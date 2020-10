Die Corona Krise als Chance für Wirtschaft und Gesellschaft

Renommierte Wirtschaftsexperten für Veranstaltungen

Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende entgegen, viele Branchen haben nach wie vor mit den Folgen der Corona-Pandemie und einem historischen Konjunktureinbruch zu kämpfen. Wie wird die Gesellschaft die noch nicht absehbaren Folgen der Krise bewältigen? Wann wird sich die Weltwirtschaft von der Rezession erholen?

Die Redneragentur CSA stellt renommierte Experten vor, die in ihren Vorträgen die unterschiedlichen Facetten der Wirtschaftskrise betrachten und Lösungswege aufzeigen.

Der Ökonom Prof. Dr. Marcel Fratzscher leitet seit 2013 das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und ist Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität in Berlin. Seine kürzlich erschienene Publikation “Die neue Aufklärung: Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise” wurde für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2020 nominiert. Für ZEIT ONLINE schreibt Fratzscher seit 2016 die Kolumne “Fratzschers Verteilungsfragen”.

Clemens Fuest ist seit 2016 Präsident des ifo Instituts in München und zählt zu den bekanntesten Finanzwissenschaftlern in Deutschland. In seiner 2020 erschienenen Publikation “Wie wir unsere Wirtschaft retten: Der Weg aus der Corona-Krise” zeigt der Professor für Volkswirtschaftslehre Wege aus der Krise auf. Seine Publikation wurde ebenfalls für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2020 nominiert, mit Beiträgen in international renommierten Zeitungen beteiligt sich Prof. Fuest an öffentlichen Debatten über wirtschafts- und finanzpolitische Fragen.

“Die wichtigste Fähigkeit ist nun Ungewissheitskompetenz”, so Prof. Dr. Klaus Schweinsberg in seiner Publikation “Stresstest 2020: Welches Management funktioniert. Und warum.” Der Wirtschaftsprofessor leitet das Centrum für Strategie und Höhere Führung, ist Co-founder und Fellow des European Center for Digital Competitiveness an der ESCP Europe Business School, Berlin und zählt zu den Young Global Leader des World Economic Forum in Davos.

CSA vermittelt Redner, Referenten, Keynote Speaker und Moderatoren. Die Redneragentur CSA ist Ihr kompetenter Partner in der internationalen Redner- und Referentenbranche. Weltweit agieren in über 18 Büros über 50 Berater für Sie. CSA Celebrity Speakers verfügt über die umfassendste Redner-Datenbank der Branche. Wir beraten Sie bei der Wahl geeigneter Themen und Gastredner ganz individuell, damit Ihre Veranstaltung zu einer bleibenden Erinnerung wird.

