Die FAMETA lädt wieder ein!

Vom 11. bis 13. November 2020 wird die Fachausstellung Metallbearbeitung FAMETA 2020 im CNC Outlet Center in Olching nahe der Autobahn A8 zwischen Augsburg und München stattfinden. Auf rund 3.000 Quadratmetern Hallenfläche werden rund 50 Aussteller zahlreiche Innovationen, neue und gebrauchte CNC-Maschinen sowie Lösungen zur Digitalisierung und Vernetzung präsentieren. Ein umfassendes Hygienekonzept sieht unter anderem die Anmeldung unter www.fameta.de vor.

Im strukturellen Wandel und der fortschreitenden Digitalisierung wĂĽnschen sich viele Maschinenbauer und ihre Kunden eine Fachmesse im sĂĽddeutschen Raum: “Mit der FAMETA schaffen wir wieder eine Plattform fĂĽr gegenseitigen Erfahrungsaustausch, die Vorbereitung von Investitionen und das Netzwerken in der Branche Metallbearbeitung”, sagt Holger Kösler, GeschäftsfĂĽhrer des CNC Outlet Centers. “Wir konnten bisher rund 50 Aussteller von dem Konzept begeistern. Nun muss der Funke auf die Besucher ĂĽberspringen.” In den besonderen Zeiten der Pandemie wurde die Besucherzahl auf zwei Entscheider pro Unternehmen beschränkt, die sich vorab anmelden mĂĽssen. Dies soll einen persönlichen, fachlichen Austausch fördern, der durch VorfĂĽhrungen von bis zu 100 Maschinen unter Strom sowie Präsentationen mit audiovisueller UnterstĂĽtzung auf GroĂźleinwänden angereichert wird. Die Themen reichen von spanenden Werkzeugmaschinen ĂĽber Additive Fertigungstechniken, Präzisionswerkzeuge, Messtechnik und Qualitäts-sicherung bis zu Industrie-Software, Zubehör und Dienstleistungen. Zu den Ausstellern gehören unter anderen Baublys, Blum Novotest, Chiron, EOS, EVO Industriesoftware, Hamma Umwelttechnik, Kardex, Klaeger, Kunzmann, Roll und Weiler. Bei Einbahnverkehr und Maskenpflicht können sich die Besucher bis zu 100 neue und gebrauchte Werkzeugmaschinen vorfĂĽhren lassen, Zubehör und Software ausprobieren und die Präsentationen auf GroĂźleinwänden verfolgen. Ein Cateringbereich bittet unter Hygienebedingungen zu Tisch.

Unter dem Namen FAMETA fanden von 1972 bis 2002 Fachmessen der Metallbearbeitung statt, zuletzt in NĂĽrnberg. “Wenn unser Konzept unter diesen Bedingungen aufgeht, werden wir unsere FAMETA dauerhaft als Fachmesse im sĂĽddeutschen Raum etablieren”, erklärt Holger Kösler. “Wir sehen hohen Bedarf nach einem intensiven, fachlichen Austausch und verfĂĽgen ĂĽber optimale Bedingungen dafĂĽr.

Die FAMETA öffnet am Mittwoch, 11.11. und Donnerstag 12.11. von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie am Freitag den 13.11.2020 von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr für angemeldete Besucher. Der Eintritt ist kostenlos.

Jeder Besucher erhält einen großformatigen Kunstkalender für 2021, der diesmal Bilder des Künstlers Oliver Winheim zeigt.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter www.fameta.de

Das CNC Outlet Center in Olching bei München eröffnet Herstellern von Werkzeugmaschinen und Zubehör auf circa 3.700 Quadratmetern Ausstellungs- und Lagerfläche eine weltweit einzigartige Präsentationsplattform.

Verschiedene Anbieter, die sich für eine der Partnerschaften entschieden haben, werden in umfangreiche Marketingdienstleistungen mit einbezogen: Über das Internet, Events und Seminare, die Fachpresse und Messen werden breite Zielgruppen der internationalen Metallbearbeitung angesprochen. Interessenten finden im CNC Outlet Center ständig bis zu 100 neue und gebrauchte Werkzeugmaschinen, Zubehör und Peripherie-Geräte. Herstellerunabhängige Beratung, Live-Vorführungen, und Veranstaltungen sorgen dafür, dass jeder Besuch sich lohnt. Wer sich für eine Investition entscheidet, profitiert von einem umfangreichen Dienstleistungsangebot! Dazu gehören Finanzierung, Bewertung und Verwertung, Transporte, Fabrikumzüge und die Liquiditätsbeschaffung. Weitere Informationen unter www.cnc-outlet.center

Firmenkontakt

CNC Outlet Center GmbH

René Schmidt

Gewerbering 10

82140 Olching

+49 (0)8142 / 44 87 -121

info@cnc-outlet.de

http://www.cnc-outlet.center

Pressekontakt

hightech marketing e. K.

Thomas Tosse

Innere Wiener StraĂźe 5

81667 MĂĽnchen

089/4591158-0

info@hightech.de

http://www.hightech.de

Bildquelle: CNC Outlet Center GmbH