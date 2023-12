Die DYU D3 Serie hat den EBRUN Global Good Thing Award 2023 gewonnen

EBRUN wurde von ebran, Indiegogo und Google ins Leben gerufen und ist die führende Plattform, um großartige Produkte weltweit zu finden und zu loben. Die Auswahl ist Produkten gewidmet, die die Erwartungen der globalen Verbraucher nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Sie stehen nicht nur für eine hohe Nutzerzufriedenheit, sondern auch für internationale Innovation und hervorragende Qualität und demonstrieren die höchsten Errungenschaften bei kultur- und länderübergreifender Innovation.

Nach einem strengen Auswahlverfahren und einer eingehenden Untersuchung von Innovationen wurden für die zweite Ausgabe der EBRUN Global Good Things Awards 46 herausragende Produkte ausgewählt, die nicht nur die Spitze des Marktes darstellen, sondern auch den Höhepunkt von Handwerkskunst und Kreativität. Unter den vielen bemerkenswerten innovativen Produkten wurde das DYU E-Bike zum Maßstab für sein unvergleichliches Benutzererlebnis, sein revolutionäres Design und seinen tiefen Einblick in zukünftige Technologietrends. Es stellt nicht nur den neuen Höhepunkt des Elektrofahrrads dar, sondern ist auch der Vorreiter für das zukünftige urbane Reisekonzept.

Am 30. November 2023 wurde DYU-Gründer Leven zur „EBRUN Global Good Awards Ceremony“ von ebran eingeladen, und DYUs Produkt D3F Serie gewann die EBRUN Global Good Awards 2023.

DYUD3F hat den EBRUN Global Good Thing Award gewonnen

DYU-Produkte wurden mit dem „EBRUN Silver Award for Global Good“ für ihre vom Markt anerkannte Markenstärke ausgezeichnet, und der Mitbegründer von ebran überreichte DYU die Auszeichnung.

DYU D3F-Serie wurde von der globalen gute Dinge Jury anerkannt ist auch verdient, DYU klassischen D-Serie mit seinem stilvollen Design, klein und einfach zu bedienen Eigenschaften von den Nutzern im In-und Ausland lieben, erfolgreich in mehr als 60 Länder exportiert, ernten die globale Fischmehl mehr als 1 Million, in eine inländische Waren zu gehen, um Meer Benchmarking Fall und Top-Marke.

DYU-Gründer Leven nimmt an der Gesprächsrunde teil

In dieser faszinierenden Gesprächsrunde wurde Leven, der Gründer von DYU, eingeladen, an einem hochrangigen Seminar über die Umwandlung des grenzüberschreitenden elektronischen Handels in multinationale Geschäfte teilzunehmen. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Geschäftstreffen, sondern auch um einen Gedankenaustausch. Leven arbeitete mit dem Mitbegründer von Rest und dem Gründer von timemore zusammen, um das Wachstumspotenzial der Lokalisierungsstrategie für den globalen Markt zu erkunden und die perfekte Balance zwischen Globalisierung und Lokalisierung zu finden.

In diesem ausführlichen Gespräch berichten diese Branchenführer nicht nur von ihren Erfolgen und Herausforderungen, sondern erörtern auch, wie innovative Technologien und einzigartige Markteinblicke genutzt werden können, um die Entwicklung von Geschäftsmodellen voranzutreiben und sich an ein sich schnell veränderndes globales Marktumfeld anzupassen. Ihre Diskussionen beschränkten sich nicht auf bestehende Geschäftsstrategien, sondern umfassten auch Vorhersagen künftiger Trends und die Erkundung aufstrebender Märkte, mit dem Ziel, die Schlüsselelemente zu identifizieren und zu nutzen, die zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsvorteilen führen werden.

Die Konferenz gilt als Meilenstein, der eine neue Ebene des Verständnisses der multinationalen E-Commerce-Unternehmer für die globale Geschäftslandschaft markiert. In diesem vielfältigen und dynamischen Diskussionsumfeld kamen Unternehmer mit unterschiedlichem Hintergrund zusammen, um ein neues Geschäftsparadigma zu definieren und neue Maßstäbe für die künftige Entwicklung der globalen E-Commerce-Branche zu setzen.

In den sieben Jahren seiner Entwicklung hat DYU nicht nur große Erfolge auf dem Gebiet der Elektrofahrräder erzielt, sondern ist auch zu einem herausragenden Vertreter der globalen Elektroverkehrsindustrie geworden. Der Erfolg des Unternehmens beruht auf seinem doppelten Fokus auf Design und Technologie sowie auf der kontinuierlichen Umsetzung von Strategien zur präzisen Lokalisierung auf dem globalen Markt. Dieses einzigartige Modell hat dazu geführt, dass die Produkte von DYU auf der ganzen Welt bekannt und beliebt sind, und die Verkaufszahlen sind weiter gestiegen, wodurch die führende Position des Unternehmens in der Branche gefestigt wurde.

Bis 2020 hat sich das niederländische Unternehmen DYU mit einem beeindruckenden Absatzvolumen von 150.000 Einheiten zu einem besonders bemerkenswerten E-Bike-Hersteller auf dem Weltmarkt entwickelt. Dieser Erfolg ist nicht nur eine Anerkennung für die hervorragende Leistung und das exquisite Design seiner Produkte, sondern auch ein klarer Beweis für seinen starken Einfluss und seine Wettbewerbsfähigkeit auf der internationalen Bühne. Als niederländisches Unternehmen ist der Erfolg von DYU ein Zeichen für die globale Anziehungskraft seiner technologischen Innovation und seiner Marketingstrategie und zeigt die führende Position der niederländischen Industrie im Bereich der Elektrofahrzeuge. Noch bemerkenswerter ist, dass die Auslieferungen von DYU im Jahr 2022 einen historischen Höchststand von 500.000 Einheiten erreichten, eine Leistung, die nicht nur DYUs scharfes Gespür für Branchentrends unterstreicht, sondern auch die breite Anziehungskraft und den Einfluss seiner Marke auf globaler Ebene widerspiegelt.

Diese Errungenschaften von DYU sind nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern auch ein enormer Impuls für die Entwicklung der weltweiten Elektrofahrradindustrie. DYU hat nicht nur bemerkenswerte Leistungen im Bereich der technologischen Innovation und des Designs erbracht, sondern auch seine ausgezeichnete unternehmerische Weisheit und Vision bei der strategischen Gestaltung und dem Aufbau der Marke auf dem globalen Markt unter Beweis gestellt. Die Geschichte von DYU ist zu einem Modell für die Entwicklung der E-Bike-Branche geworden und zeigt, wie technologische Innovation und Marketingstrategien eine Marke zur weltweiten Marktführerschaft führen können.

Die Lokalisierung von DYU in Übersee umfasst Online-Einzelhandelskanäle wie die offizielle Website der Marke und Amazon, und Offline-Kanäle haben sich in vielen Offline-Supermärkten niedergelassen, darunter Walmart, Costco, Sam, Carrefour und Auchan in Frankreich sowie Maier Department Store in Australien. In den Niederlanden, Italien, Polen, Frankreich und anderen europäischen Ländern gibt es ebenfalls relativ verstreute Händlernetze.

DYU, ein Elektrofahrrad-Pionier aus den Niederlanden, führt eine stark lokalisierte Marketingstrategie auf dem globalen Markt ein. Das Unternehmen arbeitet nicht nur mit wichtigen Meinungsführern in den verschiedenen Regionen zusammen, um Inhalte zu vermarkten, sondern organisiert auch regelmäßig Gemeinschaftsfahrten mit Fahrradclubs, um die Kundenbindung der Marke zu verbessern. Darüber hinaus hat DYU in wichtigen Märkten wie den USA, Europa und Großbritannien professionelle lokale Teams aufgebaut, die sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Dienstleistungen, einen effizienten Kundendienst und gezielte Marketingstrategien konzentrieren. Als innovatives Unternehmen mit niederländischen Wurzeln nutzt DYU diese Diversifizierungsinitiativen, um seinen Markeneinfluss und seine Marktpräsenz auf der internationalen Bühne kontinuierlich auszubauen.

Die DYU D3F-Serie wurde mit dem prestigeträchtigen EBRUN Global Good Things Award 2023 ausgezeichnet, was nicht nur eine hohe Anerkennung für die überlegene Stärke der Marke DYU darstellt, sondern auch für ihre brillanten Leistungen auf dem globalen Markt. Darüber hinaus ist diese Auszeichnung nicht nur ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Marke DYU, sondern auch ein solider Schritt in Richtung Branchenführerschaft.