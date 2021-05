Die GTSports GmbH gewinnt den iF DESIGN AWARD 2021

So sehen Sieger aus! Ausgezeichnet, stolz und mit neuem Showroom.

Das Berliner Unternehmen GTSports GmbH hat den diesjährigen iF DESIGN AWARD gewonnen und zählt somit zu den Preisträgern des weltweit renommierten Design-Labels. Prämiert wurde das Carbon Hardboard RS 14″0. “Wir sind sehr stolz und dankbar für diese Auszeichnung. Es ist ein gutes Zeichen für die Zukunft unserer Paddle-Boards”, erzählt Thomas Richter, Gründer der Gesellschaft. Der iF DESIGN AWARD wird einmal im Jahr von der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergeben.

Des Weiteren hat das Berliner Unternehmen einen neuen Showroom auf der Spandauer Insel Eiswerder eröffnet. Getreu dem Slogan rent it. test it. love it. bietet der neue Standort in der Eiswerderstraße 18 perfekte Gegebenheiten, um SUP-Fans das umfassende Sortiment im Rahmen einer fundierten Produktberatung näherzubringen. Alle Boards können direkt auf der Havel getestet werden – inklusive technischer Einweisung durch ausgebildete Trainer.

Weitere Informationen unter https://www.grandtoursports.com

GTS grandtoursports Showroom Berlin, komm vorbei: https://youtu.be/MfgqSfASgKU

Über GTSports GmbH:

Die 2014 von Thomas Richter gegründete Firma entwickelt, produziert und vertreibt Stand Up Paddle Boards sowie das dazugehörige Equipment unter Berücksichtigung europäischer Zertifizierungen. Hierbei fungiert Thomas Richter als leitender Produktentwickler und -designer mit 10- jähriger Erfahrung im SUP Bereich mit besonderem Hauptaugenmerk auf Qualität und Langlebigkeit.

Darüber hinaus hat Thomas Richter für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Rescue- Boards für den Einsatz in der Wasser- und Eisrettung entwickelt. Die spezielle Bauweise bietet dabei ausreichend Auftrieb für den Transport von zwei Personen.

B2B-Kunden können Ihre Projektvorstellungen einbringen. Dazu gehört die Umsetzung individueller Designs mit spezieller Farbauswahl oder Logo bis hin zur perfekt abgestimmten Größe des Volumens und einer optimalen Positionierung der Griffe.

Namenhafte Kunden, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), das Deutsche Rote Kreuz (DRK) & das Bayrische Rote Kreuz (BRK), Zalando Lounge und BMW Magazin, haben diesen Custom Design Service bereits in Anspruch genommen.

