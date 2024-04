DIE GROSSE GUSTAVO GUSTO EM-PIZZA-WETTE

DEUTSCHLAND KOMMT MINDESTENS INS ACHTELFINALE… ODER DEINE PIZZA GEHT AUF UNS

DIE GROSSE GUSTAVO GUSTO EM-WETTE:

„DEUTSCHLAND KOMMT MINDESTENS INS ACHTELFINALE… ODER DEINE PIZZA GEHT AUF UNS!“

Geretsried, 29. April 2024 – Der Countdown läuft. Der Druck steigt. Schließlich soll die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2024 „Dahoam“ nicht wie in den letzten Turnieren in der Vorrunde oder dem Achtelfinale ausscheiden.

Gustavo Gusto ist der Meinung, dass das Runde nicht nur in den Ofen muss – sondern auch, dass die deutsche Mannschaft mindestens ins Achtelfinale kommt.

„Wir glauben an unsere Jungs! So sehr, dass wir uns auf eine verrückte Wette eingelassen haben: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kommt mindestens ins Achtelfinale – oder deine Extra Luftig Pizza geht auf uns!“, bringt es Michael Götz, CMO von Gustavo Gusto, auf den Punkt.

Mit diesem Spirit will Deutschlands innovativster Pizzaiolo das deutsche Team und alle 84 Millionen Hobby-Bundestrainerinnen und -Bundestrainer auf einer Welle der Motivation durch die Europameisterschaft 2024 tragen.

Christoph Schramm, CEO von Gustavo Gusto, ergänzt:

„Wir sind richtig heiß auf eine tolle EM im eigenen Land und bereit für ein neues Sommermärchen. Am liebsten natürlich mit Deutschland als Europameister. Mit unserer Wette wollen wir unsere Unterstützung für die deutsche Mannschaft zum Ausdruck bringen und die Freude am Fußball feiern.“

ABLAUF DER GUSTAVO GUSTO EM-WETTE

Teilnehmen können alle, die vom 01. Mai bis zum 15. Juni 2024 eine Gustavo Gusto Extra Luftig Pizza kaufen und ihren Kassenbon aufheben. Während der Vorrunde muss dann ordentlich eingeheizt, Pizza gegessen und mitgefiebert werden! Sollte es wider Erwarten nicht mit dem Achtelfinale fürs deutsche Team klappen, gibt“s zum Trost eine Extra Luftig Pizza von Gustavo Gusto aufs Haus. Durch Hochladen des Kassenbons kann pro Person der Kaufbetrag einer Pizza als Cashback gesichert werden.

DEUTSCHLAND WIRD EUROPAMEISTER?!

Und was, wenn Deutschland weiterkommt oder gar Europameister wird? Dann gibt es sogar doppelt Grund zum Jubeln: Die deutschen Jungs stehen dann mindestens im Achtelfinale und die EM bleibt spannend. Zusätzlich gibt es die Chance auf weitere pizzenmäßige Gewinne: 10 originale EM-Bälle, drei originale DFB-Trikots und ganze fünf Ooni Koda Pizzaöfen werden von Gustavo Gusto ab dem Achtelfinale der Europameisterschaft verlost! Dranbleiben lohnt sich also.

QUALLE IST AUCH AM START

Begleitet wird Deutschlands verrückteste EM-Wette vom bekannten Schiedsrichter-Influencer und Fairplay-Botschafter Qualle (qualle-respekt.de). Qualle wird die Gustavo Gusto EM-Wette auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen begleiten und die Spiele der deutschen Nationalmannschaft kommentieren. Anfang Mai geht“s schon los, bei der Jugend eines Fußballvereins in Baden-Württemberg als Kick-Off-Event zu Deutschlands verrücktester EM-Wette 2024! Begleitet wird die Aktion vor Ort vom Gustavo Gusto Foodtruck, damit den jungen Kickern nicht die Kraft ausgeht.

„Ich bin dabei und wette mit! Gustavo Gusto hat sich da etwas Tolles ausgedacht, was die EM noch spannender macht. Ich sage auch: Deutschland kommt weiter! Falls wir nicht Recht haben, bekommst du das Geld für die extra luftige Pizza zurück.“, so Schiedsrichter Qualle. „Die Pizza habe ich mir auch schon gegönnt, dadurch gibt“s auf jeden Fall einen Grund zum Jubeln“.

Daneben unterstützen diverse weitere Influencer und eine begleitende Kampagne die Gustavo Gusto EM-Wette. Den Film dazu finden Sie unter folgendem Link gerne hier https://www.youtube.com/watch?v=32RIKvLbE8M.

FAQ & ALLE INFOS ZUR EM-WETTE

Alle Infos zu den Teilnahmebedingungen gibt es online auf: pizzawette.de.

DIE GUSTAVO GUSTO EXTRA LUFTIG

Eine Tiefkühlpizza – wie aus einer guten Pizzeria? Ja, die gibt es wirklich. Die EXTRA LUFTIG-Pizzen von Gustavo Gusto schmecken wie beim Italiener. Die Premium-Tiefkühlpizzen unterscheiden sich deutlich von anderen. Sie werden nicht nur nach einem italienischen Originalrezept hergestellt. Durch den Einsatz des traditionellen Sauerteigs Lievito Madre und einer speziellen Mehlmischung erhalten sie auch noch das authentische italienisch-neapolitanische Pizza-Flair. Deshalb schmecken sie genauso, wie aus der eigenen Lieblings-Pizzeria.

Lievito Madre sorgt für das extra luftig lockere Ergebnis und etwas Hartweizengrieß verleiht der EXTRA LUFTIG Pizza den leicht rustikalen Charakter. Der Pizzateig darf – ganz natürlich – wie immer bei Gustavo Gusto extra lange reifen. Jede einzelne Pizza wird von Hand ausgebreitet und direkt auf Schamottstein bei mehr als 400 Grad vorgebacken. Obendrauf kommen die nach eigenem Rezept täglich frisch hergestellte fruchtige Tomatensoße sowie die ausgewählten und speziell zusammengestellten Zutaten. Gustavo Gustos Ehrenwort: Es werden keine Geschmacksverstärker, keine künstlichen Aromen, keine künstliche Backtriebmittel, Industriezucker oder Palmfett verwendet.

Die EXTRA LUFTIG-Pizzen gibt es in den Sorten Margherita, Funghi, Salame, Speciale und Tre Formaggi. Diese etwas kleineren Varianten ergänzen das bisherige klassische Sortiment mit den 30 cm großen Premium-Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto.

DIE EXTRA LUFTIG PIZZEN

Die Pizza „Margherita“: Die wohl bekannteste allen Pizzen. Sie besticht mit ihrem feinsten Mozzarella und mit der täglich frisch hergestellten fruchtigen Tomatensoße.

Die Pizza „Speciale“: Wie ihr Name schon sagt. Diese Pizza ist „speciale“: Frische Champignons treffen auf eine extra leckere Salami und herzhaften Hinterschinken.

Die Pizza „Tre Formaggi“: Hier vermählen sich feinster Mozzarella, geräucherter Provolone und würzig-nussiger Pecorino. Sie verleihen der Pizza Tre Formaggi einen ganz eigenen Geschmack mit herrlich leichtem Raucharoma.

Die Pizza „Salame“: Um den rustikalen Charakter dieser Pizza zu unterstreichen, gibt es extra eine mild-würzige klassische Salami obendrauf.

Hergestellt werden alle EXTRA LUFTIG-Tiefkühlpizzen ausschließlich in Deutschland. Informationen über die einzelnen Tiefkühlpizzen gibt es unter www.gustavogusto.com

DIE GUSTAVO GUSTO TIEFKÜHLPIZZEN

Gustavo Gusto ist erst 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel gestartet. Heute stellt das Unternehmen bereits täglich über 220.000 – von Hand geformte -Tiefkühlpizzen her und beschäftigt rund 570 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Produktionsstandort in Geretsried (Bayern) und Artern (Thüringen). Das Unternehmen wurde mehrfach für seine unternehmerischen Aktivitäten und Innovationen ausgezeichnet.

Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell 15 verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen in zwei Sortimentsgrößen. Zehn große klassische Gustavo Gusto-Tiefkühlpizzen mit ca. 30 cm Durchmesser und fünf etwas kleinere Pizzen der Sorte Extra Luftig mit rund 24 cm.

Gustavo Gusto hat sich von Beginn an zum Ziel gesetzt, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza soll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten Restaurant-Pizza unterscheiden lassen. Deshalb werden die Pizzen möglichst authentisch nach italienischen Rezepten hergestellt. Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Die Tomatensoße wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt.

Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen, keine Geschmacksverstärker, kein Industriezucker und kein Palmöl verwendet.

ÜBER GUSTAVO GUSTO

Gustavo Gusto startete 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Einzelhandel. Die Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen auch in den Niederlanden und seit Oktober 2023 im Großhandel erhältlich.

Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. So wurde Gustavo Gusto im Jahr 2022 u.a. zum dritten Mal in Folge als „Top-Marke des Jahres“ und für „Höchste Kundentreue“ ausgezeichnet. Erhielt den „Großen Preis des Mittelstandes“, erreichte 2023 im Deutschland Test mit 100 Punkten den Platz 1 für „Höchste Wertschätzung von Verbrauchern“ und 2023 zum dritten Mal den Preis „Bestseller des Jahres“.

Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com, bei Facebook und Instagram.

RÜCKFRAGEN, WÜNSCHE ODER PROBIER-PIZZEN? GERNE!

Gustavo Gusto GmbH & Co. KG

Pressestelle

Patricia Franzius

Böhmerwaldstraße 55

82538 Geretsried

Telefon: +49 (0) 8171 90 83 830

E-Mail: p.franzius@gustavogusto.com

