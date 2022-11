Die ELVIS AG und DigiDuck starten Kooperation

Die ELVIS AG und die DigiDuck GmbH vereinbaren Kooperation im Bereich E-Learning, digitale Unterweisungen und Informationsmanagement in der Logistik.

Alzenau/Grevenbroich, 21. November 2022. Mit Europas größtem Transportnetzwerk ELVIS AG hat sich das junge Startup-Unternehmen DigiDuck aus Grevenbroich gleich einen Premiumpartner in der Logistik gesichert. Den über 230 Partnerunternehmen in 30 Ländern mit über 17.000 LKW´s steht nun die innovative Technologie im Bereich des digitalen Wissenstransfer der DigiDuck zur Verfügung.

„Gerade in der Logistik sind Pflichtunterweisungen und spezielle Informationen für die vielen mobilen, mehrsprachigen Mitarbeiter unabdingbar.“, so Thorsten Pütz, Geschäftsführer der DigiDuck GmbH. „Wir freuen uns sehr, dass wir die ELVIS AG und ihre Partnerunternehmen nun mit unserer innovativen digitalen Technologie unterstützen können.“ Nikolja Grabowski, Vorstand der ELVIS AG: „Mit DigiDuck bekommen unsere Partnerunternehmen einen sehr kompetenten Dienstleister an die Seite. Das Team hinter DigiDuck hat viele Jahre Erfahrung im Bereich des Präsenztrainings und der Digitalisierung.“

Die DigiDuck GmbH wurde Anfang 2022 von der green duck GmbH, einem der renommierten Spezialisten im Bereich der Arbeitssicherheit, Gefahrgut und Mitarbeiterqualifikation, sowie dem Digitalspezialisten AGIDOS GmbH gegründet. Sie bieten innovative Technologie „State-of-the-art“ zur digitalen Wissensvermittlung und Pflichtunterweisungen in Unternehmen an.

DigiDuck ist ein Joint Venture zwischen zwei Urgesteinen in ihren jeweiligen Branchen. Die green duck GmbH ist einer der führenden Spezialisten im Präsenztraining in der Arbeitssicherheit, Gefahrgut und Mitarbeiterqualifikation. Das green duck-Team, bestehend aus hochqualifizierten Trainern und Beratern, kennt die Praxis aus eigener Erfahrung.

Die AGIDOS GmbH und ihr Gründer gehören zu den Pionieren in der Digitalisierung. Für ihre digitalen Projekte erhielten sie zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den deutschen Exzellenzpreis, den Landesverdienstorden NRW und das Bundesverdienstkreuz. Gemeinsam bilden Sie das Team von DigiDuck und garantieren in ihren

Aufgabenbereichen höchste Qualität.

