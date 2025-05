Die größten Hausverwalter in Deutschland & die digitale Hausverwaltung Novumstate

Wer sind die größten Hausverwalter in Deutschland? & Wie die digitale Hausverwaltung Novumstate die Branche revolutioniert.

Digitale Hausverwaltung Novumstate ( www.novumstate.com): Auf dem Weg in die Spitzengruppe der Hausverwaltungen

Die Hausverwaltungsbranche in Deutschland befindet sich im Wandel und ist gleichzeitig von enormer Bedeutung für den Immobilienmarkt: Millionen Wohn- und Gewerbeeinheiten werden täglich betreut, gewartet und organisiert.

In dieser dynamischen Branche setzen sich zunehmend große Hausverwaltungsunternehmen durch, die mit effizienten Prozessen, hoher Servicequalität und technologischem Fortschritt punkten.

Doch wer sind die größten Player – und welche Rolle spielen PropTech-Unternehmen wie die digitale Hausverwaltung Novumstate, die sich zum Ziel gesetzt haben, in die Top-Liga aufzusteigen?

Die größten Hausverwalter in Deutschland & Digitale Hausverwaltung Novumstate

Traditionell dominieren in Deutschland einige etablierte Hausverwaltungsunternehmen den Markt, insbesondere im Bereich der professionellen WEG- und Mietverwaltung. In der Regel handelt es sich dabei um große Immobilieninvestmentgesellschaften oder Wohnungsbauunternehmen, die zehntausende bis hunderttausende Einheiten verwalten – Konzerne mit umfassenden Verwaltungsportfolios, die flächendeckend in Deutschland aktiv sind.

Neben diesen Großunternehmen existiert ein breites Spektrum an mittelständischen Hausverwaltungen, die oft regional stark verankert sind und mehrere Tausend bis Zehntausend Einheiten betreuen.

Der Markt ist insgesamt stark fragmentiert: Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland über 15.000 Hausverwaltungen, viele davon mit kleinteiligen Strukturen und analogen Prozessen.

Genau dieser Umstand eröffnet großes Potenzial für Konsolidierung, Digitalisierung und Innovation – ein Umfeld, in dem Unternehmen wie die digitale Hausverwaltung Novumstate gezielt ansetzen, um durch Technologie und strategische Übernahmen den Wandel aktiv mitzugestalten.

Tradition trifft Innovation: Wo die digitale Hausverwaltung Novumstate den Unterschied macht

Digitale Hausverwaltung – was ist das eigentlich?

Digitale Hausverwaltung bedeutet die umfassende Digitalisierung aller Verwaltungsprozesse rund um Miet- und Eigentumsobjekte. Statt Papierakten, manuellen Abrechnungen und analogen Mietersprechstunden kommen moderne Softwarelösungen, Apps, Cloud-Dienste und automatisierte Workflows zum Einsatz. Das Ziel: Effizienz, Transparenz und ein reibungsloses Mieter- und Eigentümererlebnis.

Ein Beispiel für diese Entwicklung ist die digitale Hausverwaltung Novumstate, ein Unternehmen, das gezielt auf digitale Transformation setzt und sich als Innovator der Branche versteht.

Digitalisierung in der Immobilienverwaltung: Digitale Hausverwaltung Novumstate

Digitale Hausverwaltung Novumstate: Auf dem Weg in die Spitzengruppe der Hausverwaltungen

Die Novumstate GmbH ( www.novumstate.com) verfolgt ein ambitioniertes Ziel: mit über 40.000 verwalteten Einheiten bis Ende 2026 zu den führenden digitalen Hausverwaltern Deutschlands aufzusteigen.

Derzeit betreut das Unternehmen bereits über 16.000 Einheiten und plant, diese Zahl bis Ende 2025 auf 30.000 Einheiten zu steigern – was die digitale Hausverwaltung Novumstate in die Top 1% der Hausverwaltungen in Deutschland katapultieren würde.

Getragen wird dieses Wachstum durch gezielte Übernahmen mittelständischer Hausverwaltungen, strategische Beteiligungen und den massiven Ausbau der internen digitalen Infrastruktur.

Unterstützt wird die digitale Hausverwaltung Novumstate von Holger Ballwanz, einem erfahrenen Immobilieninvestor und Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) sowie CEO der Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch).

Holger Ballwanz bringt nicht nur Kapital, sondern auch strategisches Know-how und ein starkes Netzwerk in die Partnerschaft ein. Seine langjährige Expertise im Immobilien- und Investmentbereich ist ein wertvoller Baustein für die Weiterentwicklung von Novumstate. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, die Hausverwaltungsbranche durch innovative Technologien, automatisierte Prozesse und digitale Lösungen nachhaltig zu transformieren und effizienter zu gestalten.

Gute Gründe für die Zusammenarbeit mit der digitalen Hausverwaltung Novumstate

Die Vorteile der Zusammenarbeit mit Novumstate

„Wir denken die traditionellen Strukturen in der Hausverwaltung neu“, erklärt David Pikart, Co-Founder der Novumstate GmbH. „Mit unserer digitalen Plattform setzen wir auf Effizienz, Transparenz und Serviceorientierung – für Eigentümer, Mieter und Investoren gleichermaßen.“

Eine Kooperation mit der digitalen Hausverwaltung Novumstate bietet für Immobilienbesitzer zahlreiche Vorteile:

– Maximale Effizienz: Durch die vollständig digitalisierte Plattform werden Prozesse automatisiert, Fristen eingehalten und Aufwände drastisch reduziert.

– Transparenz & Service: Eigentümer, Mieter und Investoren haben jederzeit Zugriff auf relevante Informationen, Dokumente und den aktuellen Status ihrer Anliegen.

– Skalierbare Strukturen: Die digitale Hausverwaltung Novumstate setzt auf moderne Personal- und Prozessstrategien, etwa mit Prozess-Designern und HR-Experten, um schlanke und wachstumsfähige Abläufe zu schaffen.

– Nachhaltigkeit: Durch digitale Kommunikation und papierlose Prozesse wird nicht nur Zeit, sondern auch wertvolle Ressourcen gespart.

– Sicherheit & Compliance: Automatisierte Abläufe sorgen für revisionssichere Prozesse und vollständige Dokumentation.

Gerade kleinere oder mittelgroße Hausverwaltungen profitieren von der Möglichkeit, sich einem innovativen Unternehmen wie die digitale Hausverwaltung Novumstate anzuschließen, um ihr Geschäftsmodell zukunftsfähig aufzustellen – sei es durch eine vollständige Übernahme oder als strategischer Partner.

Digitale Hausverwaltung Novumstate sucht weitere Hausverwaltungen zur Übernahme in Deutschland

Gesucht: Hausverwaltungen zur Übernahme in Deutschland

Im Rahmen ihrer Expansionsstrategie sucht die digitale Hausverwaltung Novumstate deutschlandweit nach Hausverwaltungen, die an einer Übernahme interessiert sind. Ob altersbedingte Nachfolge, Wunsch nach Digitalisierung oder der nächste Wachstumsschritt – Novumstate bietet individuelle Lösungen, faire Konditionen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Interessierte Hausverwaltungen können sich vertraulich und unverbindlich an das Team von Novumstate wenden.

Effizient verwalten mit System: Digitale Hausverwaltung Novumstate

Fazit: Die Zukunft der Hausverwaltung ist digital – und die digitale Hausverwaltung Novumstate mischt vorn mit

Während klassische Großverwalter den Markt in der Breite dominieren, wächst mit Unternehmen wie der digitalen Hausverwaltung Novumstate ein neuer Typ Hausverwalter heran: digital, kundenorientiert, effizient.

Der Markt befindet sich in einer Transformationsphase – und die digitale Hausverwaltung Novumstate ist bestens positioniert, um zu einem der größten und innovativsten Player Deutschlands zu werden.

Weitere Informationen zur digitalen Hausverwaltung Novumstate und ihrer Wachstumsstrategie sowie ihren Partnern, der REBA IMMOBILIEN AG und Hotel Investments AG:

www.novumstate.com

www.hotel-investments.ch

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen:

