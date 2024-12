Die ersten Kinderärzte Gambias – jährlicher Förderpreis des BVKJ geht an Dr. med. Sara Loetz

InfectoPharm unterstützt zum siebten Mal die Auszeichnung „Pädiater:innen für Kinder in Krisenregionen“

Heppenheim, 2. Dezember 2024 – Mit dem jährlichen Förderpreis „Pädiater:innen für Kinder in Krisenregionen“ würdigt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzt:innen e.V. (BVKJ) den humanitären und nachhaltigen Einsatz von Medizinern im Ausland. Preisträgerin 2024 ist die derzeit in Gambia tätige Kinder- und Jugendärztin Dr. med. Sara Loetz aus Espelkamp. Das von der InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH gestiftete Fördergeld in Höhe von 5.000 Euro wurde auf dem Herbst-Seminar-Kongress des BVKJ am 29. November 2024 in Berlin vom Präsidenten Dr. Michael Hubmann stellvertretend an Dr. Sarah Kotsias-Konopelska übergeben. Es wird in das kirchlich finanzierte Entwicklungsprojekt „Kindernotfallmedizin in Gambia“ fließen.

Vor fast genau einem Jahr wechselte die Pädiaterin Dr. Sara Loetz von der pädiatrischen Intensivstation am Olgahospital in Stuttgart in das westafrikanische Gambia. Ihren Mann und zwei kleine Kinder nahm sie mit. Der städtisch geprägte, tropische Küstenstaat Gambia zählt mit einer Bevölkerung von rund 2,5 Millionen zu den kleinsten des Kontinents. Die Menschen leiden unter Nahrungsmittelknappheit, Unterernährung und Armut. Im Rahmen ihres dreijährigen Projekts engagiert sich Loetz seitdem als Oberärztin in der Kindernotaufnahme des Edward Francis Small Teaching Hospitals (EFSTH) in Banjul. Mit strukturellen Verbesserungen und medizinischen Schulungen will sie dazu beitragen, die hohe Kindersterblichkeit im Land zu senken.

Kinder im Kreislaufschock, mit Dehydratation, HIV, Tetanus, Tuberkulose und Schlangenbissen

Das EFSTH ist das einzige Universitäts- und Lehrkrankenhaus und der einzige tertiäre Versorger in Gambia. Die Kindernotaufnahme gilt als „Eingangstür“ der pädiatrischen Abteilung. In einem Nebengebäude der Klinik werden die nach langen Verzögerungen und oft unter strapaziösen Bedingungen eintreffenden kritisch kranken Kinder erstversorgt und stabilisiert. Vor der Ankunft von Loetz fand dies noch unstrukturiert, ohne Berücksichtigung von Leitlinien und ohne dauerhaft in die Station gebundenes ärztliches Personal statt. Es fehlten Medikamente und eine verlässliche oder geeignete medizinische Ausrüstung. Viele Kinder starben in den ersten 24 Stunden.

Hier setzte die erfahrene Pädiaterin an, strukturierte Abläufe, entwickelte Standardprotokolle, verfasste Finanzierungsanträge für notwendiges Gerät und schulte sämtliches Personal – auch fach- und stationsübergreifend. Zentraler Baustein ihrer Schulungen für eine effektive Beurteilung und Erstversorgung von schwerkranken Kindern ist dabei ETAT – Emergency Triage Assessment and Treatment – ein wirksames Programm der Weltgesundheitsorganisation.

Ausbildung der ersten Kinderärzte Gambias

„Fest in meinen Klinikalltag integriert ist die Schulung der ersten Kohorte gambischer Pädiaterinnen und Pädiater“, berichtet sie, „in Anamnese, klinischer Untersuchung und Therapie eines breiten Spektrums an pädiatrischen Pathologien. Derzeit gibt es zwei gambische Kinderärzte im ganzen Land. Die meisten der praktizierenden Ärzte sind Allgemeinmediziner.“

Die 5.000 Euro Fördersumme von InfectoPharm könnten zur Fortsetzung der Trainings eingesetzt werden. Geplant ist, ab Anfang 2025 das Programm mit gambischem Personal aus dem EFSTH auf zwei periphere Kliniken auszuweiten. Zudem werden in der Notaufnahme immer wieder Mittel benötigt.

Dr. Sara Loetz dazu: „Dank dieser großzügigen Unterstützung können wir Werkzeuge umsetzen, die die Reduzierung von Mortalität und Morbidität einfacher und effektiver machen: sicherstellen, dass das krampfende Kind Diazepam erhält, das Kind im Koma aufgrund von Hypoglykämie Glukose, das septische Kind eine Antibiose und das Kind mit schwerer Atemnot Sauerstoff.“

Die Auszeichnung „Pädiater:innen für Kinder in Krisenregionen“ wird seit 2008 vom BVKJ verliehen. InfectoPharm fördert die jeweiligen humanitären Projekte seit 2018. Weitere ausgezeichnete Preisträgerinnen und Preisträger sind Dr. Andreas Niethammer (2023) mit seiner Initiative im peruanischen Ayacucho, Dr. Theresa Harbauer (2022) und ihre Initiative „Haydom Friends“ in Tansania, das Arztehepaar Dr. Amy Neumann-Volmer und Klaus Volmer (2021) besonders für ihre langjährigen Einsätze bei Ärzte ohne Grenzen (2021), Dr. Monika Golembiewski (2020) für ihre Arbeit in Westbengalen, Dr. Kathrin Baumgartner (2019) für ihren humanitären Einsatz mit Cap Anamur sowie Dr. Hans-Peter Franken (2018) für diverse lange Auslandsaufenthalte, zumeist mit German Doctors.

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit mehr als 30 Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie, Dermatologie und Allergologie, die zunehmend international Beachtung finden. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich und Großbritannien sowie die beiden deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 400 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von rund 275 Mio. Euro (2023), bei einem durchschnittlichen Wachstum von 10 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber 2022“ und „Krisensicherstes Unternehmen 2023“ von Creditreform.

