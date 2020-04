Die Corona-Pause nutzen zur Dokumentation der eigenen Firma

ELIZA unterstützt KMU beim Qualitäts- und Risikomanagement

Viele Firmen und Organisationen haben ihre Aktivitäten zwangsweise reduzieren müssen. Die Umsätze werden in den nächsten 3-4 Monaten stagnieren. Für CEOs und Verwaltungsräte bietet sich jetzt die Chance, aufgeschobene Projekte wie die Dokumentation der wichtigsten Geschäftsprozesse oder die Etablierung eines Managementsystems mit IKS und Risikomanagements anzupacken oder fertigzustellen.

ELIZA ist ein modernes, webbasiertes Managementsystem, welches speziell zur Unterstützung von Schweizer KMU entwickelt wurde. ELIZA unterstützt Führungskräfte und Mitarbeitende von KMU bei der täglichen Arbeit und bildet eine interaktive Wissensplattform.

Führungskräfte können rascher auf benötigte Informationen zugreifen und sparen so wertvolle Zeit bei der Entscheidfindung.

Dr. Bernhard Bühlmann, Geschäftsführer und Mitgründer ELIZA AG: “Mit ELIZA kann eine KMU innerhalb kürzester Zeit dokumentiert werden. Unser Kunden können ohne komplizierte Schulung oder Einführung loslegen, weil die Software sehr einfach und intuitiv in der Bedienung ist”

ELIZA ersetzt 100 Excel-Listen und Word-Dokumente

Mit ELIZA kann ein Managementsystem gemäss ISO-9001 vollständig abgebildet werden. Dabei können zahlreiche Excel- und Word Dokumente durch eine moderne, datenbankgestützte Cloud-Lösung ersetzt werden. So können Mitarbeiterlisten, Geburtstagslisten, die Funktions-Matrix oder Prozessbeschreibungen komplett online erstellt und verwaltet werden. Eine leistungsfähige Volltextsuche findet jede gewünschte Information innert kürzester Zeit.

ELIZA spart wertvolle Zeit: Anpassungen müssen nur noch an einer Stelle vorgenommen werden. Alle Verknüpfungen werden dabei von ELIZA automatisch aktualisiert.

Wichtige periodische Arbeiten können bei ELIZA zudem als Massnahmen hinterlegt werden. So geht nie mehr ein wichtiger Termin vergessen.

Dr. Pascal Habegger, CEO 4teamwork AG und Kunde der ELIZA AG ist begeistert von der neuen Lösung: “Dank ELIZA habe ich endlich einen Überblick über alle Mitarbeitenden, Aufgaben, Prozesse, Projekte und Kennzahlen. So fühle ich mich sicher bei meinen Entscheiden und kann ruhiger schlafen.”

Integriertes IKS (Internes Kontrollsystem) und Risikomanagement

Das integrierte IKS Modul erlaubt ein umfassendes Risikomanagement mit Prozessrisiken, Projektrisiken oder Vertragsrisiken. Die Risikomap wird dabei automatisch erstellt. Massnahmen und Kontrollen können pro Risiko definiert werden. Ein automatisiertes IKS Reporting erlaubt die Dokumentation des Risikoverlaufs sowie aller Massnahmen und Kontrollen für die externe Revisionsstelle.

Das modulare System überzeugt mit einfachem Bedienkonzept

ELIZA ist modular aufgebaut. Neben der Mitarbeiterverwaltung mit Aufbauorganisation und Funktionsbeschreibungen stehen auch Module für die Prozessdokumentation, das interne Kontrollsystem IKS, das Risikomanagement, die Vertragsverwaltung oder für das Projektportfoliomanagement zur Verfügung. Alle Module sind miteinander Verknüpft.

ELIZA ist einfach in der Bedienung und kann mit Desktops, Tablets oder Smartphones genutzt werden.

ELIZA kann als Software-as-a-Service direkt aus der Schweizer Cloud bezogen werden oder in einem bestehenden Firmennetzwerk On-Premise installiert werden.

Fit in die Zukunft

Ist ein Unternehmen vollständig in ELIZA abgebildet so können in Zukunft Entscheide besser gefällt werden und neue Mitarbeiter einfacher eingearbeitet werden. Eine Investition, die sich lohnt.

Was kostet ELIZA?

ELIZA kann schon ab CHF/EUR 15.00 pro Benutzer und Monat als SaaS-Lösung im Abo-Modell genutzt werden. Mehr zum Preismodell finden Sie unter https://eliza.swiss/pricing

Über ELIZA

ELIZA ist die einfach zu bedienende QM Software aus der Schweizer Cloud und verbindet Prozesse, Organisation, Wissen und Controlling (IKS) in einer übersichtlichen Oberfläche.

ELIZA erlaubt die Dokumentation, Messung und Überwachung von Geschäftsprozessen in Organisationen und Teams.

Als Führungscockpit mit integrierten Managementsystem unterstützt ELIZA täglich Führungskräfte und Mitarbeitende bei Entscheiden oder liefert wichtige Informationen und Kennzahlen, welche sonst mühsam in verschiedenen Systemen nachgefragt werden müssten.

Ein übergreifendes Risikomanagement erlaubt die Definition, Dokumentation und Überwachung von Risiken in verschiedenen Bereichen (IKS-Risiken, Prozessrisiken, Vertragsrisiken, Projektrisiken).

ELIZA wird als Schweizer Cloud Lösung für IKS, Qualitätsmanagement, Risikomanagement und Prozessdokumentation angeboten und kann als Software-as-a-Service (SaaS) oder integriert in der eigenen IT-Umgebung eingesetzt werden.

Kontakt

ELIZA AG

Bernhard Bühlmann

Dammweg 9

3013 Bern

+41 31 511 04 10

hello@eliza.swiss

https://www.eliza.swiss

