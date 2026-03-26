Die erste Motorradtour des Jahres: So gelingt der Oster-Kurztrip

Junge Erwachsene nutzen lange Wochenenden und setzen auf das Bike

Für viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer ist das lange Osterwochenende die erste echte Gelegenheit des Jahres für einen mehrtägigen Frühlings-Trip. Gerade bei jungen Erwachsenen, unter denen das Motorradfahren in den vergangenen Jahren wieder an Bedeutung gewonnen hat, ist dieses Reiseformat im Kommen: kurze Auszeiten statt großer Fernreise, spontane Planung statt monatelanger Vorbereitung. Darauf deuten auch aktuelle Reisetrends hin. Im KAYAK-Reisereport für 2026 geben 86 Prozent der befragten Gen-Z- und Millennial-Reisenden an, lieber kleinere Orte oder ländliche Regionen als große Städte besuchen zu wollen; Kurz- und Wochenendtrips werden dort ausdrücklich als prägendes Reisemuster beschrieben.

Doch worauf sollten Motorradfahrende bei ihrer ersten mehrtägigen Tour des Jahres besonders achten? Die Reise-Experten von maut1.de haben die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

1.Lieber entspannt starten statt zu viel vornehmen

Gerade nach der Winterpause sollte die erste längere Tour nicht zu ambitioniert geplant werden. Körper, Konzentration und Fahrgefühl müssen sich erst wieder an längere Etappen, wechselnde Wetterbedingungen und viele Stunden im Motorradsitz gewöhnen. Es gilt, die Tagesstrecken moderat zu halten und ausreichend Pausen einzuplanen.

2.Bike und Ausrüstung fit für den Saisonstart machen

Vor der ersten Mehrtagestour lohnt sich ein gründlicher Technikcheck sowie eine erste Testausfahrt. Bei dieser kann auch sichergestellt werden, ob Gepäck und wetterfeste Kleidung gut sitzen, die Handyhalterung stabil ist, sowie Navigation und Ladeoptionen zuverlässig funktionieren.

3.Die Route zum Saisonstart passend wählen

Für die erste mehrtägige Tour des Jahres eignen sich vor allem Ziele, die schon im Frühjahr gute Bedingungen bieten und keine hochalpinen, noch schneeanfälligen Passlagen voraussetzen. Statt möglichst weit weg zu wollen, ist es sinnvoller, auf gut planbare Strecken mit überschaubaren Tagesetappen zu setzen. So bleibt mehr Zeit für spontane Stopps, schöne Nebenstrecken und die eigentliche Auszeit.

4.Frühjahrsbedingungen nicht unterschätzen

Die erste Tour des Jahres hat ihre eigenen Herausforderungen. Straßen können nach dem Winter noch verschmutzt sein, in schattigen Abschnitten kann es kühl oder feucht bleiben, und auch andere Verkehrsteilnehmende müssen sich oft erst wieder an Motorräder im Straßenbild gewöhnen.

5.Auch organisatorisch möglichst unkompliziert unterwegs sein

Besonders bei einem Kurztrip gilt: Je einfacher die Abläufe unterwegs sind, desto entspannter wird die Reise. Dazu gehört, Route, Wetter, Grenzbedingungen und mögliche Mautstrecken vorab grob zu prüfen. Wer mit dem Motorrad ins Ausland fährt, kann zudem von digitalen Lösungen profitieren, die Stopps an Mautstationen reduzieren. Mautboxen, die auch für Motorräder geeignet sind, sorgen dafür, dass sich Bezahlvorgänge an entsprechend gekennzeichneten Spuren deutlich unkomplizierter abwickeln lassen. Das spart Zeit, reduziert unnötige Unterbrechungen und macht auf einer Mehrtagestour den Unterschied zwischen viel Organisation und echtem Reisefluss.

„Gerade bei der ersten mehrtägigen Tour des Jahres zahlt sich eine einfache Planung aus“, sagt Julian Schmelzer, CEO und Mitgründer von maut1.de. „Wer realistische Etappen wählt, Wetter und Ausrüstung im Blick behält und organisatorische Hürden klein hält, startet entspannter in die Saison.“

Über die maut1 GmbH

maut1.de ist ein Mobility-Tech-Startup, welches elektronische Mauterfassungsgeräte zur kontaktlosen Mautabwicklung in verschiedenen Ländern wie Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und für große Fahrzeuge über 3 Meter Höhe auch für Österreich anbietet. Für die Nutzer von Mautboxen gibt es reservierte Fahrspuren, die für manuelle Zahler (Bargeld/Kreditkarte) nicht nutzbar sind, wodurch sich pro Mautstation bis zu 45 Minuten an Wartezeit einsparen lassen. Dadurch wird jede Durchfahrt durch die Mautstation deutlich komfortabler. Mithilfe der Mautbox werden zudem Emissionen reduziert, da der Verkehrsfluss an den Mautstationen verbessert wird und weniger Stop-and-Go, sowie Staus an den Mautstationen entstehen.

Mit seinen über 200.000 aktiven Kunden hat sich maut1.de im Raum DACH und BeNeLux fest am Markt etabliert. Zu den Partnern von maut1.de gehören Branchengrößen wie z.B. der ADAC, ÖAMTC, ANWB, oder APCOA.

Mit neuen digitalen Services wie dem Parkservice per Kennzeichenerkennung entwickelt sich maut1.de zu einer ganzheitlichen Mobilitätsplattform für digitale Services im Individualverkehr weiter.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.maut1.de/

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