Die Entwicklung der Kurse in Europa

Droht eine Kursblase? Warnzeichen am Horizont – von Dr. Peter Riedi, Verwaltungsrat EM Global Service AG.

In den aktuellen Finanzmärkten Europas schwingt eine Mischung aus Euphorie und Unsicherheit mit. Der unerschütterliche Aufstieg des S&P 500, angeführt von Technologie-Giganten wie Nvidia, spiegelt einen globalen Trend wider, der Investoren sowohl lockt als auch zur Vorsicht mahnt. Nvidia, das Aushängeschild des KI-Booms, hat mit seinen beeindruckenden Geschäftszahlen die Märkte beflügelt und den Index erstmals über die 5000-Punkte-Marke gehoben. Doch ist dieser Aufschwung nachhaltig oder stehen wir vor einer Blase, vergleichbar mit der Dotcom-Ära?

Ein Blick auf den DAX zeigt, dass die Märkte wenig Spielraum für Skeptiker lassen. Der Verhaltensökonom Joachim Goldberg hebt hervor, dass der Einstieg am Allzeithoch für viele eine psychologische Hürde darstellt. Dennoch scheint das sogenannte Bullenlager gestärkt, was den kontinuierlichen Aufschwung unterstreicht.

Ein kritischer Blick auf die Marktentwicklungen

Das Wachstum der sieben wertvollsten US-Konzerne – Tesla, Meta (ehemals Facebook), Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft und Amazon – bleibt beeindruckend. Innerhalb eines Jahres verzeichnete Tesla eine Kursverdopplung, Meta stieg um 179 Prozent, und Nvidia konnte seinen Wert sogar mehr als verdreifachen, während Apple, Alphabet, Microsoft und Amazon jeweils über 40 Prozent Kurszuwachs erzielten. Diese Unternehmen dominieren die Finanzmärkte des Westens und belegen, mit Ausnahme des saudi-arabischen Ölkonzerns Saudi Aramco, die obersten Plätze in der weltweiten Rangliste nach Börsenwert. Die meisten Experten sind jedoch nicht besorgt über die Entstehung einer potenziellen Blase, die möglicherweise platzen könnte.

Trotz der euphorischen Stimmung sind die weltwirtschaftlichen Aussichten alles andere als rosig. Die Helaba-Strategen teilen die Ansicht zahlreicher Experten und betonen in ihrer Analyse, dass die Nachhaltigkeit des Kursaufschwungs angezweifelt wird. Die Frage, ob nun Gewinne mitgenommen werden sollten, steht im Raum, besonders da die Performancetabelle der führenden Aktienindizes überwiegend positive Zeichen aufweist.

Die US-Leitindizes, allen voran der S&P 500, zeigen eine beachtliche Entwicklung. Die Kritik, dass der Anstieg hauptsächlich auf wenige Schwergewichte zurückzuführen sei, wird durch die breite Marktbeteiligung entkräftet. Doch die hohe Bewertung, insbesondere in den USA, bleibt ein Risikofaktor. Laut Helaba ist die derzeitige Bewertung kein Indikator für eine unmittelbare Blase, dennoch birgt sie das Risiko temporärer Korrekturen.

Der Charme Schweizer Aktien

Inmitten der Diskussionen um Risiken und Blasen rücken Schweizer Aktien in den Fokus. Die Attraktivität des Schweizer Marktes liegt nicht nur in globalen Schwergewichten wie Nestle, sondern auch in einer Vielzahl innovativer und effizient geführter Unternehmen, die global erfolgreich sind. Aus der Perspektive von Heinz Muser, einem renommierten Finanzexperten aus dem Fürstentum Liechtenstein, zeichnet sich der Schweizer Aktienmarkt durch seine bemerkenswerte Stabilität und Krisenresistenz aus. Diese Charakteristika wurden speziell während des Corona-Jahres 2020 deutlich, als der Swiss Performance Index (SPI) im Vergleich zum MSCI World Index wesentlich geringere Verluste verzeichnete. Auch während der Finanzkrise 2008 bewies der Schweizer Markt seine Robustheit, indem er weniger stark einbrach als der Weltindex. Unternehmen wie Nestle, Roche und Novartis gelten daher als verlässliche Säulen für diversifizierte Portfolios.

Zudem stärkt der Schweizer Franken als „sicherer Hafen“ den Schweizer Aktienmarkt in volatilen Zeiten. Anleger neigen dazu, in unsicheren Marktphasen in den stabilen Franken zu investieren, was die Währung aufwertet und die Attraktivität von frankenbasierten Anlagen erhöht. Diese Dynamik unterstreicht die Vorteile einer Anlagestrategie, die auf Diversifikation setzt, auch geografisch.

Heinz Muser würde jedoch betonen, dass trotz der klaren Vorteile des Schweizer Marktes eine globale Diversifikation des Portfolios entscheidend bleibt. Auch wenn der Heimmarkt solide und der Franken stark ist, ermöglicht eine geografische Streuung der Anlagen eine Risikominimierung und die Nutzung globaler Wachstumschancen. Somit sollten Anleger neben Titeln in Schweizer Franken auch solche in anderen Währungen wie US-Dollar, Japanischem Yen und Euro in Betracht ziehen, um ein ausgewogenes und widerstandsfähiges Portfolio zu gewährleisten. Die Investition in Schweizer Aktien ist somit weniger eine Wette auf den lokalen Markt als vielmehr eine Investition in nachhaltiges globales Wachstum.

Stabilität und Innovation als Schlüssel zum Erfolg

Die Schweiz gilt als eine der stabilsten und sichersten Volkswirtschaften weltweit. Die solide Steuerpolitik und das robuste Finanzsystem bieten eine sichere Basis für Unternehmen. Weiterhin ermöglicht der globale Einnahmen-Mix Schweizer Unternehmen, weltweit zu expandieren und in wachstumsstarken Regionen zu agieren.

Sektoren wie die Pharmaindustrie und Konsumgüter, vertreten durch Unternehmen wie Novartis, Roche und Nestle, verleihen dem Schweizer Markt in unsicheren Zeiten Stabilität und bieten gleichzeitig Wachstumspotenzial.

Fazit: Vorsichtiger Optimismus geboten

Die aktuelle Marktlage erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen Euphorie und Vorsicht. Während die Anzeichen einer möglichen Blase nicht ignoriert werden dürfen, sprechen die Stärke und die Diversifikation des Marktes, insbesondere in der Schweiz, für anhaltende Investitionsmöglichkeiten. Investoren sind gut beraten, einen ausgewogenen Ansatz zu verfolgen, der sowohl die Risiken als auch das Potenzial der aktuellen Marktdynamik berücksichtigt.

Autor: Dr. Peter Riedi, Verwaltungsrat EM Global Service AG

Über den Autor:

Dr. Peter Riedi ist ein anerkannter Experte mit umfassender Erfahrung in der Finanz- und Immobilienbranche sowie in Handelsnetzen. Seine Karriere umfasst bedeutende Positionen als Direktor in verschiedenen Schweizer Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen, wodurch er sich ein tiefgehendes Verständnis für diese Sektoren angeeignet hat. Weiterhin war Dr. Riedi als Partner in der Finanz- und Immobilienbranche tätig und fungierte als Sekretär des kantonalen Schweizerischen Immobilienverbands Tessin (SVIT) sowie als Vertreter des SVIT in der FTAF, was seine starke Vernetzung in der DACH-Region unterstreicht. Aktuell bringt Dr. Riedi seine Expertise als Verwaltungsrat bei der EM Global Service AG im Fürstentum Liechtenstein ein, wo er sich insbesondere mit Themen rund um edle Metalle beschäftigt. Seine langjährige Erfahrung und sein umfassendes Wissen machen Dr. Riedi zu einem geschätzten Fachmann, der die Bedeutung von Vernetzung für die globalen wirtschaftlichen Entwicklungen hervorhebt und aktiv fördert.

Das Unternehmen EM Global Service AG im Herzen Europas gelegen konzipiert und betreut Rohstoff- und Edelmetallkonzepte. Das Leistungsspektrum der EM Global Service AG umfasst den Erwerb, die Verwahrung und Sicherheit von physischen Edelmetallen für die Eigentümer, die Käufer. Das Unternehmen mit ihrem Team baut auf wirtschaftliche Stabilität und sichern diese mit Zuverlässigkeit und Diskretion in der Vermögensverwahrung im Herzen Europas. Weitere Informationen unter www.em-global-service.li

Kontakt

EM Global Service AG

Dr. Peter Riedi

Landstrasse 144

9495 Triesen

+423 230 31 21

+423 230 31 22



http://www.em-global-service.li

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.