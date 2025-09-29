Die DOP-Käse der Genossenschaften auf der Anuga 2025

Der Stand „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“ – ein Ort, an dem eine Kultur der Qualität und Nachhaltigkeit geschaffen wird

Nur einige Monate nach der Teilnahme an der Messe Tuttofood in Mailand tritt der Milch- und Käsesektor der Alleanza delle Cooperative Italiane erneut bei einem internationalen, dem Agrar- und Ernährungssektor gewidmeten Branchentreffen auf und zwar bei der Anuga 2025, der weltweit führenden Fachmesse für Food&Beverage.

Vom 4. bis 8. Oktober stellt das vom Milch- und Käsesektor der Alleanza delle Cooperative Italiane geförderte, von Confcooperative umgesetzte und von der Europäischen Kommission kofinanzierte Projekt „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“ am Gemeinschaftsstand für Italien, in der dem Milch- und Molkereisektor gewidmeten Halle, den über 100.000 aus 200 Ländern angereisten Messebesuchern all die Käsespezialitäten vor, die den genossenschaftlichen Molkereisektor zum Spitzenreiter der europäischen Produktionsqualität machen.

Zu den berühmtesten g.U.- Produkten, von denen etwa 70% von Genossenschaften hergestellt werden, gehören natürlich Grana Padano, Parmigiano Reggiano und Asiago. Aber auch Mozzarella, Gorgonzola, Provolone Valpadana, Valtellina Casera und Fontina sind das Ergebnis von Genossenschaftsarbeit, die sich aus 540 Molkereiunternehmen, 17.000 Stallbetrieben und über 13.000 Mitarbeitern zusammensetzt.

Der Messestand H051 in Halle 10.1 wird zu einem physischen Ort, an dem man einige dieser g.U.- Käsespezialitäten pur verkosten, sich aber auch über Lebensmittelsicherheit, Rückverfolgbarkeit und Nährwerte unterhalten kann. Das sind alles zentrale Themen der Kampagne, die darauf abzielt, die Wahrnehmung und das Bewusstsein über den Wert von Milch- und Käseprodukten zu fördern und eine Kultur der Qualität und Nachhaltigkeit zu schaffen.

„Anuga bestätigt sich bei jeder Ausgabe immer wieder als größten Nutrition- Hub der Welt, um den Reichtum des Charakters und die Geschichte unserer Käseprodukte zu erzählen“, – so die Worte von Giovanni Guarnieri vom Milch- und Käsesektor der Alleanza delle Cooperative Agroalimentari. „Diese Veranstaltung bietet aber auch eine strategische Möglichkeit, um Kontakte mit den Vertretern dieser Branche aus aller Welt zu knüpfen und unsere Positionierung sowohl auf dem deutschen Markt wie auch auf internationaler Ebene zu stabilisieren. Dies vor allem in diesen aktuellen Zeiten der geopolitischen Unsicherheit. Für uns ist es außerdem sehr wichtig, hier in Deutschland mit dabei zu sein, denn das Land ist schon immer einer der wichtigsten Abnehmer unserer Käseprodukte und gibt uns hinsichtlich des Exports große Genugtuung. Zweifelsohne ein Zeichen, dass unser mit Leidenschaft gewahrtes Käseerbe in Deutschland sehr beliebt ist“.

