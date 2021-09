Die drei Zinnen der Kühlung: Alpenföhn Dolomit

Jetzt neu bei Caseking!

Berlin, 22.09.2021

Alpenföhn bietet mit der neuen Dolomit Serie drei edle Single-Tower Luftkühler mit hoher Kompatibilität und beachtlichen Leistungswerten. Die drei unterschiedlichen Größen stellen sicher, dass für jeden Einsatzzweck und jedes Budget der passende Kühler zur Wahl steht. Dank des komplett schwarzen, minimalistischen Designs und des optionalen RGB-LED Lüfters, machen die Dolomit Kühler vom eleganten Büro-Rechner bis zum schicken Gaming-Build, überall eine exzellente Figur. Mit der beiliegenden Thermal Grizzly Hydronaut Wärmeleitpaste und den zusätzlichen Lüfterklammern für Push/Pull-Betrieb, sind die beiden 120 mm großen Dolomit auch noch so hitzigen CPUs gewachsen.

Die Luftkühler der Alpenföhn Dolomit Serie sind leistungsstarke CPU-Kühler im Single-Tower-Design. Mit bis zu sechs Heatpipes von 6 mm Durchmesser und den leistungsstarken Wind Boost 3 Lüftern, wissen sie mit CPUs mit TDPs von jeweils 160W, 180W oder sogar 210 W umzugehen. Durch das Rock Mount 3 Montagesystem und die hohe RAM-Kompatibilität ist der Einbau einfach und unkompliziert. Visuelles Highlight der Modelle Dolomit Advanced und Dolomit Premium ist der 120 mm große Wing Boost 3 ARGB-Lüfter mit seiner digital adressierbaren RGB-Beleuchtung. Alle drei Lüfter teilen sich das stilvolle, mattschwarze Design.

Alle Features der Alpenföhn Dolomit Serie im Überblick:

-Leistungsstarke Single-Tower-Kühler mit 4 oder 6 Heatpipes

-92 mm großer Wing Boost 3 Lüfter (Dolomit)

-120 mm große Wing-Boost-3-ARGB-Lüfter (Dolomit Advanced und Premium)

-Elegantes Design, komplett in Mattschwarz

-Hohe RAM-Kompatibilität durch asymmetrisches Design

-Inklusive vier Lüfterklammern für optionalen Push/Pull-Betrieb

-Hochwertige Wärmeleitpaste: Thermal Grizzly Hydronaut (Advanced und Premium)

Alle Teile der Kühler sind mit einer mattschwarzen Oberflächenbeschichtung versehen. Der Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB-Lüfter ist zudem mit einer digital adressierbaren RGB-LED-Beleuchtung ausgestattet. Zwei Ringe in den Lüfterrahmen integrierte Ringe leuchten in bis zu 16,8 Millionen Farben. Die LEDs werfen einen leichten Lichtschein auf das Flügelrad und werden über einen 3-Pin-RGB-Anschluss mit dem Mainboard oder entsprechenden Controllern verbunden.

Der asymmetrische Aufbau der Alpenföhn Dolomit Serie sorgt für eine hohe Kompatibilität zu RAM-Modulen. Dadurch ist auch der Einbau von Modulen mit hohen Heatspredern problemlos möglich.

Der Alpenföhn Dolomit Premium ist durch das Rock Mount 3 Montagesystem einfach zu montieren und kompatibel zu gängigen Intel- und AMD-Sockeln. Im Lieferumfang befinden sich insgesamt vier Lüfterklammern. Mit den zusätzlichen Klammern können die Dolomit Luftkühler optional mit einem zweiten Lüfter ausgestattet werden, um im Push-Pull-Betrieb maximale Kühlleistung zu erreichen.

Die Alpenföhn Dolomit Serie bei Caseking:

https://caseking.de/Dolomit

Die Alpenföhn Dolomit Serie ist ab sofort erhältlich. Der Dolomit – 92 mm kostet 37,90 Euro, der Dolomit Advanced – 120 mm 49,90 Euro und der Dolomit Premium – 120 mm 59,90 Euro.

