Die Doppelstrategie, um LKW Fahrer finden zur Königsdisziplin zu machen: Kombination F.A.I.R. + E-Books

LKW Fahrer finden – die Doppelkombination schlägt jeden klassischen Ansatz

Hamburg im September 2025 – Kaum ein Bereich der Wirtschaft leidet so am Fachkräftemangel wie die Logistik – 75.000 bis 100.000 LKW-Fahrer fehlen laut aktuellen Studien. Stellen Sie sich vor, Sie putzen morgens Ihre Tasse, klicken auf die Pesbe-Seite und finden:

erstens das F.A.I.R. Recruiting-System, das in 48 Stunden qualifizierte Bewerbungen bringt, und

zweitens das kostenlose E-Book, das Sie ausrüstet, um die Kandidaten effizient auszuwählen.

Das eine ist wie ein klares Navi, das andere wie ein Fahrer-Handbuch, das erklärt, wie man „den echten Teamplayer“ erkennt – etwa im Bewerbungsgespräch nach drei Sätzen herauslesen kann, ob der Kandidat pünktlich ist, oder ob der Diesel/Kaffee-Faktor stimmt. Über 1.100 zufriedene Kunden und 9 500 vermittelte Fahrer sprechen eine deutliche Sprache als jede Werbebotschaft.

Man kann weiter mit Aushängen und Anzeigen kämpfen – oder man greift zur smarten Kombi „F.A.I.R. + E-Book“. Jetzt kostenfrei downloaden und Fahrersuche optimieren: https://lkw-fahrer-finden.de

Das ist wie ein Hybrid-Truck: effizient, leistungsstark und zukunftstauglich:

F.A.I.R. Recruiting-Konzept von der Pesbe GmbH liefert LKW Fahrer schneller und gezielter.

E-Books bereiten die LKW-Besitzer vor, die richtigen Entscheidungen zu treffen – und ihre Flotte auf Erfolgskurs zu bringen.

Die Kombination macht sie zum Profi im Fahrermarkt, während die Mitbewerber weiter leere Sitze zählen.

Lassen Sie Ihren Fuhrpark rollen – gemeinsam mit Pesbe sicher, smart und mit einem Augenzwinkern. Erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen von Pesbe GmbH und wie sie Ihnen helfen können, die besten Fachkräfte zu finden: https://lkw-fahrer-finden.de

Die Pesbe GmbH ist der perfekte Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Bewerbern sind, die bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und einen Wechsel in Erwägung ziehen. Die Expertise von Pesbe GmbH ermöglicht es, potenzielle Kandidaten aufzuspüren und direkt anzusprechen, ohne dass eine Stellenanzeige nötig ist. Die Kunden können sich auf die Fachkenntnisse von Pesbe GmbH verlassen und gemeinsam die qualifiziertesten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden.

Kontakt

PESBE GMBH

Anja Stancke

Curslacker Deich 183a

21039 Hamburg

040 35 67 49 16

040 33 46 34 220



https://lkw-fahrer-finden.de

