Die Erfahrungen der Protectum eG im Geschäftsjahr 2025

Was hat die Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG im Jahr 2025 gemacht? Welche Entwicklungen gab es bei der Genossenschaft aus Großwallstadt? Und worauf können sich Mitglieder einstellen? Nachfolgend werden die wichtigsten Informationen kompakt zusammengefasst.

Die Protectum eG – kurz für Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG – aus Großwallstadt ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft. Das heißt, sie kauft, baut oder saniert Wohnungen und verkauft bzw. vermietet diese an die eigenen Mitglieder. Es wird somit lebenswerter und bezahlbarer Wohnraum für Mitglieder zur Verfügung gestellt. Die Protectum eG blickt dabei auf Erfahrungen aus über 25 Jahren zurück.

2025 hat die Protectum eG viele weitere Erfahrungen gemacht. So wurde der Bestand mit weiteren Einheiten im bayrischen Aschaffenburg erweitert. Im hessischen Babenhausen wurden Bauanträge für die Erstellung von 12 Doppelhaushälften gestellt. Im hessischen Wiesbaden, an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, schritt die Ausführungsplanung für ein Projekt mit 25 Wohnungen und 45 Apartments voran. Bei den neuen Vorhaben handelt es sich ausnahmslos um Projekte, die den KFW-Vorgaben zu Effizienzhäusern entsprechen.

Die Mitglieder der Protectum eG erfahren neben dem lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum viele weitere Förderungen. Darunter auch die staatliche Förderung im Rahmen der vermögenswirksamen Leistungen – die Arbeitnehmersparzulage und die Wohnungsbauprämie. Mehrere hundert neue Mitglieder kamen in Geschäftsjahr 2025 hinzu, und werden sicherlich wie so viele vor ihnen auch positive Erfahrungen machen.

Auch 2025 hat die Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft gut mit den zur Verfügung stehenden Mitteln gewirtschaftet und einen Jahresüberschuss erwirtschaftet.

Wer zusätzliche Informationen zur Protectum eG oder den entsprechenden Erfahrungen wünscht, kann sich über die offiziellen Kanäle der Genossenschaft informieren – beispielsweise auf der Website oder im Blog.

Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG

Die Protectum eG ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft. Sie wurde 1997 gegründet und hat ca. 10.000 Mitglieder.

Kontakt

Protectum Wohnungsbaugenossenschaft eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

0 60 22 – 26 46 41 0

0 60 22 – 26 46 41 9



http://www.protectumeg.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.