Die Gewinner „Unternehmen des Jahres in der Region Reutlingen“ 2023

Erneut wurden außergewöhnlich engagierte und erfolgreiche Unternehmen ausgezeichnet

Aus der gesamten Region Reutlingen bewerben sich Unternehmen um die begehrte Auszeichnung, die es bereits seit über fünf Jahren gibt. Von Jahr zu Jahr werden es mehr. Im Wettbewerb werden besondere unternehmerische Leistungen der Unternehmen in den Kategorien „Strategie & Marketing“ und „Soziales Engagement“ ausgezeichnet. Und den beiden Gewinnern wurde nun der mit 4.000 Euro dotierte Preis übergeben.

„Es ist wirklich toll, dass wir auch in turbulenten Zeiten solch engagierte und erfolgreiche Unternehmer in Reutlingen und Umgebung wertschätzen können“, freute sich Volker Feyerabend, Präsident der Unternehmerrunde Reutlingen, Eningen und Vorsitzender der 3-köpfigen Jury des Wettbewerbs.

Christiane Koester-Wagner, erste Vorsitzende des Reutlinger Spendenparlaments, bringt als Juorin Erfahrung aus dem Gesundheitsbereich, der Verwaltung und dem sozialen Bereich mit in die Jury ein. Durch die Arbeit mit bald dreihundert sozialen Projekten des Spendenparlaments und der Beurteilung dieser, hat sie auch im gemeinnützigen Bereich einschlägige Erfahrungen.

Hansjörg Schühle, Vorstand des Managerbundes Reutlingen, mit eigenem Maler und Ausbau Handwerksbetrieb in Degerschlacht, weiß, worauf er als Juror bei den Bewerbungen schauen muss. Einen besonderen Blick auf Qualität, hochwertige Dienstleistungen und besonders Engagement ist sein Tagesgeschäft.

Die Unternehmerrunden unterstützen seit 2006 nicht nur Jungunternehmer, die sich am Markt etablieren wollen, sondern netzwerken, teilen Wissen und „best practices“. Um unternehmerische und soziale Höchstleistungen anzuerkennen, wurde der Wettbewerb einst gemeinsam mit APROS Consulting & Services ins Leben gerufen. Feyerabends Team der Unternehmensberatung, Werbe- und Presse-Agentur APROS ist Hauptsponsor, unterstützt die Infrastruktur, begleitet und vermarktet die Preisträger im Rahmen des Wettbewerbs. Und um den sozialen Bereich zu betonen, wurde in der diesjährigen Runde zusätzlich die deutschlandweit tätige TOP Sozial Charta als weiterer Hauptsponsor gewonnen. Die bereits im Mittelstandspreis Baden-Württemberg ausgezeichnete Charta begleitet Sozialpartnerkooperationen und zertifiziert sozial engagierte Unternehmen.

Boris Kleinknecht, Geschäftsführer des SATURN Marktes in Betzingen unterstützt als Preissponsor gern die Arbeit der lokalen Wirtschaft und ist überzeugt von der Nachhaltigkeit des Wettbewerbs. „Die Gewinnerunternehmen bekommen über diesen Weg eine besondere Anerkennung mit Stellenwert“, so Kleinknecht.

Auch dürfen sich die diesjährigen Preisträger über einen ergänzenden Preis-Baustein aus der Augenoptik freuen. Das Team um Michael Bayer der Bayer Optik wird den Gewinnerfirmen als Spezialist für die Sonnen- oder Sehbrillenanpassung zur Verfügung stehen. Selber schon Gewinner des Wettbewerbs, betont Michael Bayer „die zusätzliche Transparenz und Anerkennung durch die Urkunde und Jury ist schon etwas sehr Besonderes“.

Und da war ja noch die Anerkennung der Gewinner: „Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen“ in der Kategorie „Strategie und Marketing“, wurde Gerardus van Rossenberg mit der Physiotherapie van Rossenberg aus Eningen. Im vergangenen Jahr wurden nicht nur Synergien zwischen seinen 4 Praxen geschaffen, sondern auch die Behandlungsfläche verdoppelt und ein rasantes Wachstum auf nun mehr als 21 Mitarbeiter geschafft. Durch ein neues Marktmodel, neue Möglichkeiten in der Integration von Diagnostik vor Ort, einer Vielzahl von neuen Kursen und den Ausbau eines medizinischen Fitnesscenters, konnte eine konsequente und rasante Entwicklung vorgelegt werden. Neue Fach- und Führungsfunktionen wurden etabliert und die Prozesse und das Mitarbeitermanagement optimiert. Auch wurde das Unternehmen im letzten Jahr nicht nur als Top Arbeitgeber, sondern auch als TOP Sozial Unternehmen zertifiziert. Da war die Mitarbeit in interdisziplinären Teams des AK Gesunde Gemeinde, Gesunde Stadt und des Gesundheitsforums -der Kopfweh Konferenz Reutlingen und des Team Adipositas- nur I-Tüpfelchen. Und seine Entwicklung geht weiter. Derzeit werden weitere Mitarbeiter eingestellt und ein fortschrittliches Mitarbeiter- und Fortbildungskonzept entwickelt.

Der Preis in der Kategorie „Soziales und regionales Engagement“ für besonderen Einsatz im gemeinnützigen Bereich ging an Thomas Villforth, Geschäftsführer der Villforth Siebtechnik GmbH aus Reutlingen. „Seit vielen Jahren ist uns das soziale Engagement bezüglich Mitarbeiter und in der Region Reutlingen sehr wichtig und wir leben es aktiv vor.“ So nimmt das Unternehmen nicht nur regelmäßig am Spendenmarathon in Reutlingen teil, sondern unterstützt den SSV Fußball und den TCM Tennis Club Markwasen. Das betriebliche Gesundheitsmanagement des traditionell etablierten Produktionsunternehmen wurde ausgebaut und eine gesunde Lebensweise durch das Management aktiv gefördert. Die Jury war speziell von der Wertschätzung der Mitarbeiter und Villforth“s Sozial- und Integrationsprojekten beeindruckt.

Und wieder zeigte sich, das Feld besonders engagierter Unternehmen und Teilnehmer wird von Jahr zu Jahr größer und hochwertige Bewerbungen aus den unterschiedlichsten Branchen werden miteinander verglichen. Der Wettbewerb soll Anreiz bieten, sich für die Region zu engagieren und verzeichnet regen Zulauf, denn der Ruf ist beispielhaft. „Und eine Teilnahme ist immer sinnvoll, um sich zu reflektieren und wer bisher nicht gewinnen konnte, kann es in den kommenden Jahren erneut versuchen „, so die Jury um Volker Feyerabend „und der Erfolg der ausgezeichneten Teilnehmer regt zur Nachahmung an.“

Weitere Informationen:

www.Unternehmer-Reutlingen.de/Initiativen/Unternehmer-des-Jahres

www.villforth.com

www.physiotherapie-van-rossenberg.com

