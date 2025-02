Die Hundeschule Luftleine überrascht zahlreiche Kinder

Strahlende Kinderaugen und zufriedene Hunde im Natur-Kindergarten in Nauheim

Einen eher ungewöhnlichen Vormittag erlebten die Kinder des Naturkindergartens in Nauheim am 17.02.2025. Auf Einladung der Leiterin Frau Jeanette Fuß besuchten acht Trainingsteilnehmeder Hundeschule Luftleine aus Trebur gemeinsam mit ihrer Trainerin Kirsten Vietz-Gärtner diese Einrichtung. Die Natur-Kita besteht seit dem 15.06.2020 auf im Seeweg 7 in Nauheim. Hier werden bis zu 80 Kinder in vier Gruppen betreut. Der Schwerpunkt der Einrichtung stellt die Naturpädagogik dar. Der Leiterin Jeanette Fuß ist es wichtig, dass sich die Kinder im Einklang und in Verbindung mit der Natur und den Jahreszeiten bestmöglich entwickeln können. Dies wird durch verschiedene Wanderungen in der umliegenden Natur mit den Kindern erlebbar. Damit die Kinder einen sicheren und respektvollen Umgang mit Tieren vermittelt bekommen, war es naheliegend, die bereits seit 2016 in Trebur ansässige Hundeschule Luftleine zu kontaktieren.

Dank der guten Vorbereitung von Frau Fuß haben die Kinder toll mitgearbeitet und die 10 goldenen Regeln im Umgang mit Hunden schnell gelernt. Die ausgebildete Hundetrainerin Kirsten Vietz-Gärtner, welche in der Hundeschule Luftleine auch Hund / Kind Kurse anbietet, bekräftige nochmals, wie wichtig es ist, das Kindern von klein auf ein respektvoller Umgang mit anderen Lebewesen und vor allem mit Hunden beigebracht wird. Aber nicht nur die Kinder hatten viel Spaß an diesem Vormittag. Auch die acht teilnehmenden Trainingsteilnehmer:innen und ihre Hunde waren begeistert. So durften die Hunde zum Abschluss ein paar Tricks vorführen und wurden hierfür von den Kindern ausgiebig mit Leckerlis belohnt und gestreichelt.

Die Veranstaltung hat den Kindern und den Trainingsteilnehmern so gut gefallen, sodass Sie gerne einem erneuten Wiederholungsbesuch am 19.03.2025 zugestimmt haben. Hundeschule Luftleine

