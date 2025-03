Die HydrogEn Expo 2025 zeigt die rasante Entwicklung des wachsenden Wasserstoffsektors

Die Wasserstoffrevolution ist nicht mehr nur am Horizont zu sehen – sie ist bereits da und schreitet schnell voran. Angesichts der Tatsache, dass sich die Investitionen in Wasserstoff in Europa im ersten Halbjahr 2024 fast verdoppelt haben und bis 2033 ein Marktwert von 42,2 Milliarden US-Dollar erwartet wird, war die Nachfrage nach einer speziellen Plattform zur Präsentation der Fortschritte noch nie so groß. Hier kommt die HydrogEn Expo 2025 ins Spiel, die nur acht Monate nach der rekordverdächtigen Ausgabe 2024 zurückkehrt, um Zusammenarbeit und Innovation weiter zu fördern.

Ein schnell wachsendes Branchenereignis

Die HydrogEn Expo wurde 2022 ins Leben gerufen und hat sich schnell als wichtige Messe und Konferenz für die Branche etabliert. Bei der Ausgabe 2024 kamen fast 200 Aussteller und Tausende von Besuchern auf dem Messegelände Piacenza in Italien zusammen, um die neuesten Entwicklungen in der Wasserstoffproduktion, -speicherung und -anwendung zu erkunden und die wichtigsten Themen zu diskutieren, die die Branche beeinflussen. Angesichts des Erfolgs der Veranstaltung und der rasanten Entwicklungen in der Wasserstofftechnologie haben die Organisatoren von Mediapoint & Exhibitions den Termin für die nächste Veranstaltung, die vom 21. bis 23. Mai 2025 stattfinden wird, vorverlegt.

Luigi Crema, Vizepräsident von H2IT (dem italienischen Wasserstoffverband), einem der Sponsoren der Veranstaltung, sagte: „Die Tatsache, dass wir jetzt eine Ausstellung haben, die ausschließlich dem Wasserstoff gewidmet ist und auf der viele Unternehmen marktreife Produkte und keine Prototypen präsentieren, ist eine starke und klare Botschaft an die Institutionen. Der Sektor ist bereit“.

EU-Strategie treibt Investitionen in Richtung „Netto-Null“ voran

Die Dynamik ist unbestreitbar, angetrieben durch die ehrgeizigen Ziele der EU, bis 2030 10 Millionen Tonnen sauberen Wasserstoff zu produzieren und zu importieren. Die RePowerEU-Strategie sieht Wasserstoff als Eckpfeiler für die Dekarbonisierung energieintensiver Industrien wie Stahl, Chemie und Zement sowie für die Revolutionierung des Verkehrssektors. Die Vision sieht vor, dass erneuerbarer Wasserstoff bis 2050 etwa 10 % des Energiebedarfs der EU deckt – ein krasser Gegensatz zu den Zahlen von 2022, als Wasserstoff weniger als 2 % des Verbrauchs ausmachte und hauptsächlich aus fossilen Brennstoffen gewonnen wurde.

Senatorin Elena Murelli bestätigte dies auf der HydrogEn Expo 2024: „Wasserstoff ist die Zukunft, um die Ziele der Dekarbonisierung zu erreichen. Er ist nicht nur wichtig, um die EU-Richtlinie zur Abschaffung von Dieselmotoren bis 2035 zu erfüllen, sondern auch für die Zukunft der Unabhängigkeit in der Energieerzeugung. Wir haben im Rahmen des Nationalen Konjunkturprogramms 32 Millionen Euro in den Wasserstoffsektor investiert und die Unternehmen aufgefordert, diese Mittel zu nutzen“.

Dieser Investitionsschub wird die Zukunft der Wasserstofftechnologie prägen, und die HydrogEn Expo 2025 wird der Treffpunkt sein, an dem Branchenführer, politische Entscheidungsträger und Innovatoren diese Ambitionen in die Tat umsetzen.

Partnerschaften beschleunigen den technologischen Fortschritt

Der Geist der Zusammenarbeit wurde bei der letzten Veranstaltung deutlich, als Isotta Fraschini Motori, ein führender Motorenhersteller, und Ecomotive Solutions, ein Spezialist für elektronische Motorsteuerungssysteme, eine Absichtserklärung unterzeichneten. Die Vereinbarung ermöglicht es Ecomotive Solutions, flexible Lösungen zu entwickeln, die mit Biokraftstoffen und erneuerbaren Energiequellen, einschließlich grünem Wasserstoff, unter Verwendung von Motorblöcken von Isotta Fraschini Motori betrieben werden können.

Vertreter der beiden Unternehmen trafen sich erstmals auf der HydrogEn Expo 2023. Ein Jahr später haben sie ihre Zusammenarbeit formalisiert und wollen auf der HydrogEn Expo 2025 im Mai erste Ergebnisse präsentieren.

Fabio Potestà, Direktor von Mediapoint & Exhibitions, kommentiert: „Die Partnerschaft zwischen diesen beiden Unternehmen, die sich zum ersten Mal auf dieser Veranstaltung getroffen haben, unterstreicht die wichtige Rolle, die die HydrogEn Expo bei der Förderung von Kontakten und der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Branche spielt. Wir sind sehr stolz darauf, Partnerschaften zu ermöglichen, die den Fortschritt der Branche vorantreiben“.

Unvergessliche Gelegenheiten zum Networking

Über den Ausstellungsbereich und das Konferenzauditorium hinaus bietet die HydrogEn Expo weitere Gelegenheiten zum Networking bei der Verleihung der Italian Hydrogen Technology Awards 2025 sowie bei einem Galadinner am Mittwoch, 21. Mai 2025, das einen geselligen Rahmen zum Knüpfen neuer Kontakte bietet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die HydrogEn Expo 2025 zeitgleich mit der ersten Nuclear Power Expo stattfindet, um die branchenübergreifende Zusammenarbeit auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen zu fördern. Diese strategische Ausrichtung erkennt die komplementäre Rolle von grünem Wasserstoff und Kernenergie in einer diversifizierten und nachhaltigen Energiezukunft an.

Schutz kritischer Infrastrukturen vor Cyber-Bedrohungen

Die HydrogEn Expo 2025 findet parallel zur zweiten Ausgabe der CYBSEC-EXPO statt, um die entscheidende Bedeutung der Cyber-Sicherheit im Energiesektor zu unterstreichen. Cyberangriffe nehmen weltweit stark zu und Unternehmen sind heute durchschnittlich 1.673 Angriffen pro Woche ausgesetzt – ein erstaunlicher Anstieg von 44 % im Jahr 2023. Gleichzeitig bleibt der Energiesektor neben dem Bildungs-, Regierungs-, Gesundheits- und Telekommunikationssektor ein Hauptziel für Cyberangriffe – mit einem Anstieg der Angriffe um 42 % im Jahr 2024. Angesichts dieser wachsenden Bedrohung wird die CYBSEC-EXPO 2025 Experten und Interessenvertreter zusammenbringen, um bewährte Verfahren auszutauschen und robuste Strategien zur Sicherung kritischer Infrastrukturen zu entwickeln.

„Jede Ausgabe der HydrogEn Expo baut auf dem Schwung der letzten auf und zeigt, wie schnell sich dieser Sektor entwickelt“, schloss Potestà. „Indem wir Pioniere der Branche, politische Entscheidungsträger und Investoren zusammenbringen, stellen wir nicht nur neue Technologien vor, sondern fördern auch die Verbindungen, die die Rolle des Wasserstoffs in einer kohlenstoffarmen Zukunft bestimmen werden“.

Erfahren Sie mehr über die Hydrogen Expo 2025 und registrieren Sie sich für Ihren kostenlosen Besucherausweis unter hydrogen-expo.it.

Die 2022 erstmals ausgerichtete HydrogEn Expo ist eine Messe und Konferenz, die ganz der Unterstützung von Innovation und Kooperation auf dem Wasserstoffsektor gewidmet ist. Die HydrogEn Expo befasst sich schwerpunktmäßig mit technologischen Weiterentwicklungen und branchenweiten Best Practices. Sie dient als Katalysator für den weltweiten Übergang zu sauberen und nachhaltigen Energielösungen. Die HydrogEn Expo wird von Mediapoint & Exhibitions veranstaltet, einem italienischen Medienhaus, das seit 1993 in 30 verschiedenen Sektoren Fachzeitschriften und Websites veröffentlicht sowie Ausstellungen und Konferenzen ausrichtet.

