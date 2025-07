Am 01. August erscheint ein spannendes neues Hörbuch für Kinder ab 4 Jahren, gelesen von dem bekannten Komiker, Schauspieler, Musicaldarsteller und Synchronsprecher Tetje Mierendorf. Es kann ab sofort vorbestellt werden!

Das Hörbuch „Die Hendeleins auf Entdeckungsreise“ handelt von fünf Freunden (ein Igel, eine Ente, ein Frosch, eine Schnecke und eine Raupe) die gemeinsam auf Entdeckungsreise in den Wald gehen. Zusammen erleben die Hendeleins – denn so nennen sie sich, wenn sie gemeinsam unterwegs sind – aufregende Abenteuer, überstehen gefährliche Begegnungen, schließen neue Freundschaften und erkennen, dass sie gemeinsam alles schaffen können. Ein zauberhaftes Hörbuch über Freundschaft, Mut und das ganz besondere Talent, das in jedem von uns steckt.

Mit einer Gesamtspieldauer von eineinviertel Stunde ist diese liebevoll ausgeschmückte Geschichte ein spannendes Hörerlebnis. „Die Hendeleins auf Entdeckungsreise“ ist ab dem 01. August bei Thalia, Hugendubel, Osiander, Apple Books, Google Play und in vielen weiteren Buchhandlungen erhältlich. Audible folgt zeitnah.

