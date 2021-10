Die individuellen Business-Website für Ihr Unternehmen

Tipps für Ihre erfolgreiche B2B Website

Da mehr Verbraucher das Internet zum Einkaufen und für geschäftliche Transaktionen nutzen, ist der elektronische Handel die Zukunft der Online-Community. Damit die Kunden erneut Ihre Business-Website besuchen, erstellen Sie eine, die alle informationen enthält.

Bauen Sie bei der Gestaltung Ihrer Business-Website eine Begrüßung oder Einleitung auf Ihrer Homepage ein. Die Vorteile Ihrer Website stellt die Erklärung heraus und versichert den Besuchern, dass sie mit Ihnen gerne Geschäfte machen. Erläutern Sie Ihren Zweck, bringen Sie Ihre Überzeugungen zum Ausdruck und lassen Sie den Verbraucher wissen, warum Geschäfte in Ihrer E-Commerce-Filiale zuverlässig sind.

Guided Celling bei der Business-Website

Eine gute Website hat eine reibungslose Navigation. Kategorien zum Durchblättern und eindeutige Suchfelder auf der Website sind ein Muss. Entwerfen Sie eine einfache Website mit großen, gut lesbaren Schriftarten und Bildern, die schnell geladen wird. Erstellen Sie ein FAQ-Seite, mit spezifischen Fragen zu einigen Ihrer allgemeinen Geschäftsrichtlinien wie Versand und Rückgabe.

Genau wie beim Offline-Einkauf möchten die Kunden beim Besuch Ihrer Business-Website so schnell und einfach wie möglich zur Kasse gehen. Wenn Ihre Business-Website mit einem sicheren Server ausgestattet ist, weisen Sie Ihre Kunden darauf hin. Das wird sie beruhigen und sie zum Wiederkommen bewegen. Ihre Kasse oder Ihr “Warenkorb” ist von jeder Seite aus erreichbaar, damit die Kunden in möglichst wenigen Schritten ein- und ausgehen. In der heutigen Zeit ist es ratsam, eine Vielzahl von Zahlungsmöglichkeiten wie PayPal und andere Online-Zahlungsquellen, Kredit- und Debitkarten, Online-Schecks und Zahlungsanweisungen anzubieten. Geben Sie eine Telefonnummer für den Kundendienst an, damit der Kunde weiß, dass ihm bei Problemen mit der Bestellung geholfen wird. Die Erstellung einer rentablen, seriösen Business-Website ist mit einem gut ausgearbeiteten Website-Plan, etwas Zeit und Geduld eine einfache Aufgabe.

Lagern Sie Ihre Business-Website aus

Konzentrieren Sie sich auf die Planung und das wesentliche Alltagsgeschäft und investieren Sie keine Zeit in die Entwicklung. Hier kommen Partner wie z. B. Jess Media, welcher das Webdesign aus Eichenau remote erstellen, ins Spiel. Lassen Sie Ihre Business-Website professionell erstellen und sparen Sie Zeit und Nerven, welche Sie an anderer Stelle sinnvoller investieren. Die Partner arbeiten heute nicht direkt vor Ort, da online alles abgestimmt wird.

Jess Media erstellt modernen Webseiten und Shops – im Hinterkopf ist auch immer die strategischen Verbreitung. Natürlich können wir Sie auch im Printbereich oder Marketing unterstützen.

Bildquelle: Kevin Phillips von Pixabay