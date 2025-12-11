Die eigene Balance wiederfinden: Frauengesundheit in den Ensana Hotels in Sovata, Rumänien

Hilfe mit natürlichen Heilmitteln bei Hitzewallungen, Schlafstörungen oder hormoneller Dysbalance – Hormonal Balance Programm ab sieben Übernachtungen

Hormonschwankungen und Umstellungen wie bei der Menopause oder Perimenopause sind für viele Frauen eine körperliche und emotionale Herausforderung. Das neue Hormonal Balance Programm der Ensana Hotels in Sovata in der rumänischen Region Siebenbürgen (Transsilvanien) bietet ein ganzheitliches Konzept, um den Hormonhaushalt wieder in Einklang zu bringen. Das Angebot kombiniert moderne Diagnostik, naturbasierte Therapien und traditionelle Heilmethoden zu einem ganzheitlichen Ansatz, der Körper, Geist und Emotionen gleichermaßen anspricht.

Medizinische Expertise und persönliche Betreuung

Das Programm umfasst einen Mindestaufenthalt von sieben Nächten. „Zu Beginn stehen stets eine ärztliche Untersuchung sowie Bluttests zur Erstellung eines vollständigen Hormonprofils. Auf dieser Grundlage werden alle Anwendungen individuell auf den jeweiligen Gast zugeschnitten“, erklärt Dr. Cristina Jeremiás Fülöp Nagy, leitende Ärztin der Ensana Hotels in Rumänien. An sechs Behandlungstagen erwarten die Patienten täglich vier Anwendungen (insgesamt 24 Treatments), darunter Wechselbäder, Akupunktursitzungen, Unterwasserphysiotherapie und Magnetfeldtherapie. Morgengymnastik, wohltuende Tees und der Zugang zu balneologischen Entspannungseinrichtungen ergänzen das Programm.

„Ziel ist es, hormonbedingte Beschwerden wie Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stress, Energieverlust oder emotionale Dysbalance zu lindern und das allgemeine Wohlbefinden zu stärken“, erläutert Dr. Petra Bailey, Vice President Ensana Group, die unter anderem den medizinischen Bereich des Unternehmens verantwortet und maßgeblich an der Entwicklung ausgezeichneter Pakete und Treatments beteiligt ist.

Gäste der Ensana Hotels Bradet, Sovata und Ursina in Sovata erwartet auf dem 2.800 Quadratmeter großen Gelände zudem ein umfassendes Wellnessangebot mit zahlreichen Pools, einer weitläufigen Saunalandschaft, Ruhezonen sowie einem modernen Fitnessraum. Die Preise des Hormonal Balance Programms beginnen inklusive Behandlungen, Übernachtungen und Halbpension ab 120 Euro pro Person und Nacht (abhängig von Reisezeitraum, Aufenthaltsdauer und Zimmerkategorie).

Transsilvaniens Oase für Gesundheit und Entspannung

Das Städtchen Sovata ist seit Jahrhunderten als Kurort bekannt und sowohl bei Einheimischen als auch bei Besuchern geschätzt. Ein besonderes Naturphänomen ist der Bärensee, dessen hoher Salzgehalt ein schwereloses Floaten ermöglicht und gleichzeitig antibakterielle sowie entzündungshemmende Eigenschaften besitzt. Die einzigartige Zusammensetzung des Sees wird seit Jahrzehnten für therapeutische Zwecke genutzt. Daneben laden die umliegenden Wälder zu ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen ein.

Sovata liegt am Fuße des Gurghiu-Gebirges im Kreis Mures, rund 350 Kilometer nördlich der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Cluj-Napoca (Klausenburg), die größte nähergelegene Stadt, befindet sich etwa 160 Kilometer entfernt und bietet mit ihrem Flughafen eine bequeme Anbindung in die Region. Auf Wunsch organisieren die Ensana Hotels für ihre Gäste die Transfers ab Bukarest oder Cluj-Napoca. Weitere Informationen gibt es unter www.ensanahotels.com/de sowie auf Facebook.

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit Health-Spa-Hotels unter anderem in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Rumänien sowie Bulgarien und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierten Traditionshäuser. Im Laufe des Jahres 2026 kommt mit dem Fürstenhof in Bad Griesbach das erste Haus in Deutschland hinzu, ebenso die Sairme Resortanlage in Georgien. Neueröffnungen plant Ensana zudem in Italien und Saudi-Arabien. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette von Komfortklassen.

