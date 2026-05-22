Die flache Lösung für große Regenmengen

Sickerelement CaviTop für oberflächennahe Versickerung

Mit dem neuen Sickerelement CaviTop aus Porenbeton ergänzt Mall sein Produktportfolio in der Regenwasserversickerung um eine Lösung zur kontrollierten, oberflächennahen Versickerung. Das CaviTop-Grundelement in Form einer liegenden Acht ist als Baukastensystem beliebig erweiterbar und optimiert für maximale Wasseraufnahme und Stabilität.

Versickerungsanlagen aus CaviTop-Sickerelementen eignen sich ideal zum Einbau bei linienförmigen Bauwerken wie Straßen und Wegen und bei Bauprojekten mit begrenztem Raum – sie können wie eine Kanalisation in der Straße untergebracht werden. Zur Versickerung nutzen die Elemente sowohl das entstehende Hohlraumsystem als auch die offenporige Struktur des Porenbetons. Sie eignen sich für hohe Grundwasserstände und sind trotz ihrer flachen, oberflächennahen Bauweise bis SLW 60 belastbar. Die Einleitung kann über die Oberfläche oder über eine Vorbehandlungsanlage nach DWA-A 138-1 erfolgen. Da Versickerung immer eine Einleitung ins Grundwasser bedeutet, ist Wasser, das versickert werden soll, deshalb fast immer vorzubehandeln. Zur Ermittlung des erforderlichen Stauvo-lumens werden die bei einem Starkregen anfallende Re-genmenge sowie die Wassermenge benötigt, die über die Sickerfläche abgeleitet werden kann.

In über sieben Jahrzehnten hat sich die Mall GmbH mit ihrem umfangreichen Programm für den Hoch-, Tief- und Straßenbau zu einem der bedeutendsten Spezialanbieter mit verfahrenstechnischem Know-how für Kleinkläranlagen, Abscheider und die Regenwassernutzung bzw. Regenwasserbewirtschaftung entwickelt. Bereits seit fast 15 Jahren setzt Mall auch auf erneuerbare Energien und stellt Pellet- und Hackschnitzelspeicher in verschiedenen Größen her.

Zu Mall zählen insgesamt acht Produktionsstätten in Deutschland und Österreich. Rund 500 Mitarbeiter erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von 106 Mio. Euro.

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