Die Experten für Baderneuerung in Düsseldorf. Wir verwirklichen Ihre Badezimmer-Träume

Lassen Sie sich gern von uns beraten und inspirieren wenn Sie Ihr altes Badezimmer in eine moderne Wellnessoase umwandeln möchten oder sich für ein barrierefreies Bad interessieren. Badsanierung vom Profi: Seit 30 Jahren unterstützen wir unsere Kunden auf Ihrem Weg zum neuen Badezimmer – von der Planung und Beratung zu Sanitär- und Heizungstechnik über die Badezimmergestaltung Ausstattung und Einrichtung hin zu smarter Badtechnik. Auch wenn Sie eine Badezimmersanierung nutzen möchten um Ihr neues Badezimmer in ein behindertengerechtes Bad zu verwandeln stehen wir in allen Phasen des Prozesses einer Badezimmersanierung gern an Ihrer Seite! Als Meisterbetrieb und seriöses Haustechnik- und Sanitärunternehmen aus Düsseldorf bilden wir von Spanke Haustechnik seit vielen Jahren eine breite Palette unterschiedlicher handwerklicher Dienstleistungen rund um Haustechnik Heizungsbau Sanitärtechnik und Installationen ab. Gegründet wurde der Meisterbetrieb Spanke Haustechnik 1990 von Klaus Spanke in Düsseldorf. Seitdem betreuen wir Privat- und Firmenkunden, Hausverwaltungsgesellschaften und gewerbliche Institutionen in allen Bereichen der Sanitärtechnik und Heizungstechnik. Einer unserer Schwerpunkte liegt auf der Badsanierung, bzw. Baderneuerung. Als offiziell zugelassenes Haustechnik-Unternehmen der Stadtentwässerung Düsseldorf stehen wir für Zuverlässigkeit, Professionalität und einen hohen Qualitätsanspruch. Unsere fachlich kompetenten Anlagenmechaniker, Installateure und Heizungstechniker nehmen regelmäßig an Schulungen und Weiterbildungen teil und sind bei allen Themen der Baderneuerung und Badezimmersanierung stets fachlich up-to-date.

Firmenkontakt

Klaus Spanke Haustechnik

Klaus Spanke

Börnestraße 9

40211 Düsseldorf

+ 49211-203020

+49211-9051052

info@spanke-haustechnik.de

https://www.baderneuerung.de

