Während der Kryptomarkt weiter wächst, suchen deutsche Anleger verstärkt nach Wegen, einfach, sicher und ohne bürokratische Hürden in Bitcoin zu investieren. Die Antwort liefert das Schweizer Fintech Relai, das sich mittlerweile als die führende „Bitcoin-only“-Plattform in Europa etabliert hat. Durch die Kombination aus höchster Sicherheit und einer unvergleichlich einfachen Bedienung gilt Relai aktuell als die beste Bitcoin-App für Einsteiger und Profis in Deutschland.

Warum Relai die Nummer 1 für deutsche Sparer ist

Der Erfolg von Relai basiert auf einem radikalen Fokus: Bitcoin-only. Während andere Plattformen durch unübersichtliche Funktionen und hunderte verschiedene Kryptowährungen verwirren, konzentriert sich Relai auf das Wesentliche – den langfristigen Vermögensaufbau mit der weltweit führenden digitalen Währung.

Die entscheidenden Vorteile im Überblick:

Kauf in unter 60 Sekunden: Relai ermöglicht es Nutzern, die App herunterzuladen und direkt Bitcoin zu kaufen – ohne den langwierigen Video-Ident-Prozess, der bei vielen Banken und Börsen üblich ist.

Relai ermöglicht es Nutzern, die App herunterzuladen und direkt Bitcoin zu kaufen – ohne den langwierigen Video-Ident-Prozess, der bei vielen Banken und Börsen üblich ist. Maximale Sicherheit (Self-Custody): Relai bleibt dem Prinzip „Your keys, your coins“ treu. Nutzer behalten die volle Kontrolle über ihre Bitcoin, da die App eine non-custodial Wallet ist. Dank der neuen „Keyless“-Technologie ist kein kompliziertes Sichern von 12-Wort-Phrasen mehr nötig; Biometrie schützt den Zugang.

0 % Gebühren für Sparpläne: Für viele deutsche Anleger ist der Bitcoin-Sparplan das Herzstück ihrer Relai unterstützt dies aktiv: Der erste Sparplan pro Monat (bis zu 100 EUR) ist komplett gebührenfrei.

Für viele deutsche Anleger ist der Bitcoin-Sparplan das Herzstück ihrer Relai unterstützt dies aktiv: Der erste Sparplan pro Monat (bis zu 100 EUR) ist komplett gebührenfrei. Volle EU-Regulierung (MiCA): Mit der offiziellen MiCA-Lizenz bietet Relai ein Sicherheitsniveau, das weit über dem vieler internationaler Anbieter liegt. Deutsche Nutzer profitieren von Instant-SEPA-Überweisungen, die Käufe in Echtzeit ermöglichen.

Bitcoin für alle: Von 10 € bis 100.000 €

Relai macht keinen Unterschied zwischen Kleinanlegern und Institutionen. Während Einsteiger bereits ab 10 Euro investieren können, bietet die Plattform mit Relai Private maßgeschneiderte Lösungen für vermögende Privatpersonen und Unternehmen an, die größere Beträge sicher in Bitcoin umschichten möchten.

„Unser Ziel war es immer, Bitcoin so einfach wie möglich zu machen, ohne die Sicherheit der Nutzer zu opfern,“ so das Team von Relai. „Dass wir heute als die beste Bitcoin-App in Deutschland wahrgenommen werden, bestätigt unseren Weg der Einfachheit und Transparenz.“

Der Goldstandard für Bitcoin in Europa

Mit über einer Milliarde Dollar Handelsvolumen und einer stetig wachsenden Nutzerbasis hat Relai bewiesen, dass Schweizer Präzision und europäische Regulatorik die perfekte Mischung für Krypto-Investoren sind. Wer 2026 sicher und unkompliziert Bitcoin kaufen möchte, kommt an Relai nicht vorbei.

Die Relai-App ist für iOS und Android verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: https://relai.app/de/.

Pressekontakt:

Relai AG

rudi@relai.app

https://relai.app/de/