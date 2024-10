DIE einzigartigen Baumkalender 2025

Begeben Sie sich auf die Reise zu monumentalen Bäumen

„Sagenhafte Baumgestalten 2025“

Die schönsten und ältesten Bäume im Großformat

Sagenhaft – der Titel verspricht, was der Kalender bietet und ein Jahr lang den Betrachter erfreut: Zwei der Bäume sind aus England: die im Titelbild gezeigte Flügelnuss und die im Januar präsentierte Eibe, die mit zwölf Metern Stammumfang und einem geschätzten Alter von 2000 Jahren eine außerordentliche Geschichte aufweist.

Überlebenswillen zeigen aber auch die stattlichen Weidbuchen im Schwarzwald oder die vermutlich über 150 Jahre alte Feld-Ulme auf der Insel Rügen.

In beiden Kalendern finden Sie dazu Hintergrundinformationen zu jedem einzelnen Baum-Individuum – lassen Sie sich von den besonderen Baumgestalten verzaubern!

Arbus-Verlag 2024, Format 42 x 42 cm, Fotos und Text: Peter Klug

ISBN-13: 978-3-934947-59-7; Preis: 19,- Euro

„Baumleben 2025“ – Eine Reise zu monumentalen Bäumen

In dem Kalender Baumleben verbirgt sich eine Reise zu den monumentalen Bäumen in ganz Deutschland. Ein beeindruckender Mammutbaum auf der Insel Rügen oder eine Buche aus dem Gespensterwald in der Nähe von Bonn, deren besondere Form vom früher durchgeführten Kopfschnitt geprägt ist. Auf der weiteren Reise findet sich die etwa 750 Jahre alte Marinus-Linde im Landkreis Miesbach – vermutlich der älteste Baum Bayerns. Bleibt noch die etwa 700 Jahre alte Mittelzeller Linde auf der Insel Reichenau zu erwähnen. Monumentale Bäume – das ganze Jahr!

Arbus-Verlag 2024, Format 21 x 29,7 cm, Fotos und Text: Peter Klug; ISBN-13: 978-3-934947- 60-3, Preis: 9,- Euro

Machen Sie sich vorab unter www.baumleben.de einen Eindruck.

Erhältlich sind die Kalender beim Arbus Verlag: www.arbus-shop.de Bei Veröffentlichung bitten wir um ein Belegexemplar.

Bäume sind Lebewesen und verdienen daher einen respektvollen Umgang. Bäume können ohne Menschen, aber Menschen nicht ohne Bäume leben.

Falsche und schädliche Behandlung von Naturgütern insbesondere Bäume ist oft Folge von Nichtwissen oder unzureichendem Wissen.

Mit unseren Medien und Produkten unterstützen wir Sie dabei, einen ästhetischen, vitalen und verkehrssicheren Baumbestand zu erhalten.

Firmenkontakt

Arbus – Produkte & Medien für den Grünbereich

Peter Klug

Gartenstraße 10

73108 Gammelshausen

07164/8160003



http://www.arbus.de

