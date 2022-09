Die Indie-Pop- Band GENTLE GLOW veröffentlicht ihre vierte Single und damit auch einen potentiellen Love-Song „AugenBlick“

Die einzigartigen Vocals mit ihrem klassischen balladenhaften Love-Sound von GENTLE GLOW sind die Basis, welche die Herzen des Publikums höherschlagen lässt und gleichzeitig Gänsehaut-Feeling verursacht.

„Es war ein Traum über eine zufällige, aber prägende Begegnung mit einem Menschen, der die thematische Grundlage für diesen Song bildete. Als wir uns 2017 zur Vorbereitung für die Aufnahmen unserer ersten CD für einige Tage in den Proberaum zurückzogen, fiel uns das musikalische Thema zu „AugenBlick“ ein – der Song schrieb sich dann fast von selbst!“ erzählt Front-Frau Jasmin Neuninger.

„In den 2 Jahren der Pandemie wurde uns klar, wie wichtig Qualitäten wie Liebe, Zuneigung, Verständnis aber auch Klarheit, Respekt und Verlässlichkeit für jeden Menschen sind und in Krisenzeiten zum Anker werden können. Wir wollen ja dem Publikum ein positives Feeling mit

unseren Songs vermitteln und „AugenBlick“ als einziger deutschsprachiger Song in unserem Programm gehört einfach dazu“, erklärt GENTLE-GLOW-Mastermind Roman Schrank das Motiv den Song neu zu produzieren.

Es ist bemerkenswert wie GENTLE GLOW immer wieder aufs Neue überrascht und nach den Songs „Blossom“, „LaST CaLL“ und „Time of Wonder“ nun mit dem ersten deutschsprachigen Pop-Song step by step ein neues Level erreicht. Ab 01. September ist „Augenblick“ über Spotify, Apple Music, Soundcloud, etc. erhältlich.

Tauchen Sie ein in eine Welt von Liebe, Schönheit, Verlust und der Vision einer besseren Welt – mit herzerwärmenden eigenen Songs, in Szene gesetzt mit feuriger Percussion, rockigen Drums, epischem Piano, sphärischen Gitarrensounds, einzigartig harmonischen Vocals und einer grandiosen Lichtshow. Lassen Sie sich inspirieren von den Emotionen, die unsere mitreißenden Songs mit ihren tiefgründigen Texten in Ihnen erwecken werden. Ein sanfter Glanz – das Tonlicht von GENTLE GLOW.

Jasmin Neuninger – vocals, piano

Roman Schrank – guitar, percussion

Lisa Duschet – backing vocals

Chris Schrom – drums

F.H. Novy – bass guitar

Alex Hauer – keyboards, synthesizer

Live-Termine

25.06.2022 – 100 Jahre Niederösterreich, 2500 Baden – Bühne am Hauptplatz

15.10.2022 – Theater am Steg, 2500 Baden

26.11.2022 – Kulturzentrum d“Zuckerfabrik, Kristein 2, 4470 Enns

Der strahlend kühne und schöne Klang der Musik von GENTLE GLOW ist ein echtes Spiegelbild einer ganzen Gruppe engagierter und leidenschaftlicher Künstler, die durch ihre Vision vereint sind, Songs zu schaffen, welche die Herzen und Köpfe rund um den Globus bewegen.

Die Indie-Pop-Formation aus Österreich hat einen eigenen, lebendig bunten Pop-Sound entwickelt, der von Positivität und bedeutungsvollen Botschaften durchdrungen ist.

Die Kombination von ausdrucksstarkem Gesang und fantasievoller Instrumentierung nimmt das Publikum mit auf eine bewegte Reise, begleitet von einer grandiosen Lichtshow und einem sanften Glanz – dem Tonlicht von GENTLE GLOW.

