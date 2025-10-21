Der First-Steps-Guide für Kundenbegeisterung, Teamkultur und Selbstführung

In einer Welt, in der Produkte austauschbar und Botschaften lauter denn je sind, reicht es nicht mehr, gut zu sein. Wer Kunden wirklich gewinnen und halten will, muss Emotionen wecken, Geschichten erzählen und Resonanz erzeugen. Genau hier setzt das neue Buch von Marc Perl-Michel an: Die ersten Schritte zum Happy Place

Perl-Michel, Autor und Erfinder des Happy-Place-Ansatzes, kombiniert Erkenntnisse aus Verkaufspsychologie, Storytelling und Markenführung mit den Erfolgsprinzipien der Disney-Themenparks. Sein Credo: Unternehmen müssen nicht lauter werden, sondern relevanter.

„Menschen kaufen keine Produkte – sie kaufen Gefühle.“

Das Buch zeigt, wie sich Marken von innen nach außen entfalten können – mit klaren Werten, starken Emotionen und einer Kultur, die Begeisterung zur Gewohnheit macht. Im Mittelpunkt steht dabei das Avocado-Prinzip: Der Kern steht für Werte und Haltung, das Fruchtfleisch für Menschen und Prozesse, die Schale für Kommunikation und Wirkung. Wenn alle drei Ebenen im Einklang sind, entsteht das, was Perl-Michel einen Happy Place nennt – einen Ort, an dem sich Kunden, Mitarbeitende und Unternehmer emotional zu Hause fühlen.

„Rabatte ruinieren Kundenbindung – Emotionen sichern sie.“

Das Buch greift ein Thema auf, das viele Unternehmen unterschätzen: Die wahre Loyalität entsteht nicht durch Preisvorteile, sondern durch Erlebnisse, die berühren. Wer wie Disney denkt, versteht, dass jedes Detail zählt – von der ersten Website-Interaktion bis zur Nachbetreuung nach dem Kauf. Kunden, die sich verstanden und wertgeschätzt fühlen, kommen nicht wegen des Angebots zurück, sondern wegen des Gefühls.

Perl-Michel erklärt, wie Unternehmen in sieben Schritten ihre Customer Journey emotional aufladen, wie Teams zu Markenbotschaftern werden und wie aus einem Kundenkontakt eine lebenslange Beziehung entstehen kann. Das Buch bietet dabei nicht nur Theorie, sondern konkrete Tools, Fragen und Praxisbeispiele, mit denen sich die Happy-Place-Philosophie direkt umsetzen lässt.

„Führung ohne Kultur ist wie Disney ohne Magie – technisch korrekt, aber emotional leer.“

Besonders spannend: Der Autor zieht Parallelen zu seinen eigenen Erfahrungen in den Disney-Themenparks. Er zeigt, wie sich dort Service-Excellence, Storytelling und Leadership zu einem magischen Gesamterlebnis verweben – und wie dieses Prinzip auf jedes Unternehmen übertragbar ist.

Die ersten Schritte zum Happy Place ist ein inspirierendes und praxisorientiertes Buch für Unternehmer*innen, Führungskräfte und Selbstständige, die Kundenbindung nicht als Strategie, sondern als Haltung verstehen wollen. Es ist eine Einladung, Marketing menschlicher, Service emotionaler und Leadership sinnstiftender zu denken.

Buchinformationen:

Titel: Die ersten Schritte zum Happy Place

Umfang: 280 Seiten

Autor: Marc Perl-Michel

Erscheinung: November 2025

Website: www.marcperlmichel.de

Vorbestellungen (ab sofort): www.marcperlmichel.de/buch

Marc Perl-Michel begleitet seit rund 40 Jahren Unternehmen, Führungskräfte und Selbstständige dabei, ihre Marken lebendig zu machen und aus Kundenerlebnissen echte Begeisterung zu formen. Sein Ansatz verbindet Psychologie, Markenführung, Storytelling und Leadership zu einem klaren System, das er als Happy Place bezeichnet.

Inspiration findet er seit jeher in den Disney-Themenparks.Orte, an denen jedes Detail zählt, Kunden zu Gästen werden und aus Geschichten Welten entstehen. Diese Mischung aus Exzellenz und Emotion übersetzt er in Strategien, die in jedem Unternehmen wirken können.

Als Speaker, Mentor und Autor ist er bekannt für klare Worte, praxisnahe Impulse und die Fähigkeit, auch komplexe Zusammenhänge einfach und berührend darzustellen.

Seine Mission: Unternehmen nicht lauter, sondern relevanter zu machen – 100 % KUNDISCH, 100 % wirksam.

