Die Introvision Association e. V. hat einen neuen Webauftritt

Der Relaunch der Website der Introvision Association e. V. verleiht der Onlinepräsenz des Vereins ein zeitgemäßes Design und neue Features.

Die Introvision Association e. V. freut sich, die Einführung ihres neu gestalteten Webauftritts bekannt zu geben. Die überarbeitete Website bietet ein modernes Design, neue Features und eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, um Interessierten einen noch besseren Überblick über Introvision, den Verband selbst und dessen Dienstleistungen zu bieten.

Unter dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ widmet sich der Verband der Verbreitung und Weiterentwicklung von Introvision – ein Verfahren zur Bewältigung von inneren Konflikten, Stress und Ängsten. Die innovative Methode basiert auf Achtsamkeitstechniken und wissenschaftlichen Erkenntnissen und löscht Stressempfinden und Ängste direkt an der Ursache – wirksam, schnell und dauerhaft. „Wir sind davon überzeugt, dass Introvision eine Methode ist, die es verdient, möglichst vielen betroffenen Menschen zugänglich gemacht zu werden. Unsere Mission ist es, Introvision in die Praxis zu bringen. Dabei soll uns auch unsere neu gestaltete Website helfen“, erklärt Ulrich Dehner, Gründer des Vereins.

Neben weiterführenden Informationen zum Verein und zur Introvision selbst bietet die Coachdatenbank ein besonderes Highlight. Hier haben Interessierte die Möglichkeit, gezielt jemanden Passenden zu finden, der professionell Introvision anbietet – egal ob in der Nähe oder online. Ferner bietet die neue Website einen klaren Überblick darüber, wie man ebenfalls Mitglied im Verein werden kann, welche Termine demnächst anstehen und wie Introvision in verschiedenen Kontexten weiterhelfen kann – von Unternehmen über Privatpersonen und im Coaching-Setting bis hin zur Psychotherapie. Ein Newsbereich hält Besuchende immer über aktuelle News zur Introvision auf dem Laufenden.

Dem Verein war es ein großes Anliegen, die neue Website möglichst übersichtlich und benutzerfreundlich zu gestalten. Ulrich Dehner führt weiter aus: „Unser Ziel ist es, Interessierten einen ganzheitlichen Einblick in die Methode, unsere Tätigkeit und den Verein selbst zu gewähren. Wir möchten die Personen hinter dem Verband transparent machen und deutlich machen, wofür wir stehen. Dafür hat zum Beispiel jedes Vereinsmitglied ein eigenes Coaching-Profil hinterlegt.“ Dank ihres responsiven Designs ist die neue Website zudem für eine Vielzahl von Endgeräten optimiert und passt sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen an, egal ob auf einem PC, Smartphone, Tablet oder Notebook.

Als Experten im Bereich der Introvision verfolgt die Introvision Association e. V. das Ziel, Introvision weltweit als festen Bestandteil von Therapie und Coaching zu etablieren. „Es ist erstaunlich, wie schnell man mit dem Verfahren des Introvision-Coachings langfristige Erfolge erzielen kann. Das wollen wir – unter anderem mithilfe unseres neuen Webauftritts – auch nach außen bringen und den Menschen vermitteln“, erklärt Ulrich Dehner. Introvision Coaching hat zahlreiche Anwendungsgebiete und eignet sich besonders zur Bewältigung von Stress, Angstzuständen und inneren Konflikten. Es kann auch beispielsweise bei Lampenfieber, Flugangst und mangelndem Durchsetzungsvermögen effektiv eingesetzt werden. Der Ansatz bietet eine ganzheitliche und effektive Methode zur Auflösung innerer Konflikte und Stressbewältigung. Durch die Kombination von Achtsamkeit, Selbstannahme und gezielten Übungen werden nachhaltige Veränderungen im Denken, Fühlen und Handeln erzielt. Dadurch tun sich neue Handlungs- und Entscheidungsspielräume auf.

Interessierte sind dazu eingeladen, sich die neue Website unter www.introvision-association.com anzusehen und den Verein bei Fragen und Interesse zu kontaktieren.

Introvision Association e. V.

Die Introvision Association e. V. ist ein Verband, der sich der Verbreitung und Weiterentwicklung der Introvision verschrieben hat. Ihr Ziel ist es, Introvision als effektive Methode zur Bewältigung von Stress, Ängsten und inneren Blockaden weltweit bekannt zu machen. Die Mitglieder, bestehend aus hochqualifizierten Coaches, Beratern und Psychotherapeuten, setzen sich mit Leidenschaft dafür ein, Introvision in verschiedenen Bereichen einzusetzen, von der Praxis bis zur Forschung. Ihre Mission ist es, Introvision als hochwirksames und kosteneffizientes Werkzeug zu etablieren, das das Leben vieler Menschen nachhaltig verbessert.

