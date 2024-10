Die Gewinner des Paul Gerhardt Stiftspreises für soziales Engagement 2024

Der Preis zeichnet herausragende Projekte in Berlin aus, die sich in besonderem Maße für das Gemeinwohl einsetzen.

Berlin, 17. November 2024 – Das Paul Gerhardt Stift hat zum zweiten Mal den Paul Gerhardt Stiftspreis für soziales Engagement verliehen. Der Preis zeichnet herausragende Projekte in Berlin aus, die sich in besonderem Maße für das Gemeinwohl einsetzen. Mit dem Preis würdigt das Paul Gerhardt Stift Initiativen, die durch tatkräftiges Handeln das Leben von Menschen positiv beeinflussen.

„Die ausgezeichneten Projekte sind beeindruckende Beispiele dafür, wie stark unsere Gesellschaft von deren Arbeit profitiert. Soziales Engagement ist eine unverzichtbare Säule unseres Zusammenlebens und trägt entscheidend dazu bei, dass Menschen vielfältige Unterstützung erfahren. Leider stehen viele dieser Initiativen vor großen finanziellen Herausforderungen, obwohl ihre Arbeit so entscheidend für unser Miteinander ist. Hier möchten wir einen Beitrag leisten und Wertschätzung zeigen“, betonte Martin von Essen, Stiftsvorsteher des Paul Gerhardt Stifts, bei der Preisverleihung.

Die Preisträger 2024 im Detail

Den mit 10.000 Euro dotierten 1. Platz erhielt das Projekt Tagebuch- und Erinnerungsarchiv e. V. (TEA) durch das Paul Gerhardt Stift zu Berlin. TEA widmet sich ehrenamtlich der Archivierung von Dokumenten der deutschen Erinnerungskultur – darunter Tagebücher, Briefe, Fotos, Zeitzeugenberichte und Lebensdokumente. Ziel ist es, diese Archivalien aus den letzten 300 Jahren für zukünftige Generationen zu bewahren. Die Erinnerungen schaffen damit eine wertvolle Brücke zwischen den Generationen. Der Verein fördert den Dialog zwischen Alt und Jung und stärkt den sozialen Zusammenhalt.

Kinderträume e. V. belegte den 2. Platz und erhält 5.000 Euro. Der Verein erfüllt schwerkranken Kindern und Jugendlichen besondere Herzenswünsche. Durch das Wahrwerden ihrer Wünsche schafft der Verein unvergessliche Momente des Glücks und der Hoffnung in schwierigen Lebensphasen.

Mit dem dritten Platz, der mit 2.500 Euro dotiert ist, wurde Aufbruch Neukölln e. V. ausgezeichnet. Seit 2007 unterstützt der Verein Väter mit Migrationshintergrund dabei, ihre Rolle in der Erziehung und Bildung zu stärken, Vorurteile abzubauen und die gesellschaftliche Integration zu fördern. In wöchentlichen Treffen tauschen sich Väter unterschiedlicher Kulturen über Themen wie Partnerschaft, Familie und gewaltfreie Erziehung aus. Sie erhalten dabei Unterstützung in einem geschützten Rahmen. Das Projekt fördert den interkulturellen Dialog und regt zur Auseinandersetzung mit traditionellen Rollenbildern an.

Jury

Über die Preisträger entschied eine fachkundige Jury, zu dieser Dr. Ursula Schoen, Direktorin des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Dr. Cornelie Kunkat, Kuratoriumsmitglied des Paul Gerhardt Stifts und Senior-Beraterin KULTUREXPERTEN Dr. Scheytt GmbH, Sabrina Knüppel, Vorstandsvorsitzende des IBZ Königsheider Eichhörnchen e. V., Carsten Spallek, Stellvertretender Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat für Soziales und Bürgerdienste und Michael Löher, ehem. Vorstand des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. zählten.

Die Preisverleihung fand in einem festlichen Rahmen mit Musik der Band „Grooving Harmonist“ und einem anschließenden Buffet statt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Thorsten Wittke, Programmchef von Radio Paradiso.

Sponsoren

Die finanzielle Unterstützung des Paul Gerhardt Stiftspreises wurde durch namhafte Unternehmen ermöglicht. Herzlichen Dank!

Bohr- und Sprengtechnik Adolf Alexander KG GmbH & Co.

domoplan Baugesellschaft mbH

GLOBAL PROTECT Sicherheitsdienste GmbH

HERDER Elektrik GmbH

LBBW Landesbank Baden-Württemberg

tafkaoo architects gmbh

Zukunftsaussichten

Der Paul Gerhardt Stiftspreis für soziales Engagement wird jährlich vergeben und auch im Jahr 2025 wieder ausgeschrieben. Nähere Informationen zur Ausschreibung werden im Frühling 2025 bekanntgegeben.

Das Paul Gerhardt Stift zu Berlin (PGS) ist eine sozial-diakonische Einrichtung mit 148 Jahren Tradition. Ursprünglich wurde es als Diakonissenmutterhaus gegründet. Seit Anfang 2017 ist das Stift eine Förderstiftung. Sie unterstützt eigene soziale Projekte in der Stadtteil-, Familien- und Flüchtlingsarbeit, die in der gemeinnützigen GmbH Paul Gerhardt Stift Soziales angesiedelt sind. Zukünftig möchten wir uns noch stärker als Förderstiftung engagieren. Gemeinsam mit Partnern an der Seite wollen wir uns für eine sozialere Stadtgesellschaft einsetzen und mit eingeworbenen Spenden weitere gemeinnützige Projekte fördern. Auf unserem Stiftsgelände befindet sich das Stadtteil- und Familienzentrum – das Zukunftshaus Wedding, eine Kita, das Servicewohnen und die Flüchtlingsunterkunft Refugium.

