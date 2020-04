Zur aktuellen Krisensituation zeigen sich die Interim Profis ihren Kunden gegenüber solidarisch. Mit über 250 operativen Interim Experten bieten sie bis zum 30.06.2020 ihr Sonderprogramm an.

Die Interim Profis unterstützen Unternehmen mit über 250 Interim Managern!

Neue Herausforderungen an mittelständische Unternehmen

Als Mitglied von diversen Verbänden und branchenrelevanten Institutionen erfährt Annette Elias, Gründerin und Geschäftsführerin der Interim Profis GmbH, direkt aus erster Hand, die Gegebenheiten mittelständischer Unternehmen aufgrund der aktuellen Marktsituation. So stehen Unternehmen je nach Branche unterschiedlichen Herausforderungen gegenüber. Allerdings steht eines fest: die aktuelle Sondersituation macht sich, wenn auch differenziert, grundsätzlich bemerkbar und das branchenunabhängig.

Interim Manager als Krisenexperten für Sondersituationen

Unangefochten steht das Interim Management allen voran für Experten-Management in Sondersituationen und Krisensituationen. Interimsmanager sind auf die verschiedensten und sonderbarsten Unternehmenssituationen spezialisiert. Sie sind per Definition gestandene und erfahrene Krisenmanager und sind es gewohnt, sich innerhalb von Stunden auf neue Herausforderungen einzustellen und diese direkt anzupacken.

Die Interim Profis stehen für eine faire Vermittlungspolitik

In der aktuellen Phase kommt es den Interim Profis darauf an, die gegebenen Herausforderungen gemeinsam zu überstehen. Dabei verzichten sie kollegial auf maximale Margen, sodass sie ihren Aufschlag auf den Tagessatz ihrer freiberuflichen Führungspersönlichkeiten, bis zum 30.06.2020, auf den Selbstkostenpreis halbieren. Nach einem Aufruf an ihre Krisenexperten, möchten sich über 250 Interim Manager dem anschließen und so ihren üblichen Tagessatz um 30-60% reduzieren. Die Interim Profis weisen klar darauf hin, dass sie mit ihrem Sonderprogramm “keinesfalls Preisdumping betreiben wollen”, sondern gemäß ihrer Vermittlungspolitik “schnell, fair und effizient da helfen, wo es jetzt notwendig ist.” (Annette Elias)

Interim Manager decken diverse Funktionen ab

Diverse Unternehmensfunktionen werden durch die an dem Sonderprogramm teilnehmenden Interim Managern abgedeckt. So befinden sich in diesem Kontingent unter anderem Interim Werksleiter, Interim CFO / CEO / CRO, Interim Personalleiter bzw. Interim HR Manager, Interim Manager für die IT sowie Interim Experten für den Vertrieb und das Marketing. Hoch im Kurs stehen aktuell aber auch die Interimsmanager für Produktion und Logistik.

Über die Interim Profis GmbH

Die Interim Profis GmbH vermitteln (weltweit) erfahrene und gestandene Management-Persönlichkeiten in vorwiegend mittelständisch geprägten Unternehmen, die aufgrund unterschiedlichster Faktoren nicht über genügend und/ oder qualifizierte Management-Ressourcen verfügen. Dabei arbeiten sie für ihre Kunden branchenunabhängig und stehen zu 100% hinter ihrem Firmenmotto: schnell, fair und effizient! Bei der Auswahl ihrer handverlesenen Interim Profis sind ihnen Wissen, Erfahrung und nachweisbare Erfolge aus gemeinsam abgeschlossenen Projekten besonders wichtig.

