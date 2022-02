Macht das Duschen für alle Vierbeiner zum Spa-Erlebnis

Auch wenn der Hunde-Spaziergang noch so schön war und die Vierbeiner eine Menge Spaß hatten. Danach heißt es: das Fell muss sauber gemacht werden. Oft ist dies ein stressiges Unterfangen – sowohl für den Hund, als auch den/die Besitzer:in. hansgrohe bietet dafür eine einzigartige Lösung und stellt eine neue Brause, speziell für Hunde vor: die hansgrohe DogShower.

Dank langer Noppen-Düsen kann hartnäckiger Schmutz oder Sand auch bei langem Fell problemlos entfernt werden. Der bürstenartige Duschkopf streichelt die Vierbeiner sanft sauber und verwöhnt sie mit einer angenehmen Massenfunktion. Dabei kann zwischen drei verschiedenen Strahlarten gewählt werden: einer speziell für das Fell und den Körper des Hundes, ein leichterer Strahl für die Beine und der sanfte Wasserstrahl für die Reinigung der empfindlichen Pfoten. Mit nur einer Taste lässt sich zwischen den verschiedenen Einstellungen wechseln, sodass sich voll und ganz auf das Wohl des Hundes konzentriert werden kann. Ein weiterer Vorteil der hansgrohe DogShower ist die WaterBoost-Funktion. Damit kann der Wasserfluss individuell auf Knopfdruck erhöht werden und so auch besonders intensiven Schmutz oder langes, dichtes Fell durchdringen.

Die hansgrohe DogShower überzeugt nicht nur funktional, sondern auch optisch. Erhältlich in vier verschiedenen Farben, können Sie ganz nach Ihrer individuellen Vorliebe oder der Badezimmereinrichtung entscheiden. Neben einem auffälligen Petrol und Pink ist die Brause auch in mattschwarz oder mattweiß erhältlich. Die leicht geschwungene Form sieht elegant aus, ist aber ebenfalls auch ergonomisch designt. Zudem kommt die beständige und weiche Kunststoff-Oberfläche. Diese zwei Aspekte führen dazu, dass die hansgrohe DogShower besonders gut in der Hand liegt – auch, wenn das Duschen des Vierbeiners mal länger dauert. Anschließend lässt sich die ausspülbare Siebdichtung ganz einfach reinigen, sodass stets der Hygienestandard gewahrt wird und die Duschbrause für den nächsten matschigen Spaziergang bereit ist.

Überzeugen Sie sich selbst und shoppen Sie die hansgrohe DogShower sowie passende hansgrohe Duschprodukte auf www.skybad.de.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

