses Anlasses wird das traditionelle japanische Kulturerbe „Hanafuda“ und „Hyakunin Isshu“ modern rekonstruiert, und diese neuen Erlebnisse werden Spielern weltweit vermittelt.

Was ist „Taipa“?

„Taipa (Time Performance)“ ist ein Schlüsselbegriff der Gegenwart, der hinterfragt, wie Zeit genutzt wird. In einer Zeit, in der Videos, Musik und soziale Medien immer kürzer und effizienter konsumiert werden, wird darauf Wert gelegt, wie viel Wert in der investierten Zeit erkannt werden kann.

Was ist die „Taipa“ Supremacy® Series?

Die japanische Brettspiele-Marke „“Taipa“ Supremacy®“ ist eine neue, innovative Serie, die das „Wesen des Spielvergnügens“ aus langwierigen Spielen und komplexen Regeln auf die kürzest mögliche Zeit verdichtet.

Die Serie bietet neue Spielweisen, die dem modernen Lebensstil und Tempo entsprechen. Bisher wurden drei Serien veröffentlicht, und auf der „SPIEL Essen 2025“ werden drei neue Titel vorgestellt. Dabei wird Aufmerksamkeit in sozialen Medien und in den Medien allgemein erzeugt, die Expansion in japanischen Einzelhandelsgeschäften erfolgt schnell, und hohe Platzierungen auf Brettspiel-Websites sowie in verschiedenen Einzelhandelsrankings werden erreicht.

Ausstellungsübersicht

Veranstaltung: SPIEL Essen 2025

Datum: 23. Oktober 2025 (Donnerstag) – 26. Oktober 2025 (Sonntag)

Ort: Essen, Deutschland (Messe Essen: Messeplatz 1, 45131 Essen, Germany)

Stand: Halle 5 5A625 – TRYBE

Offizielle Website: https://www.spiel-essen.de/en/

Ausgestellte Titel:

1.““Taipa“ Supreme Quick Mahjong“

2.““Taipa“ Supreme Quick Hanafuda“

3.““Taipa“ Supreme Quick Hyakunin Isshu“

4.Neue Serie (Details werden vor Ort bekannt gegeben)

Spielefans, Einkäufern und Medien weltweit wird ein Erlebnis geboten, das das Wesen des Spiels in kürzester Zeit maximal genießen lässt, wobei der Schwerpunkt auf Werken liegt, die traditionelle japanische Kultur wie „Hanafuda“ und „Hyakunin Isshu“ repräsentieren.

Ausgestellter Titel:

„Taipa“ Supreme Quick Mahjong

Ein Spiel, bei dem Mahjong so verstanden wird, als wäre es komplett gelernt. Die Anzahl der Spielsteine wurde von 136 auf 36 stark reduziert. Schwierige Regeln gibt es nicht! Es kann bereits ab 2 Personen gespielt werden, und das Spiel geht so lange, bis alle gewonnen haben – Anfänger und erfahrene Spieler können mehrfach „Ron“ und „Riichi“ rufen und gemeinsam Spaß haben.

Spielzeit: ca. 5 Minuten / Spieleranzahl: 2-4 Personen

Alter: ab 6 Jahren / Inhalt: 36 Mahjong-Steine

„Taipa“ Supreme Quick Hanafuda

Ein Kartenspiel, bei dem traditionelles japanisches „Hanafuda“ so verstanden wird, als wäre es komplett gelernt. Die Anzahl der Karten wurde halbiert, und komplexe Regeln wurden komplett gestrichen! Mehrfaches Rufen von „Koi-Koi!“ ist möglich. Bluffen und klassische Glücksspiel-Elemente mit Münzkarten können in nur 5 Minuten erlebt werden.

Spielzeit: ca. 5 Minuten / Spieleranzahl: für 2 Personen

Alter: ab 6 Jahren / Inhalt: 48 Hanafuda-Karten, 12 Münzkarten

„Taipa“ Supreme Quick Hyakunin Isshu

Ein Kartenspiel, bei dem traditionelles japanisches „Hyakunin Isshu“ so bekannt ist, als wäre es gelernt. Die Anzahl der Gedichte wurde von 100 auf 12 sorgfältig ausgewählt. Jede Karte ist dreifach vorhanden, sodass ein schnelles Aufnehmen möglich ist. Es ist keine Lernzeit erforderlich!

In nur 5 Minuten kann die Spannung eines Wettkampfs im Karuta erlebt werden.

Spielzeit: ca. 5 Minuten / Spieleranzahl: 2-4 Personen

Alter: ab 6 Jahren / Inhalt: 36 Karten

Presse- und Spielvorführungsanfragen

Für Presseberichte, Probespiele oder Interviews am Stand kann unter den folgenden Kontaktdaten ein Termin vereinbart werden. Termine am Veranstaltungstag sind ebenfalls möglich.

TRYBE Inc.

Ansprechpartner: Yamaguchi

E-Mail: h_yamaguchi@trybe.co.jp

Betreibende Unternehmen

Boku to Watashi to Inc.

TRYBE Inc.

TRYBE hat es sich zum Ziel gesetzt, ein Karten- und Brettspielunternehmen zu werden, das von der Generation Z in den sozialen Medien mit Spannung erwartet wird.

Darüber hinaus nutzt TRYBE sein Wissen und seine Erfahrung aus der Unterhaltungsbranche, um durch Kooperationen mit anderen Branchen völlig neue Inhalte zu schaffen, die es so in der Welt noch nicht gibt.

