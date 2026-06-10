Die beste Ernährung für deine Schilddrüse
Der neue Ratgeber für Menschen mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion
Am 17. Juni 2026 erscheint im Trias Verlag das neue Buch „Die beste ERNÄHRUNG für deine SCHILDDRÜSE“ von
Iwonna Riesenfeld und Kira Bandmann. Der Ratgeber richtet sich an Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen, wie
Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto und M.Basedow sowie an alle, die ihre Beschwerden ganzheitlich besser
verstehen und gezielt lindern möchten.
Viele Betroffene nehmen Medikamente gegen ihre Schilddrüsen-Dysbalance ein und fühlen sich dennoch nicht wirklich
gesund. Müdigkeit, Gewichtszunahme, Stimmungstiefs, Brainfog, Verdauungsbeschwerden oder hormonelle
Turbulenzen belasten den Alltag oft weiter. Genau hier setzt das Buch an: Es zeigt, warum die Ernährung bei
Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion ein entscheidender Hebel sein kann – und wie sich Entzündungen,
Hormonhaushalt, Blutzucker und Körpergewicht positiv beeinflussen lassen
Persönliche Erfahrungen fließen ein
Die beiden Autorinnen bringen dafür nicht nur ihre fachliche Expertise, sondern auch ihre persönlichen Erfahrungen mit ein.
Iwonna Riesenfeld erhielt vor über 20 Jahren selbst die Diagnose Hashimoto – verbunden mit Müdigkeit, Haarausfall, Verdauungsbeschwerden und der Prognose, niemals schwanger werden zu können. Dieser Einschnitt wurde für sie zum Wendepunkt. Sie ließ sich zur Heilpraktikerin ausbilden, vertiefte sich in Fachliteratur, Seminare und den Austausch mit Expert*innen und entwickelte ein 5-Säulen-System, mit dem sie seither tausende Frauen auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit begleitet hat.
Ernährungstipps und über 70 Rezepte
In „Die beste ERNÄHRUNG für deine SCHILDDRÜSE“ erklären die Autorinnen verständlich, wie Schilddrüsenhormone im Körper wirken, welche Prozesse bei Autoimmunerkrankungen ablaufen und welche Rolle Ernährung, Darmgesundheit und Stress dabei spielen. Darüber hinaus enthält das Buch über 70 Rezepte, die entzündungshemmend, nährstoffreich und hormonfreundlich konzipiert sind – vom Frühstück bis zum Abendessen. Ergänzt wird der Ratgeber durch praktische Impulse zu Mikronährstoffen, Bewegung und Stressmanagement.
Das Buch will Betroffenen nicht nur Wissen vermitteln, sondern vor allem Orientierung und Zuversicht geben. Es zeigt, an welchen Stellschrauben angesetzt werden kann, um das eigene Lebensgefühl nachhaltig zu verbessern – hin zu mehr Energie, Leichtigkeit und Stabilität im Alltag.
Iwonna Riesenfeld und Kira Bandmann zeigen, wie Ernährung, Darmgesundheit und Stressmanagement das Wohlbefinden nachhaltig verbessern
können.
Firmenkontakt
Bandmann, Kira – Riesenfeld, Iwonna GbR
Iwonna Riesenfeld
Stresemannstraße 7
40210 Düsseldorf
015111237445
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