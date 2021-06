Die Besonderheiten der neuen Villeroy und Boch Subway 3.0 Serie

Eleganz, Unbeschwertheit und Ästhetik – die neuen Schlagwörter der Subway 3.0 Serie

Villeroy und Boch steht für ein ausgezeichnetes Lebens- und Wohngefühl. Mit höchst modernem Design schaffen sie eine genussvolle Atmosphäre. Seit dem Jahr 1748 ist es ein Traditionsunternehmen und in jeder Neuheit wiederzuerkennen.

Mit Hilfe von innovativem Design und einer außergewöhnlichen Qualität entwickelt Villeroy und Boch ihre Produktvielfalt. Ein höchst professionelles Team entwickelt stetig neue Kollektionen und Konzepte, für ein unbeschwertes Wohnen. Auf diesem Wege entstand die neue und innovative Subway 3.0 Serie von Villeroy und Boch.

Die Subway 3.0 Serie bietet ein umfassendes Angebot an Keramiken und Badezimmermöbel an. Als Nachfolger der erfolgreichen Subway 2.0 Serie, bietet die Subway 3.0 Serie neue Funktionen und futuristische Designs. Die Feinheiten und präzisen Linien der Gesamtbadkollektion bilden die Formensprache der Serie. Die leichte und zeitlose Ästhetik der Produkte lassen die Möbel langlebig aufblühen.

Die Keramik Produktpalette überzeugt durch innovative Funktionen und einem neuen Hygienestandard. Die Waschbecken, WCs, WC-Sitze und Bidets stehen für praktische Funktionalität und einem universellen, zeitlosen Design. Die zahlreiche Größenauswahl der Waschbecken bieten Raum und Platz einer individuellen Wohnplanung. Ob für ein Gäste-WC oder ein Familienbad, die Villeroy und Boch Subway 3.0 Serie bietet spezielle Modelle für die Gestaltung an. Die Waschbecken punkten mit einer großzügigen Ablagefläche und einem tiefen Becken für einen maximalen Komfort. Eine Überlauf-Form sorgt dabei für ein stilvolles und harmonisches Gesamtbild im Badezimmer. Neben einem einfachen Waschbecken bietet die Subway 3.0 Serie auch Doppelwaschtische an. Diese ermöglichen ein bequemes und Zeit sparendes Fertigmachen für Zwei. Die gleichzeitige Nutzung bietet sich zudem ideal für Familienbäder an. Die Keramik von Villeroy und Boch ist mit einem edlen TitanCream ausgestattet. Mit dem TitanCream verbinden sie natürliche Rohstoffe und erschaffen somit ein Material, welches eine präzise und ausdrucksstarke Formensprache ermöglicht.

Passend zu der Keramik Produktpalette wurden stilvolle und praktische Badmöbel entwickelt. Die Subway 3.0 Serie vereint Keramik mit Möbelstück und lässt das Bad in ihrer gesamten Fülle strahlen. Die hochwertigen Möbel werden in umfangreichen Modellen und Farbmöglichkeiten angeboten. Die Kollektion bietet einen besonders großzügigen Stauraum, einen Antirutsch-Boden und eine Soft-Closing Funktion. Die Soft-Closing Funktion sorgt für ein gedämpftes und sanftes Schließen von Türen und Schubladen. Somit wird die Wertigkeit des Produktes auf langfristiger Sicht angehoben und bleibt somit bestehen. Des Weiteren können die Möbel mit besonderen LED-Lichtern versehen werden. LED-Lichter schaffen eine harmonische und romantische Atmosphäre. Zudem können die Lichter problemlos und schnell ausgetauscht werden. Die besonderen Funktionen und die Vielzahl der Ausführungen bieten besondere Individualisierungsmöglichkeiten an. Eine filigrane Aluminiumleiste hebt die Wertigkeit des Produktes an und ist ebenfalls in verschiedenen Farbgestaltungen erhältlich. Viele Farben der Badmöbel sind zusätzlich mit einer Anti-Fingerprint-Beschichtung ausgestattet. Fingerabdrücke oder nasse Ränder von Produkten werden somit gekonnt retuschiert und sauber gehalten. Die Badschränke bieten einen besonders stilvollen und praktischen Raumakzent. Durch ihre großzügige Ablagefläche ist Platz für passende Dekoelemente und harmonische Accessoires. Die Badschränke können in vielen verschiedenen Designs, Größen und Farben ausgewählt werden. Somit ist der Individualität freien Raum gelassen.

Die Villeroy und Boch Subway 3.0 Serie bietet einen luxuriösen Komfort und ein einzigartiges Design. Verbunden mit besonderen Funktionen und zeitlosen Formen bietet die Serie eine individuelle Produktpalette an.

