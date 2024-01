Die E1-Serie von Philips Monitore: Vier für flexibel arbeitende Profis

Amsterdam, 22. Januar 2024 – Vollgepackt mit leistungsstarken Features für mobile Nutzer: Gleich vier neue Modelle aus der E1-Serie von Philips Monitore versprechen ein noch produktiveres Arbeiten, ob im Homeoffice, im Büro oder von unterwegs.

Komfort kombiniert mit hervorragender Bildqualität

Die Philips Monitore 24E1N1300A, 24E1N1300AE, 27E1N1300A und 27E1N1300AE kommen mit einem 60,5 cm (23,8″) beziehungsweise 68,6 cm (27″) großen Full-HD IPS-Panel für gestochen scharfe, detaillierte und äußerst farbgetreue Darstellungen in einem schlanken Design mit schmalen Rändern. Selbst der untere Rahmen ist rund 9,5 mm schmal – ideal für ein nahtloses Multi-Monitor-Setup. Alle vier Modelle zeichnen sich durch eine hervorragende Bildqualität, eine Bildwiederholrate von 100 Hz, Adaptive-Sync und eine schnelle Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) aus. So können die User nach getaner Arbeit ihre Lieblings-Games am gleichen Display genießen.

Die Neuvorstellungen bieten zudem Funktionen, die speziell für eine komfortablere Nutzung entwickelt wurden, wie zum Beispiel LowBlue-Modus und Flicker-Free zur Schonung der Augen sowie EasyRead, was Textdokumente wie auf Papier gedruckt erscheinen lässt und damit das Lesen angenehmer macht. Für eine optimale Körperhaltung vor dem Bildschirm lassen sich die AE-Modelle zudem um 100 mm in der Höhe verstellen. Eine praktische Öffnung im Standfuß fürs Kabelmanagement unterstützt bei der Einrichtung eines aufgeräumten Arbeitsplatzes.

Konnektivität, wie sie sein soll

In der modernen Arbeitswelt spielt die sichere, zuverlässige und schnelle Konnektivität eine entscheidende Rolle für jede Form des Remote Work. Aus diesem Grund verfügen der Philips 24E1N1300A, 24E1N1300AE, 27E1N1300A und der 27E1N1300AE über einen USB-C-3.2-Anschluss mit USB Power Delivery bis zu 65 W für gleichzeitiges Aufladen und Arbeiten über ein einzelnes Kabel.

Preise und Verfügbarkeiten

Die neuen Philips Modelle aus der E1-Serie sind ideal für all jene, die einen zuverlässigen Monitor suchen, der ihre Produktivität im Homeoffice durch Konnektivität und Komfort steigert und gleichzeitig eine angenehme, immersive Freizeitgestaltung ermöglicht.

Der Philips 24E1N1300A und der 27E1N1300A sind bereits für 169,00 EUR / 189,00 EUR (jeweils UVP) beziehungsweise 162,00 CHF / 181,00 CHF (jeweils UVP; exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr) verfügbar.

Der Philips 24E1N1300AE und der 27E1N1300AE kommen im Februar für 179,00 EUR / 199,00 EUR (jeweils UVP) beziehungsweise 172,00 CHF / 191,00 CHF (jeweils UVP; exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr) in die Regale.

Weitere Informationen zu Philips Monitoren unter:

https://www.philips.de/c-m-so/monitore

