Die handz.on GmbH baut ihr Team weiter aus

Pierre Cordes unterstützt den Münchner IT-Dienstleister ab sofort als Solution Expert für Software & Services

München, 23. Oktober 2023: Mit Pierre Cordes bekommt das handz.on-Team Unterstützung in Sachen Software-Entwicklung für seine firmeneigenen Cloudservices, die das Unternehmen unter der Eigenmarke handz.on as a Service anbietet. Parallel dazu verantwortet Cordes aktuell ein Partnerprojekt als externer Projektleiter und ist Mitinitiator der so genannten handz.on Garage – einem internen Entwicklungsprojekt, das neue Produktideen in unvoreingenommener Start-up-Mentalität sammelt, evaluiert, kaufmännisch hinterfragt und schließlich ggf. in den Produktentwicklungsprozess überführt.

Vor seinem Start bei handz.on war Pierre Cordes über zwanzig Jahre lang bei der Materna beschäftigt sowie davor sechs Jahre lang bei einem Fahrzeug- und Industrieteile-Hersteller. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann bringt dementsprechend langjährige Erfahrungen sowohl in der Software-Entwicklung als auch als Consultant und Manager mit.

„Ich freue mich sehr, als neues Teammitglied von handz.on ab sofort die kontinuierliche Entwicklung unseres Produkt- und Dienstleistungsportfolios in den drei Bereichen Enterprise Service-Management, Asset-Management und Informationssicherheit aktiv mitzugestalten“, erklärt Cordes. „Unser Konzept der komplementär besetzten Experten-Teams aus Beratern, IT-Architekten und Entwicklern bringt Kunden viele Vorteile, denn es sorgt für eine schnelle und verlustfreie Abstimmung in sämtlichen Arbeitsbereichen – zum Beispiel bei der Identifikation der Kundenanforderungen, beim Entwurf von Lösungskonzepten, bei der nachfolgenden Anpassung der Anwendungen und natürlich bei der Entwicklung von Individuallösungen“, so Cordes weiter.

handz.on ist ein IT-Dienstleister mit Sitz in München und Dortmund, der sich auf die Bereiche Enterprise Service Management und Informationssicherheit spezialisiert hat. Das Besondere des Unternehmens ist sein nachhaltiger, dualer Ansatz aus Beratung und Entwicklung. Dabei erarbeitet handz.on nur in den Bereichen Software, in denen es auch über Beratungskompetenz verfügt und bietet für seine Fokusthemen auch eigene Software-Lösungen an, die den operativen Alltag optimieren. Aufgrund der Vielzahl der umgesetzten Projekte profitieren Kunden von einer fachlich fundierten, realistischen Aufwandseinschätzung und mehrstufigen Angeboten, die eine genaue Budgetierung zulassen und einen schnellen und sicheren Projektstart gewährleisten. Weitere Informationen gibt es unter: https://www.on.de

Bildquelle: handz.on