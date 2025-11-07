DIE ITALIENISCHEN WURSTWAREN DER QUALITY CREW IM RAMPENLICHT IN MÜNCHEN

Mailand, 7. November 2025 – Bei der diesjährigen Ausgabe der Messe „Food & Life“ sind die Salamini Italiani alla Cacciatora g.U., Mortadella Bologna g.g.A. sowie Zampone und Cotechino Modena g.g.A. wieder mit von der Partie. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr präsentieren sich diese vier europäischen Spitzenprodukte täglich in exklusiven Show-Cookings, um sich mit ihrem unverwechselbaren Stil unter den Angeboten von über 850 Ausstellern und vor etwa 80.000 erwarteten Besuchern besonders hervorzuheben.

Jeden Tag erwartet der Stand des Projekts „The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ (Halle 6, Stand C6.712) von 11:00 bis 13:00 Uhr die Besucher mit exklusiven Rezeptideen von Chefkoch Giuseppe Iacovellis, Gebietsbeauftragter des Verbands Associazione Italiana Cuochi Germania und Davide La Rocca, Chefkoch des Restaurants Il Duetto due in München.

Show-Cooking-Programm:

-Mittwoch, 12. November

Pasta mit Rucola-Pesto, gerösteten Mandeln und Mousse aus Mortadella Bologna g.g.A.

-Donnerstag, 13. November

Hausgemachte Ricotta-Gnocchi mit einem Ragù aus Zampone Modena g.g.A. und Parmigiano Reggiano g.U.

-Freitag, 14. November

Saubohnencreme mit Parmigiano Reggiano g.U.-Waffel und Salamini italiani alla Cacciatora g.U.

-Samstag, 15. November

Carnaroli-Risotto mit Cotechino Modena g.g.A., Lauch und Rotweinreduktion

Am Sonntag, 16. November, werden zur gleichen Uhrzeit erneut eines oder mehrere Rezepte der vorherigen Tage präsentiert. Außerdem werden während der gesamten Messedauer täglich Verkostungen von Mortadella Bologna g.g.A. und Salamini italiani alla Cacciatora g.U. mit frischem Brot und Focaccia angeboten, ebenso Piadina mit Mortadella Bologna g.g.A., cremigem Weichkäse und Rucola sowie Brot-Quadroni mit Ricotta, Salamini italiani alla Cacciatora g.U. und karamellisierten Nüssen.

Der vom 12. bis zum 16. November in München stattfindende Event zeichnet sich seit jeher durch seine lebhaften und vielseitigen Angebote für die Besucher aus. „Food&Life ist ein ausgesprochen wichtiger Treffpunkt für Wurstspezialitäten, da die Messe gern von begeisterten Hobbyköchen und Feinschmeckern auf der Suche nach den neuesten Trends und Informationen zu den Produkten besucht wird“ – so die Worte von Gianluigi Ligasacchi, Geschäftsführer der Herstellerverbände, welche diese Kampagne fördern. – „München ist ein strategischer Standort für unsere Erzeugnisse, und Bayern – das größte der 16 Bundesländer – stellt einen wichtigen Zielmarkt für italienische Spezialitäten dar. Die Ausgabe im vergangenen Jahr hat uns große Erfolge gebracht und eine begeisterte Community geschaffen, die unser Projekt sowohl online als auch offline in all seinen Tätigkeiten aufmerksam begleitet“.

– – – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – — – – – – – –

„The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ ist eine Kampagne, die vom Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna und Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP gefördert wird, co-finanziert von der Europäischen Union und auf den deutschen Markt ausgerichtet. Ziel ist es, den deutschen Verbrauchern diese Wurstwaren näherzubringen, die sich durch ihre moderne Ernährungsweise auszeichnen und besonders auf Nachhaltigkeit achten. Das Ziel ist es, die Bekanntheit dieser hochwertigen g.U.- und g.g.A.-Wurstwaren aus Europa zu steigern und den bewussten Konsum in Deutschland zu fördern.

Folgen Sie dem Projekt:

www.qualitycrew.eu

Pressebüro

Pressebüro „The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats from Europe“

Blancdenoir srl, Piazza Matteotti, 25015 Desenzano del Garda

Tel. 0039 030 7741535

Communication agency

Firmenkontakt

White Alces

White Alces

Avenue Brugmann 405

1180 Uccle

+32470837546



http://whitealces.com

Pressekontakt

Blancdenoir

Martina Tarantini

Piazza Matteotti 25

25015 Desenzano del Garda

0039 030 7741535



http://www.blancdenoir.it

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.