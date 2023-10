Die Grenzen der Performance-Kunst verschieben: Projektoren von Panasonic lassen das Publikum in „The Life of HOKUSAI“ eintauchen

Panasonic 4K-3-Chip-DLP-Projektoren™ mit 20.000 Lumen erwecken das Werk des japanischen Künstlers Katsushika Hokusai aus dem 18. Jahrhundert zum Leben

Wiesbaden, DE. 4. Oktober 2023 – Laserprojektoren von Panasonic haben eine zentrale Rolle bei der Präsentation eines spektakulären und innovativen Genres der darstellenden Künste in der Arena Del Sole in Bologna gespielt. Durch sie konnte das Publikum in „The Life of HOKUSAI“ eintauchen und die Welt des japanischen Künstlers Katsushika Hokusai durch eine anspruchsvolle Verschmelzung von Kunst, Musik, Tanz, Poesie und Technologie erkunden.

Die Produktion ist das Ergebnis der Vision des renommierten Produzenten Shin Sugimoto in Zusammenarbeit mit dem gefeierten Schauspieler und Regisseur Katsumi Sakakura. Gemeinsam haben sie das Konzept „Projection live“ entwickelt, bei dem dynamische und lebendige Projektionen von Hokusais Werken als Kulisse für die Aufführung dienen. Um ihr Vorhaben erfolgreich umzusetzen sowie der Komplexität und Ausleuchtung von Hokusais Originalwerk treu zu bleiben, verwendeten sie Panasonic PT-RQ22 3-Chip-DLP-Projektoren™ mit 20.000 Lumen, die spektakuläre 4K-Bilder erzeugen.

„Projection Live“ mit Panasonic umsetzen

Hokusai war einer der produktivsten und weltweit einflussreichsten Künstler Japans. Seine Werke wurden von europäischen Malern wie Manet, Degas, Gauguin und Klimt gesammelt. Seine Themen haben den Impressionismus beeinflusst und spiegeln sich auch in den Werken von Monet und Renoir wider. Hokusais Kunst zeichnet sich durch leuchtende Farben und kontrastreiche dunkle Linien aus. Um diese Art von Kunst zum Leben zu erwecken, war ein Projektor erforderlich, der den richtigen Grad und die richtige Qualität des Farbkontrasts bieten kann, um den Realismus und die immersive Kraft des Werks zu vermitteln.

Der 3-Chip-DLP-Projektor™ PT-RQ22 von Panasonic liefert eine Helligkeit von 20.000 Lumen in einem der kleinsten und leichtesten Gehäuse seiner Klasse. Deshalb eignet er sich ideal für immersive Performance-Umgebungen. Eine Panasonic-eigene Pixel-Vervierfachungstechnologie erzeugt flüssige 4K+-Bilder mit immersiver Tiefe und Schärfe. Darüber hinaus liefert die Dynamic Contrast-Technologie ein hohes Kontrastverhältnis von 20.000:1 sowie eine Bildszenenanalyse, mit der sich hellere und dunklere Bereiche detaillierter erkennen und Kontraste besser optimieren lassen.

Ambiente und Authentizität schaffen

„The Life of Hokusai“-Regisseur und Schauspieler Katsumi Sakakura von Global Business Labo Inc. sagt: „Der Projektor hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, eine immersive Atmosphäre zu schaffen, die das Publikum in die Welt von Hokusai versetzt hat. Die hochauflösende Projektion, die beeindruckende Helligkeit und der präzise Ausdruck von „Schwarz“ haben entscheidend zur Authentizität und Pracht der Inszenierung beigetragen.“

Kyohei Morita, Strategic Planning bei Panasonic Connect Europe, fügt hinzu: „The Life of HOKUSAI“ verschiebt die Grenzen der Performance-Kunst und verbindet Kunstfertigkeit mit technologischer Innovation zu einem spektakulären Ergebnis. Unsere Projektoren sind so konzipiert, dass sie kreative Profis bestmöglich unterstützen. Wir stellen ihnen die Technologie zur Verfügung, die es ihnen ermöglicht, ihre Vision zu verwirklichen und immersive Erlebnisse zu schaffen, die die Erwartungen des Publikums immer wieder übertreffen. Es war uns eine Ehre, Teil dieses spektakulären und ehrgeizigen Projekts zu sein.“

„The Life of HOKUSAI“ wurde bereits mit dem prestigeträchtigen „Cool Japan Matching Award“ ausgezeichnet, was seine kulturelle Bedeutung und internationale Anziehungskraft bestätigt. Panasonic wurde dabei für seinen unverzichtbaren Beitrag zum bisherigen Erfolg der Inszenierung gewürdigt.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/case-studies/fesselndes-das-leben-von-hokusai-eine-verschmelzung-von-kunst-und-technologie-bologna

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter: https://ftp.finkfuchs.de/_oZdAJHAcl0JNUR.

