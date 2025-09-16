Die Berufsziele-Box: Berufsorientierung neu gedacht!

Interessen erkennen. Berufe entdecken. Zukunft gestalten.

Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 21 Jahren stehen heute vor einer Vielzahl von Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten – und oft vor der Frage: Welcher Weg passt wirklich zu mir? Genau hier setzt die neue Berufsziele-Box an.

Entwickelt von einem Psychologiestudenten, vereint die Box einen interaktiven Videokurs mit 4 Modulen und 16 kompakten Lektionen sowie das Begleitbuch „Berufsziele – Kompass“. Ergänzt durch praxisnahe Übungen, ein umfangreiches Berufe-Register mit über 600 Einträgen und den „Job-DNA-Test“, bietet die Box eine moderne, praxisorientierte Antwort auf die umfassende Herausforderung Berufsorientierung.

„Die Berufsziele-Box unterstützt Jugendliche dabei, ihre Stärken, Interessen und Werte zu erkennen und fundierte Entscheidungen für ihre berufliche Zukunft zu treffen“, so der Initiator Nick Leineweber. Die kurzen Impulslektionen (max. 10 Minuten) lassen sich flexibel am Smartphone, Tablet oder PC abrufen – jederzeit und ortsunabhängig.

„Die Berufsziele-Box ist das Geschenk mit Zukunft – sie begeistert Jugendliche, gibt Orientierung und Motivation und macht so aus einem Give-away einen echten Mehrwert für die Zukunft.“

Die Berufsziele-Box ist ab sofort online erhältlich – versandkostenfrei und mit 30-tägiger Geld-zurück-Garantie unter: www.berufsziele-entdecken.de

Hier geht´s direkt zur Webseite:

Über explano

explano macht aus Wissen Lernerlebnisse: Seit über zehn Jahren entwickeln wir praxisnahe und motivierende Weiterbildungsformate – digital, vor Ort oder hybrid – und qualifizieren dabei jährlich rund 10.000 bis 15.000 Menschen. Unser interdisziplinäres Team aus Wissenschaftsdidaktiker:innen, Psycholog:innen, Mediendesigner:innen und Kommunikations-Expert:innen sorgt dafür, dass Lernen nicht nur nachhaltig wirkt, sondern auch begeistert. Mit eigenen TV-Studios und umfassender Postproduktion schaffen wir innovative Bewegtbild-Formate, die Weiterbildung neu erlebbar macht.

Kontakt

explano

Stefan Leineweber

In der Heg 8

35716 Dietzhölztal

01717737380



http://www.explano.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.