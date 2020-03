Die belvona GmbH eröffnet neuen Standort in Düsseldorf

belvona kauft über 1700 Wohnungen in NRW

Die belvona GmbH realisiert die Expansion nach Düsseldorf und erwirbt einen Bürokomplex in der Angermunder Strasse in Düsseldorf, um dort nach Umbau des Gebäudes das belvona Stammhaus zu eröffnen. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf ca. 8 Mio. EUR.

Die unabhängige Immobiliengruppe belvona GmbH vollendete erfolgreich das Vorhaben einen neuen Hauptsitz in Düsseldorf zu eröffnen. Die neue Präsenz des Unternehmens ist die Grundlage für weiteres Wachstum in West- und Norddeutschland und setzt damit auf räumliche Nähe zu ihrer wachsenden Kundenzahl in der Region.

Mit Investitionen in Höhe von insgesamt 8 Mio. EUR wird das 1989 erbaute Gebäude kernsaniert, architektonisch aufgewertet und Flächen für ein motivierendes Arbeiten der belvona Mitarbeiter geschaffen.

“Durch zunehmende Investitionen in die Metropolregion und das daraus resultierende wirtschaftliche Wachstum, ist nach unserer Einschätzung, genau jetzt der richtige Zeitpunkt für die belvona GmbH, den Hauptsitz nach Düsseldorf zu verlegen.

Zudem gehört die sich sehr dynamisch entwickelnde Metropolregion Düsseldorf, zu den wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsstandorten Deutschlands und bietet beste Chancen, qualifizierte Kooperationspartner und geeignete Wohnanlagen zu finden”, so der Pressesprecher der belvona GmbH.

Düsseldorf, 10. März 2020

Die belvona GmbH ist ein bundesweit tätiges, vollintegriertes Wohnungsunternehmen und gibt mit seinen modernen Wohnanlagen über 14.000 glücklichen Mietern ein Zuhause. Unsere Standorte liegen vornehmlich im Westen und Norden Deutschlands und bieten Mietern mit mittlerem und niedrigem Einkommen ein überdurchschnittlich modernes und gleichermaßen bezahlbares Zuhause.

Kontakt

belvona GmbH

Service Team

Angermunder Straße 126

40489 Düsseldorf

+49 211 890 955 – 00

info@belvona.de

https://belvona.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.