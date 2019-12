Die Bücher des berühmten VIP Bodyguard Horst Pomplun

Er schreibt und schreibt…

Der bekannte VIP Personenschützer Horst Pomplun hat jetzt schon 15 Bücher über seine Einsatzerlebnisse und Tätigkeiten im Dienste er Sicherheit geschrieben und ist noch lange nicht am Ende.

“Ist kein Lehrbuch für Personenschützer und doch sind einige Tipps für junge Kolleginnen und Kollegen sicher dabei. Beispiele aus der Praxis ersetzen niemals Lehrbücher aber genau so wird auch andersrum ein Schuh daraus, sagt er.

Damit hat er uns interessante Einblicke über seine nicht ungefährliche Vergangenheit gewährt.

Natürlich hat er etwas reingeschummelt sowie Namen und Orte geändert, um nicht wegen Verletzung der Diskretion mit ehemaligen Dienststellen oder Klienten in Schwierigkeiten zubringen. Das dabei auch das weibliche Geschlecht nicht zu kurz kommt versteht sich von selbst. Das schwache Geschlecht war nicht selten seine “Gute Droge” erzählt er uns und gab ihm die Kraft, selbst die traurigsten oder brutalsten Vorkommnisse zur Zufriedenheit meiner Klienten zu erfüllen.

Nicht selten erhielt er gutes Trinkgeld doch das leuchten, auch die Freudentränen in den Augen der Angehörigen, wenn er ihre Liebsten gesund ablieferte waren nicht durch Geld zu toppen.

Nun im Ruhestand hat er sich einen Spaß gegönnt und forscht als sogenannter “Sugardaddy” über die Gedanken und teilweise schockierende Bereitschaft der sogenannten “Sugarbabes”.

“Ich gestehe manches ist für mich neu, andersrum ist es die schönste Nebensache der Welt.

Wenn ich erst soweit bin, das ich einem hübschen 19 Jährigen Fräulein nachrenne und wenn ich sie eingekriegt habe, nicht mehr weiß warum,… dann, gebe ich mir am besten gleich selber den Gnadenschuss!

Zur Entspannung oder auch zur Motivation können wir seine Bücher, die er selbst verlegt und darum keinen Werbeetat zur Verfügung hat, wärmstens empfehlen.

Es schon interessierte Verlage, doch deren bitte mehr Mord und Totschlag einzubauen wollte er nicht nachkommen, schließlich ist es teilweise eine Art Autobiographie. Ich kann da nur sagen, HUT ab!

Wir jedenfalls finden das es schon so spannend genug ist.

Neu erschienen, neben seiner Reihe:

Mein Leben als Personenschützer,

ISBN 9783981739619+64+88+95und 57

Als Werbeserie hatte er diese sogar reduziert sodass man den Band im als Angebot schon für 10 Euro bekommt.

Neu in dieses Jahr: Tod im Nordkap ISBN 9783947226047

Privatermittler im Einsatz ISBN 9783947226009 Die Entführung ISBN 9783947226054

Als Spion in der DDR Band1 ISBN 9783947226016 Als Spion in der DDR Band 2 ISBN9783947226092

Und natürlich die coolen Erlebnisse

Sugardaddy sucht Sugarbabe ISBN 9783947226085 Sugarbabe ISBN 978394722605479

Am besten Unterstützen sie ihn, wenn sie diese direkt über seien Selbstverlang beziehen. Für unsere Kunden sogar Portofrei”

