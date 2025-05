Die integrative Orthopädie in Rosenheim mit neuer Website!

Mehr als zwei Drittel aller Erwachsenen in Deutschland leiden jährlich an schmerzenden Gelenken, Muskeln oder Sehnen, viele von ihnen mehrfach. Orthopädische Behandlungen beseitigen hier oftmals die quälenden Symptome – schaffen damit jedoch keine Grundlage für ein langfristiges physisches und psychisches Wohlbefinden. Mit einer Identifizierung der Ursachen hingegen lassen sich körperliche Selbstheilungskräfte aktivieren und die Gefahren chronischer Erkrankungen auf ein Minimum reduzieren. Ein Ansatz, wie ihn der Orthopäde in Rosenheim Dr. med. Peter Brünings verfolgt. Mit einer maßgeschneiderten Kombination schulmedizinischer und alternativer Diagnostik stellt der erfahrene Spezialist die ganzheitliche Betrachtung physischer Leiden in den Fokus. Detaillierte Informationen zu seinen interdisziplinären, individuellen Therapieansätzen erhalten Patienten ab sofort auf der neuen Webseite. Und erfahren zugleich alles Wissenswerte zum Praxisteam, einzelnen Leistungsangeboten und Buchungsmöglichkeiten.

Ganzheitliche Orthopädie für langfristiges Wohlbefinden

Die Selbstheilungskräfte des Körpers vermögen viel: Sie unterstützen die Zellregeneration, bekämpfen Bakterien oder sorgen für Stressabbau. Ermöglicht wird ihre Aktivierung bei orthopädischen Beschwerden unter anderem durch Dr. Brünings integrativen Behandlungsansatz. Das gezielte Zusammenspiel von Orthopädie, Kinesiologe, Osteopathie und Akupunktur ermöglicht dem kompetenten Facharzt eine ganzheitliche Betrachtung jeder individuellen Erkrankung. Und auf Grundlage ihrer Ursachen die Erstellung folgegerechter Therapien. Wer noch vor einem kostenlosen telefonischen Beratungsgespräch Informationen wünscht, muss einfach nur online gehen. Auf ihrer neu gestalteten Internetpräsenz präsentiert sich die Rosenheimer Privatpraxis in frischem, modernem Design. Mit einer intuitiven Menüführung gelangen Interessenten auf Anhieb zu den gewünschten Beschreibungen des breiten Serviceangebots. In Text und Bild erfahren sie alles zu manuellen Therapien, Traditioneller Chinesischer Medizin oder effektivem Wirbelsäulentraining. Sie lernen das geschulte Team aus Ärzten, medizinischen Fachangestellten und Sporttherapeutinnen kennen. Und können bei Bedarf mit nur einem Klick per Telefon oder online einen Termin bei den versierten Experten vereinbaren.

Persönlich, professionell, patientenorientiert

Ebenso viel Wert wie auf den fachlichen Schwerpunkt seiner grenzüberschreitenden orthopädischen Verfahren legt Dr. Brünings auf eine erstklassige, persönliche Patientenbetreuung. Nicht zuletzt gewährleistet er diese durch zeitlich unlimitierte Kommunikationen auf Augenhöhe. Wartezeiten werden dank intelligenter, auch zeitnaher Terminvergabe auf ein Minimum reduziert – bei einer zeitgleich umfassenden medizinischen Betreuung. Ausführliche, für Laien verständliche Erklärungen zu Diagnosen und Therapiekonzepten sind ebenso selbstverständlich wie eine persönliche Erreichbarkeit in Notfällen.

In angenehmer Atmosphäre erstellen die freundlichen, versierten Fachkräfte anhand interdisziplinärer Untersuchungsverfahren nebenwirkungsarme Therapiekonzepte mit nachhaltiger Wirkung. Für ein langfristiges Wohlbefinden ohne regelmäßig wiederkehrende Gelenkschmerzen.

Kontakt

Praxis für integrative Orthopädie Dr. med. Peter Brünings

Dr. med. Peter Brünings

Stollstr. 6

83022 Rosenheim

+49 8031 / 9413194

+49 8031 / 9413192



https://www.dr-bruenings.de

Bildquelle: Praxis integr. Orthopädie Dr. med. Peter Brünings