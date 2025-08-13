Die innovative UV-LED-Wespenfalle

Nachhaltig, sicher und hocheffektiv – perfekt für Gastronomie und Lebensmittelbetriebe

Der Sommer bringt nicht nur Sonne und gute Laune, sondern auch vermehrt ungebetene Gäste: Wespen. In der warmen Jahreszeit suchen die gelb-schwarzen Insekten nach Nahrung – bevorzugt in der Nähe von Obst, süßen Getränken, Fleisch und Wurst. Das kann nicht nur störend sein, sondern für Allergiker auch gefährlich werden. Auch wenn Wespen eine wichtige Rolle im Ökosystem spielen, ist es sinnvoll, sie von Essbereichen fernzuhalten.

So lästig Wespen im privaten Umfeld sind – in Gastronomie und Lebensmittelverarbeitung ist es unverzichtbar, sie abzuwehren, um Hygiene, Sicherheit und die einwandfreie Qualität der Produkte zu sichern. Die Insekten können Lebensmittel verunreinigen, Keime übertragen und so ein Gesundheitsrisiko für Gäste und Mitarbeiter darstellen. Ein ungestörter Betrieb und ein angenehmes Umfeld für Gäste sind nur möglich, wenn Wespen effektiv und nachhaltig kontrolliert werden.

Eine besonders wirksame und zugleich umweltfreundliche Lösung bietet die neue Generation moderner UV-LED-Wespenfallen. Sie vereinen höchste Fangquoten mit innovativer Technologie und sind für den professionellen Einsatz in Gastronomie, Lebensmittelverarbeitung oder Hygienezonen ideal geeignet.

Technologischer Fortschritt mit LED

Im Vergleich zu herkömmlichen UV-Leuchtstoffröhren arbeiten UV-LED-Fallen deutlich effizienter:

– Bis zu 70 % weniger Energieverbrauch, was Betriebskosten senkt und den CO-Ausstoß reduziert.

– Bis zu dreimal längere Lebensdauer der Leuchtmittel (bis zu 25.000 Betriebsstunden), wodurch Wartungsaufwand und Elektroschrott minimiert werden.

– Ohne giftige Chemikalien wie Quecksilber – sicher für Mensch, Tier und Umwelt.

– Bruchsicher und robust, somit kein Risiko durch Glasbruch in hygienesensiblen Bereichen.

Dank präzise abgestimmter Wellenlängen und innovativer Optik locken UV-LEDs Wespen gezielt und aus größerer Entfernung an. Die Trappen Tiger LED-13W Wespenfalle ist hier ein Paradebeispiel: Die spezielle Ring-LED mit einer Wellenlänge von 368 nm zieht Wespen unwiderstehlich an. Über einen extrem leisen Ventilator werden sie diskret in eine großzügige Auffangschublade befördert – wahlweise zum sicheren Freilassen oder zum Austrocknen.

Mit moderner UV-LED-Technologie lässt sich das Wespenproblem sicher, leise und nachhaltig begegnen. Die Kombination aus hoher Fangquote, Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit macht Geräte wie die Trappen Tiger LED-13W Wespenfalle zu einer professionellen und zugleich hygienischen Lösung im gewerblichen Bereich.

https://www.greentronic.de/Insektenvernichter/UV-Ventilator-Saug-Technik/Wespenfalle-BLACK-Trappen-Tiger-LED-13-W-schwarz-UV-Saugturbo-Wespenlampe::3052.html

